Японский оператор «здорового фастфуда» 2foods запускает фудтех-парк в Токио

15 апреля 2021 года компания TWO Inc (управляет брендом 2foods) открыла магазин в новой концепции с широким выбором продуктов растительного происхождения. Фудтех-парк станет площадкой, где стартапы смогут представить свои разработки потребителям. За ближайшие три года компания планирует запустить 100-150 торговых объектов во всем мире, охватив нишу доступных и здоровых растительных продуктов.

Бренд 2foods предлагает версии наиболее популярных японских блюд, на 100% сделанных из растительных компонентов.

В меню есть как десерты (пончики с веганским маслом из бобов моти или безглютеновый шоколадный торт гато из миндального молока и муки из бурого риса), так и классический местный фастфуд (веганский сэндвич с куриным тартаром с соевой котлетой и булочкой из нута), позволяя потребителям попробовать самые разные виды альтернативного белка.

Также там можно заказать карри в японском стиле, доны, рамен и соки холодного отжима.

Заведения будут расположены в Токио. Первое открылось 15 апреля 2021 года в Shibuya Loft и послужит фудтех-парком для демонстрации последних трендов. Концептуальные торговые объекты — часть стратегии TWO Inc по капитализации веганского и сознательного потребления в Японии и во всем мире.

«Наше кафе 2foods — это место, которое физически представляет наш бренд и привлекает наших поклонников. С другой стороны, фудтех-парк расположен прямо рядом с флагманским кафе 2foods в Сибуя и позиционируется как экспериментальный магазин, где потребители находят новые и передовые продукты со всего мира», — объясняет Йошио Яхаги, COO TWO Inc.

У 2foods также будет интернет-магазин, где клиенты могут заказать веганскую еду на вынос или оформить доставку.

TWO Inc говорит, что она специально стремится заполнить нишу доступных и здоровых растительных продуктов в Японии. Предложения на местном рынке все еще либо слишком дороги, либо не отличаются вкусовыми качествами. Это первый раз, когда компания, которая три года была ведущим брендом предметов личной гигиены в Японии, выходит на рынок продуктов питания.

«Растительные продукты, которые используют овощи для замены продуктов животного происхождения, уже привлекли внимание в Японии, — сообщила компания в пресс-релизе. — Во время пандемии потребители показали, что все больше из них готовы вести здоровый образ жизни и перейти на флекситарианство».

Японская компания также указывает на растущую популярность иностранных брендов альтернативного мяса, например Beyond Meat, что свидетельствует о запросе на другие подобные продукты. 2foods пока работает на японском рынке и заявляет, что сможет удовлетворить местные вкусы и предпочтения японских потребителей. В будущем компания планирует «расширить географию на весь мир, став японским глобальным брендом».

Еще на момент запуска 2foods ставила перед собой амбициозные цели. Сейчас заявляется, что за три года сеть вырастет до 100-150 магазинов по всему миру. С этой целью она стала партнером OmniMeat, гонконгского бренда растительной свинины.

«Наше кафе и фудтех-парк расположены совсем рядом, [поэтому] мы стремимся совместно разрабатывать меню совместно с фудтех-стартапами, давая им возможность проводить маркетинговые исследования без лишнего риска», — рассказывает Яхаги.

OmniMeat вышел на японский розничный рынок в марте 2021 года. Продукция представлена в восьми супермаркетах и некоторых ресторанах. Один из магазинов, где можно найти веганский аналог свинины, — Vegan Store, первый комбини (японский аналог магазина у дома) с продуктами растительного происхождения. Появление таких торговых объектов свидетельствует о быстро растущей тенденции к отказу от мяса в стране. За последние месяцы продукты растительного происхождения представили такие компании, как Ippudo, Muji и Mos Burger.

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