10 новичков российского FinTech

В 2020-2021 годах на российском рынке FinTech появилось множество перспективных стартапов. RB.RU сделал подборку новичков, за которыми стоит пристально следить в ближайшее время.

RB.RU представляет новую версию карты российской FinTech-индустрии. Здесь мы собрали все ключевые стартапы рынка в различных направлениях — вместе с информацией о корпоративных акселераторах, инвесторах и открытых инновациях в банках. Партнер карты — банк ВТБ.

Рынок стремится сделать потребление финансовых услуг для пользователя проще и доступнее: как для физлиц, так и для компаний. FinTech регулярно поставляет миру новых единорогов: за полгода 2021 в проекты из этой сферы по всему миру инвесторы вложили около $98 млрд.

«Это направление всегда будет очень восприимчиво к инновациям. По многим fintech-направлениям Россия находится в мировых лидерах, например, по уровню развития цифровых платежей. Наши компании и банки во многом используют самые передовые технологии, а стартапы тестируют инновационные решения на российском рынке»‎, — говорит Сергей Богданов, CEO YellowRockets.

Рассмотрим, кто и какой продукт делает в следующей десятке наиболее интересных компаний:

Платежный процессинг для проведения и управления финансовыми транзакциями разработала ИТ-компания Osnova, разработчик ПО для создания платежной инфраструктуры. Решение распространяется по модели Open Source: исходные коды открыты и доступны в репозиториях на GitHub. Воспользоваться платформой и развернуть на ней собственную платежную инфраструктуру может любая компания.

«Osnova выросла из внутренней разработки финтех-компании RBK.money и изначально предназначалась для использования внутри ее платежного бизнеса. После внедрения и некоторых доработок мы поняли, что у процессинга есть хорошие перспективы как у самостоятельного продукта»‎, — говорит Денис Бурлаков, основатель и владелец IT-компании Osnova, CEO финтех-компании RBK.money.

Как отмечает Бурлаков, Osnova может работать как основной процессинг, как предпроцессинг или как маршрутизатор платежей между разными процессингами одновременно, как готовое решение, а также в качестве платежного шлюза для ритейла, процессингового решения для банков, платежной платформы для стартапов.

У российского enterprise-сегмента долгое время отношение к opensource-продуктам было настороженным, однако ситуация меняется: бизнес видит, что такие решения гибки, вполне безопасны и выгодны. Многие компании уже используют открытые решения вместо стандартного ПО.

«Этот проект очень похож на систему Stripe на российском рынке. Его монетизация происходит за счет процента от транзакций. Проблема заключается в том, что Stripe работает за счет быстрого и легкого подключения для оплаты платежей по всему миру. Osnova развивается внутри России, и у проекта есть два серьезных конкурента: банки с эквайрингом и система быстрых платежей (СБП). Поэтому вопрос развития заключается в том, как стартап будет конкурировать с СБП», — говорит Роман Хорошев, основатель краудлендинговой платформы Jetlend.

«Решение является интересным и инновационным с точки зрения не только функционала, но и самой бизнес-модели: фаундеры отказываются от классического подхода взимания платы за сами операции и предоставления своего софта как услуги, а переходят к модели классического open source, где они берут плату за внедрение», — резюмирует Михаил Попов, основатель финтех-платформы TalkBank.

Сервис анализирует расходы на комиссии от платежных систем позволяет банкам сократить их. Решение разрабатывают специалисты с большим опытом в платежном, консалтинговом и банковском бизнесе. По подсчетам компании, в год банки переплачивают от 5 до 7 млрд рублей комиссий платежным системам.

Компания приняла участие в корпоративном акселераторе ВТБ и в декабре 2020 года запустила пилотное тестирование с банком.

«В ходе пилота команда стартапа продемонстрировала глубокую экспертизу в аналитике банковских данных, понимание структуры расходов и актуальных задач по их оптимизации.

Думаю, что у команды есть хорошие перспективы в нише не только в России, но и на глобальном рынке, несмотря на конкуренцию со стороны консалтинговых компаний», — отметила Наталия Дегтярева, директор Акселератора ВТБ.

«Оптимизация расходов банковского процессинга — это потенциально очень большой бизнес. Однако большой вопрос — что и как анализирует продукт. Инсайты должны быть очень детальными и учитывать множество факторов. Если команда сможет построить взрослый продукт, то это бизнес с низкими операционными расходами и вечными клиентами с большими бюджетами.

Главное — монетизироваться за счет ценности и быть usage-based. И, конечно, развивать свой продукт так быстро, чтобы аналитики внутри банка не могли его повторить за те же четыре недели. Если продукт будет глубоко проработан, с этим можно идти на международные рынки», — говорит Павел Гужиков, основатель и СЕО финтех-компании «Деньги Вперед».

Сервис платежей для пользователей голосовых ассистентов и чат-ботов. Он построен на базе эквайринговой платформы собственной разработки AlicePay.ru. Пользователь дает задание цифровому ассистенту, тот уточняет детали и запускает оплату. В среднем транзакция занимает семь секунд.

«В первую очередь платформа нацелена на пользователей Алисы, как первопроходца этого направления, хотя уже сейчас мы умеем работать со всеми основными голосовыми ассистентами и, например, с ботами в Telegram», — говорит Михаил Пуляевский, CEO компании.

Сейчас над продуктом работает 4 человека: это фронт/бэк-разработчики, аналитики, специалисты по финансам. Проект зарабатывает на комиссиях, которые берет с каждой операции клиентов.

«Наша команда более 10 лет работает с интернет-эквайрингом и платежами в банках и платежных системах, — поясняет Михаил Пуляевский. — С голосовыми помощниками мы работаем более двух лет. Так что знаем всю кухню и можем качественно и доступно объединить удобство голосовых интерфейсов и безопасность карточных платежей в одном продукте».

Оплата происходит с использованием сервиса PayAnyWay. Безопасность платежей обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.

В ближайших планах проекта — начать маркетинговую экспансию на пользователей Алисы, а в дальнейшем масштабировать на других голосовых ассистентов.

Онлайн-сервис для автоматизации расчетов бизнеса с внештатными сотрудниками: самозанятыми, ИП и физлицами. Размер потенциальной аудитории проекта впечатляет. По данным исследования «СберУслуги» и ЮKassa, за неполный 2021 год количество людей, которые официально работают на себя, выросло в 2,4 раза, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

При этом оборот платежей самозанятых увеличился в 3,9 раза, а число оплаченных заказов выросло в 3,6 раза. По прогнозу Frank RG, количество официально зарегистрированных самозанятых в РФ к 2024 году может достичь 8,4 млн человек. Это большой рынок, которому нужны свои удобные инструменты для платежей.

«Мы зачисляем выплаты сотрудникам в течение минуты с момента поступления в систему. В целом, тренд Early wage access (быстрый доступ к заработку) — глобальный тренд, набирающий рост по всему миру. Мы видим очевидные результаты от внедрения нашего продукта — это и ощутимый рост LTV с каждого сотрудника и существенное облегчение процесса найма», — говорит Михаил Кириченко, сооснователь и СТО Jump.Finance.

Решения организует процесс моментальных выплат, автоматизирует документооборот между сторонами с помощью электронной подписи и активно продвигает на рынке механику выплат по запросу. Подразумевается, что сотрудник, нажав кнопку в мобильном приложении, может получить свои заработанные средства в любой момент. В штате компании сейчас работает около 50 человек.

«Продукт стабильно прибыльный с первого дня запуска, развивается исключительно на собственные средства фаундеров без внешних инвестиций. Мы очень быстро растем, только за 2021 год выручка компании составит около 200 млн рублей, а это х3 относительно прошлого года», — рассказывает Михаил Кириченко.

В течение следующего года компания планирует увеличить выручку компании еще в 2,5 раза.

Необанк для индивидуальных предпринимателей из цифровой сферы. Решение позволяет оплачивать налоги, выставлять счета, принимать деньги от контрагентов, при этом объединяет все карты физлица и счет ИП в одном месте, не разделяя пользователя на юрлицо и физлицо.

«У всех функций и сервисов, которые мы делаем, есть два вектора: обеспечить клиентов продуктами, которые закроют все базовые потребности и предложить что-то новое. Мы сконцентрированы на денежном пути клиента: от момента получения денег на счет ИП до оплаты кофе картой в кофейне. Все продукты должны влиять на этот процесс, упрощать его», — объясняет Кирилл Параска, founder&CEO Hice.

Инвестиции в стартап составили около $1 млн, часть средств вложил «Модульбанк», который тоже ориентирован на бизнес, но большего размера. В команде 35 человек с опытом работы в разработке и дизайне финтех-решений и проектов для банковского сектора.

Идея проекта возникла в 2017 году, но активно работать над ним команда начала в прошлом году.

«От идеи до старта прошло три года, потому что у основателей не хватало времени ещё на один проект. Необходимо было сначала построить процессы в других компаниях и проектах, чтобы полностью сфокусироваться на Hice. Ещё год мы потратили на исследования. Было много вопросов и подготовительных работ, надо было оценить разные ниши с точки зрения доходности и понять портрет нашего будущего пользователя», — рассказывает Кирилл Параска.

Команда планирует достигнуть 8 тысяч активных пользователей, эту цель она ставила себе в начале года. В ближайшие месяцы проект будет работать над тем, чтобы закрыть потребности клиентов в работе с валютой.

Приложение, которое помогает пользователям занимать и давать деньги взаймы на выгодных условиях. Ориентировано на физических лиц. Технология позволяет оставить на площадке заявку на получение средств или, наоборот, в качестве инвестора предложить заемщику свои средства под процент. Все пользователи проходят верификацию удаленно, регистрация в приложении подразумевает необходимость внесения паспортных и других данных.

Одновременно приложение может служить инструментом для оформления долга со знакомым человеком или трекером для отслеживания и ведения всех кредитов или долгов в одном месте. При оформлении займа автоматически создается юридический договор. В случае просрочки займ переходит в коллекторское агентство.

У команды Lendsbay большой опыт в банковской сфере и IT-разработке. Проект появился на рынке в 2018 году, год назад его аудитория составляла более 20 тысяч человек. Онлайн-площадок, которые помогают физлицам получать и давать займы, довольно много. Среди известных можно назвать Prosper, Lufax, родоначальником индустрии называют LendingClub.

«Заработать на peer-2-peer (p2p) займах непрофессионалам достаточно сложно, особенно если речь идет о кредитовании заемщиков сегмента МФО. Даже профессиональные МФО, несмотря на высокие ставки, зачастую зарабатывают только за счет продажи дополнительных услуг», — отмечает Евгений Лобачев, основатель Suretly.

Команда Suretly еще в 2016 разрабатывала свой тиндер для займов и микрокредитования в России. Проект начинался при поддержке Бизнес-инкубатора Высшей школы экономики, получил грант, привлек внимание СМИ. В последствии компания занималась выходом продукта на рынок США, Европы, Казахстана и Мексики, однако в каждой из стран столкнулась с возросшими требованиями регуляторов.

Как один из первопроходцев рынка, на котором развивается Lendsbay, предприниматель называет главные сложности для масштабирования подобных проектов: юридическая обвязка для работы сервиса в разных регионах, а также отсутствие прорывных решений в скоринге и антифроде — оценке кредитоспосбности и финансовых транзакций на предмет потенциального мошенничества.

В результате такой сервис со временем неизбежно ждет переформатирование юридической модели, если компания успеет накопить и привлечь достаточное количество капитала, отмечает предприниматель.

Менеджер платных сервисов подписки, который наглядно показывает на что, когда и по какой цене подписан пользователь. Сервис помогает навести порядок в подписках и контролировать их, напоминает о предстоящих списаниях. Есть приложение на Android и iOS.

В команде восемь человек: лидер проекта, iOS-разработчик, android-разработчик, два backend-разработчика, Data Scientist, тестировщик и контент-менеджер. В следующем году стартап планирует увеличить команду проекта минимум в два раза.

Кирилл Юркин, основатель SubsCrab, так рассказывает о планах по развитию проекта: «Сейчас мы готовим функционал по выпуску виртуальных банковских карт, который пользователь сможет использовать для оплаты своих подписок, что позволит управлять списаниями прямо в нашем приложении. Также виртуальные карты помогут реализовать функции разделения стоимости между участниками групповой или семейной подписки».

Главным конкурентом проекта по охвату аудитории можно назвать Bobby. В магазинах приложений у него достаточно много копий. Типичная схема монетизации таких решений — единоразовая покупка платной версии.

«Мы решили попробовать другую бизнес-модель, с монетизацией через рекламу. Рекламные предложения, которые предлагают перейти на другой аналогичный сервис подписки со значительной скидкой или с увеличенным бесплатным периодом, наоборот, соответствуют нуждам пользователя», — объясняет Кирилл Юркин.

Базовый функционал — ведение списка подписок, уведомление о предстоящих списаниях — реализован во всех подобных приложениях. Полностью бесплатный сервис позволяет отстроиться от конкурентов, SubsCrab планирует зарабатывать на показах рекламы, полезной для клиента.

До конца года SubsCrab планирует набрать первые 40 тысяч пользователей, к концу следующего года намерен привлечь уже около 500 тысяч и локализовать приложение для разных стран.

Сервис для массовых выплат фрилансерам и самозанятым запустился в апреле этого года. Компания пополняет баланс на платформе с помощью корпоративной карты или безналичным авансовым платежом, сервис проводит платежи и производит выплаты, а затем собирает и предоставляет чеки и закрывающие документы. Помимо прочего площадка берет на себя юридическую сторону взаимодействия с фрилансерами: заключать каждый раз договор с самозанятым не нужно, для этого можно использовать договор-оферту Platim.

В ноябре 2021 года стартап привлек инвестиции в 5 млн рублей от основателя сервиса KudaGo Александра Прокофьева. Еще 3 млн рублей вложил основатель сервиса Леонид Румянцев. Предприниматель давно занимается финтех-проектами, некоторое время был экспертом Фонда развития интернет-инициатив ФРИИ.

«Расчеты от юрлиц исторически являются достаточно ресурсозатратными. Когда юрлицо регулярно платят и компаниям, которые привозят воду в офис, и оплачивают труд SMM-щиков, копирайтеров, самозанятых, ИП, все это хочется делать намного проще. Все это и призван упрощать Platim: сделать все стандартные платежи максимально быстрыми и удобными», — рассказывает о проекте Александр Прокофьев.

Проект потратит инвестиции на усиление команды, маркетинговую кампанию и закупку ПО. Сейчас над продуктом работают восемь человек. Компания, по словам основателя, оценивается в 100 млн рублей.

«На рынке сейчас не менее 20 сервисов для работы с самозанятым и большинство преимуществ находится у банковских решений. Потому что именно банкам дали возможность удаленно идентифицировать людей и переводить их в статус самозанятого. Думаю, что за лидерство в этом сегменте в итоге будут бороться “Сбер” и “Тинькофф”, возможно, к ним присоединиться “Альфа-Банк”.

Из небольших игроков хоть какой-то шанс на долю рынка есть у “Банка 131”. Из платформ — у Avito и YouDo. Остальные сервисы, скорее всего, не найдут нормальную аудиторию и будут обслуживать, скажем так, «пограничные» бизнесы с точки зрения права. Это, например, такси», — говорит Павел Шинкаренко, CEO в Solar Staff.

Онлайн-банк для предпринимателей (как ИП, так и ООО) в облаке, который запустили экс-топ-менеджеры «Модульбанка». В команде заняты 300 человек. Это продакт-менеджеры, UX-дизайнеры, разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по продажам и продвижению.

«В финтехе, несмотря на "тех" в названии, успех проекта часто зависит в первую очередь не от самой технологии, а от позиционирования на рынке и качества клиентского сервиса. Нам удалось построить мотивированную продуктовую команду и двигаться вперед сильно быстрее рынка, что уже подтверждается нашими первыми результатами», — говорит Дмитрий Салатов, сооснователь банка «Бланк».

Проект отказался от классического формата тарифов с фиксированным набором опций, количество сервисов можно настроить под себя: например, добавить нужное число платежных документов или сделать так, чтобы определенный процент с поступлений на счет уходил на оплату контрагенту или оплату офиса.

Кроме того, «Бланк» предлагает оперировать не столько с банковскими счетами, сколько с финансовыми потоками: этот подход позволяет наглядно продемонстрировать статьи расходов и сделать более простым и комфортным их учет. Пользователь сам выбирает логику, согласно которой приложение будет распределять все поступающие финансы.

Банк принципиально не использует ботов в поддержке. Сейчас у компании около 15 тысяч клиентов.

«Нам важно сначала нарастить большую клиентскую базу, далее расширить количество используемых ею продуктов, и в последнюю очередь уже поднимать монетизацию каждого из продуктов. Сейчас это только платежи и РКО. В будущем появятся эквайринги, валютный контроль, выплаты самозанятым», — говорят в компании.

Необанк и маркетплейс для геймеров от МТС, который позволяет покупать артефакты в играх и связывает повседневную жизнь пользователей с игровым хобби. За покупки, оплаченные виртуальной банковской картой NUUM, пользователь получает 10% в виде поинтов — баллов, которые можно потратить на игровые развлечения. Это подписки на игровые сервисы, игры и дополнения к ним, игровая валюта, бонусы.

Приложение вышло на рынок в декабре 2020 года, разработка длилась девять месяцев. Уже в августе 2021 года NUUM вошел в топ-10 российского App Store. По данным на ноябрь 2021, у приложения 330 тысяч установок. Первой приложением стала пользоваться аудитория War Thunder, Crossout и других игр от Gaijin Entertainment.

В команде проекта 38 человек с экспертизой в стартапах, банковской сфере, финансовых сервисах, работе с данными, консалтинге и дизайне, которых объединяет любовь к геймингу.

Сервис объединяет онлайн-банк, сертифицированный по международному стандарту PCI DSS и маркетплейс внутриигровых товаров и подписок на цифровые продукты экосистемы МТС с гибкой системой скидок, реферальной программой и программой лояльности.

NUUM можно назвать первым российским необанком для геймеров, но не единственным финансовым решением для них. Так, у ряда банков и платежных систем для этой аудитории есть, например, специальные карты. В мире же первый полноценный банковский продукт, ориентированный на геймеров, был создан в 2018 году банком Blast.

«В интернете есть много бирж разного уровня “серости”, где продаются внутренние игровые ценности. Но сейчас этот рынок начал выходить за пределы тусовки геймеров и находится ближе к финтеху, — отмечает Анна Кузьмина, советник председателя правления “Банка 131”.

— Будут ли сервисы, занимающиеся игровыми ценностями популярны в будущем — большой вопрос. Еще никому не удалось создать банк для геймеров или карту для геймеров, хотя предпринималось множество попыток. Такими разработками раньше занимались “Альфа-Банк” и “Тинькофф”. Сервисы, созданные этими банками, не прижились».