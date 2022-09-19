Форум «Технобудущее российского бизнеса» пройдет в Москве

5 октября 2022 года в Москве пройдет форум «Технобудущее российского бизнеса». Свыше 250 руководителей крупнейших российских компаний соберутся, чтобы обсудить, какие технологии внедрить сегодня, чтобы через пять-десять лет бизнес вышел в технологические лидеры. Участие бесплатное.
Более 20 спикеров из «Северстали», «Уралхима», «Сибура» и других организаций расскажут о самых современных подходах к управлению бизнесом и видении технологических трендов.
Форум будет включать пять тематических треков:
1. «Цифровые экосистемы — только для digital-native-бизнеса или новый инструмент лидерства?»
В фокусе трека — устройство и преимущества экосистем, влияние сервисных моделей на удержание клиентов и скорость вывода новых продуктов на рынок, управленческие стратегии в цифровых компаниях и другие темы.
2. «Новые вызовы для операционной эффективности и ответы на них».
Эксперты расскажут об инструментах для повышения устойчивости и конкурентоспособности бизнеса, подходах к поиску зон роста в обеспечивающих процессах, показателях оценки операционной эффективности предприятия и прочем.
3. «Человеческий капитал: какие инструменты, практики и опыт будут востребованы».
Трек охватывает инновации в области управления персоналом и знаниями: цифровые инструменты для развития сотрудников, повышения вовлеченности, обучения и не только.
4. «Управление клиентским опытом в цифровую эпоху».
Спикеры поделятся видением современного сервиса. На повестке — Total Experience, омниканальные модели, цифровое обслуживание с ИИ, оценка клиентских ожиданий и их отражения в сервисе компании, а также экспертные наблюдения, как слушать и слышать голос клиента.
5. «Цифровые сервисы предприятия».
Заключительный трек раскроет особенности цифровых услуг: что они собой представляют, как трансформируется структура стоимости цифровых сервисов и какие KPI для оценки их эффективности существуют, как меняется роль пользователей и другое.
На форуме выступит специальный гость — Евгений Кузнецов, футуролог, амбассадор Университета Сингулярности в Москве и генеральный директор венчурного фонда Orbita Capital Partners. Спикер поделится собственным видением технобудущего российского бизнеса.
После деловой программы участники форума продолжат общение неформально на Afterparty — в ресторане с панорамным видом на ночную Москву под выступления артистов.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: d13 /
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