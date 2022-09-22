VII форум «Управление данными — 2022» пройдет в Москве

На этот раз участники форума обсудят не только стратегии, бизнес-модели и инструменты для работы с корпоративными данными в условиях турбулентности, но и конкретные способы преодоления зависимости от зарубежных решений и проблемы миграции.

28 сентября 2022 года издательство «Открытые системы» проведет в Москве форум «Управление данными — 2022. Все о стратегиях, архитектурах и практике работы с данными в эпоху перемен». В течение семи лет форум сохраняет статус единственного в России мероприятия, ежегодно собирающего на одной площадке всех, кто определяет стратегию работы с данными и воплощает ее в жизнь, создает уникальные технологии и управляет предприятиями на основе объективных достоверных данных.

«Форум стал авторитетной трибуной для выступления профессионалов по управлению данными. Представители федеральных ведомств, ведущих компаний из различных отраслей делятся здесь секретами развертывания и эксплуатации надежного конвейера данных, способного обеспечить адаптацию и устойчивое развитие даже в условиях чрезвычайных изменений, — подчеркнул Дмитрий Волков, программный директор форума и серии практических конференций издательства “Открытые системы”.

— Отечественная индустрия данных в столкновении с беспрецедентными вызовами доказывает свою технологическую независимость и зрелость. Сегодня как никогда форум — незаменимая площадка для обмена свежими идеями и прошедшим проверку кризисом опытом извлечения ценности из корпоративных данных».

Основные темы форума:

бизнес-модели монетизации данных в условиях рыночной неопределенности;

главные направления развития системы управления данными в ответ на новые вызовы;

стратегии управления данными предприятия;

пути преодоления зависимости от зарубежных решений;

секреты выбора отечественных систем;

проблемы и цена миграции;

архитектура и модели корпоративных данных, ведение мастер-данных, обеспечение качества данных, внедрение института владения данными.

Освещать эти и многие другие актуальные вопросы на форуме будут представители ведущих аналитических и консалтинговых компаний, отраслевых лидеров. В насыщенной программе форума представлен опыт управления данными в целом ряде отраслей — от телекома, ритейла и финансов до промышленности и здравоохранения.

Своим опытом с участниками форума поделятся представители таких организаций, как МТС и Tele2, «ЕВРАЗ» и «УралХим», «Балтика» и «М.Видео-Эльдорадо», Банк России, ВТБ и «Сбер», «Интер РАО — Онлайн» и «ВсеИнструменты.ру», «К-Скай», а также других лидеров индустрии работы с данными.

В числе ключевых спикеров форума «Управление данными — 2022»:

Данила Наумов, «М.Видео-Эльдорадо»;

Дмитрий Шведов, «УралХим»;

Варвара Макарьина, «Балтика»;

Дмитрий Гераськин, «ЕВРАЗ»;

Маргарита Волкова, Александр Снытко, Tele2;

Сергей Золотарев, Arenadata.

Список спикеров пополняется.

Участники мастер-класса компании Adastra узнают, как решать типовые проблемы, возникающие при внедрении и развитии процессов Data Governance, и обсудят «вредные советы» — пути, которые с высокой вероятностью приведут к провалу соответствующих инициатив.

Партнеры форума также представят аппаратно-программные платформы и решения для управления корпоративными данными.

Форум будет полезен не только директорам по данным (CDO), ИТ-директорам, архитекторам-аналитикам и специалистам по работе с данными, но и генеральным директорам и директорам по развитию, руководителям функциональных подразделений и направлений, управляющим директорам, а также менеджерам проектов.

Для участия в форуме нужна регистрация.

Фото на обложке: Chris Liverani / Unsplash