Избавляемся от вещей бывших: что российские компании придумали к 14 февраля

Для одних 14 февраля — праздник любви, а для других — очередной повод для ситуативного маркетинга. Рассказываем, что придумали российские бренды ко дню всех влюбленных.

Сразу несколько компаний решили в честь праздника избавиться от напоминаний о прошлых отношениях. Сеть уличной еды Pita's подарит фалафель или брусничную шаверму всем, кто принесет фото, одежду или игрушку бывших.

Из собранных вещей Pita's обещает устроить сначала инсталляцию, а потом костер.

Из инстаграма Pita's

Lamoda сделает скидку 15% тем, кто публично пообещает избавиться от вещей бывших экологичным способом. Кроме того, из всех участников акции компания выберет 5 человек, которым достанется вывоз вещей на переработку из любой точки России, консультация стилиста и 50 тысяч рублей.

Скриншот: newlove.cardsmobile.ru

«ВКонтакте» решила думать не о бывших, а о будущих. Соцсеть добавила возможность анонимно выразить интерес к другому человеку. Для этого нужно зайти в профиль и нажать на кнопку «Отправить симпатию». Имена раскроются, если пользователи обменяются симпатиями.

Для быстрых закомств «ВКонтакте» предлагает воспользоваться чат-ботом в сообществе Lovina. Бот подбирает собеседника с учетом возраста и пола и дает пользователям 5 минут на общение.

Изображение: «ВКонтакте»

Telegram тоже пытается помочь пользователям знакомиться. В обновлении к 14 февраля в профилях стало удобнее смотреть фотографии, а с помощью функции «Люди рядом» теперь можно показывать свой профиль окружаюшим. Если функция активна, люди поблизости видят ваш профиль, даже если вы закрыли приложение или ушли.

Qiwi запустила у себя в твиттере бота по имени Владислав, который рассуждает о том, что такое любовь, в ответ на один из трех вопросов в комментариях: «Влад ис лав?», «Ват из лав?» и «Вот из лав?». Владислава уже протестировали другие компании.

Еще одну акцию Qiwi решила посвятить не влюбленным, а тем, кто работает на себя. Чтобы фрилансерам было, где поработать, в день, когда все кофейни заняты парочками, компания забронировала дня них столики в 44 кофейнях «Шоколадница» в Москве.

«Ситимобил» запустил сервис именных валентинок. На специальном сайте нужно указать имя любимого человека. и автомобиль проложит маршрут в форме букв имени на интерактивной карте Москвы или Санкт-Петербурга.

Изображение: «Ситимобил»

Delivery Club к празднику выпустил серию переносных столиков для завтраков — на двоих и на троих. Купить их нельзя, можно только выиграть. Для этого с 14 по 16 февраля с 9 до 12 утра нужно заказать доставку завтрака и в комментариях упамянуть о своем желании заполучить столик.

Изображение: Deliveru Club

Сбербанк и певец Niletto сняли ироничную версию клипа «Любимка». По сюжету герою нужно срочно купить подарок девушке, и он бегает по магазинам техники, украшений и цветов, а на фоне летают карты Сбербанка.

А у «Додо Пиццы» подход к 14 февраля окзался простым и беспроигрышным: если день влюбленных, то пицца должна быть в форме сердца.

Изображение на обложке: KENG MERRY paper art / Shutterstock