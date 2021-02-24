Пять частных миссий, которые изменят космический туризм

Космическое пространство становится все доступнее. В будущем люди без специальной подготовки смогут купить билет на космический шаттл как на обычный самолет. На ближайшие шесть лет запланированы пять миссий, которые навсегда изменят характер космических путешествий. Подробно разбираемся, куда и когда они отправятся, а также кому посчастливится оказаться на борту.

Полет Тома Круза на МКС

Том Круз и режиссер Даг Лайман, ранее работавший с актером над фильмом «Грань будущего», предположительно, собираются отправиться в космическое путешествие. Они посетят МКС вместе с вице-президентом частной компании Axiom Space и бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопес-Алергиа. Axiom Space хочет построить дополнительные коммерческие модули для космической станции. Одно место в экипаже все еще свободно.

Пока неизвестно, какая именно компания отправит Круза на станцию. Издание NME предполагает, что актер станет одним из членов экипажа шаттла Crew Dragon от SpaceX. Это утверждение, похоже, основано на твите, опубликованном в сентябре 2020 года в аккаунте под названием @SpaceShuttleAlmanac.

По сообщениям, в космосе Круз собирается снять фильм. Новая лента не будет относиться к популярной франшизе «Миссия невыполнима». Предположительно, экипаж приземлится на МКС уже в октябре 2021 года.

Джаред Айзекман и Inspiration4

На данный момент единственным объявленным членом экипажа Inspiration4 является миллиардер и основатель платежной платформы Shift4 Джаред Айзекман. Также известно, что одно место достанется человеку, который связан с детской исследовательской больницей St. Jude’s Children's Research Hospital. На оставшиеся два места проходит конкурс.

Одно из них достанется тому, кто сделает пожертвование в St. Jude’s Children's Research Hospital или же как-либо связан с ней.

Второе получит предприниматель, использующий конструктор сайтов Shift4Shop от Shift4 для запуска бизнеса.

Inspiration4 полетит на ракете Falcon 9, а команда разместится в капсуле Crew Dragon от SpaceX. На сайте Inspiration4 говорится, что в космосе планируется провести научное исследование в области микрогравитации, а также эксперименты, направленные на расширение знаний о Вселенной.

Точная дата отправки Inspiration4 еще не определена. На данный момент известно лишь следующее.

Конкурс на место в Inspiration4 заканчивается в конце февраля.

Состав экипажа будет анонсирован в конце марта.

Inspiration4 будет запущен не ранее четвертого квартала 2021 года, который начинается с 1 октября.

Первый частный полет на МКС

До сих пор на МКС отправлялись только астронавты от государственных космических агентств. Но вскоре это смогут сделать и частные лица.

Участниками первой частной миссии AX-1 на МКС станут:

командир: вице-президент Axiom Space Майкл Лопес-Алергиа (как бывший астронавт НАСА, он провел в космосе уже более 250 дней);

помощник командира: бывшая астронавтка НАСА Пегги Уитсон;

пилот: американский предприниматель Ларри Коннор;

помощник пилота: предприниматель и пилот Джон Шоффнер;

другие члены экипажа: канадский инвестор Марк Пэти и израильский инвестор Эйтон Стиббе.

AX-1 полетит на ракете Falcon 9, а команда разместится в капсуле Crew Dragon от SpaceX.

Члены экипажа AX1 проведут ряд научных экспериментов в космосе на борту МКС.

По данным Washington Post, Коннор будет работать над исследовательскими проектами в сотрудничестве с Клиникой Майо и Кливлендской клиникой. Предприниматель также собирается проводить уроки для учащихся из школы Dayton Early College Academy.

Сообщается также, что Пэти сотрудничает с Канадским космическим агентством и Montreal Children’s Hospital, чтобы выбрать исследовательские проекты в области здравоохранения, которые можно провести в космосе.

Стиббе планирует выполнять научные эксперименты в сотрудничестве с израильскими исследователями, а также проводить учебные мероприятия для израильской молодежи.

Согласно плану, миссия AX-1 будет запущена не раньше января 2022 года.

Лунная туристическая миссия #dearMoon Юсаку Маэдзавы

Проект #dearMoon принадлежит японскому миллиардеру Юсаку Маэдзаве. По данным Forbes, он владеет состоянием размером $2,1 млрд. В рамках миссии Маэдзава и его команда облетят вокруг Луны.

На данный момент имена других членов экипажа еще не объявлены. Как коллекционер предметов искусства, Маэдзава хочет отправиться на Луну с представителями творческих профессий. По его словам, для членов экипажа #dearMoon поездка станет творческим вдохновением, а получившиеся работы будут представлены на выставке на Земле.

По данным сайта миссии, миллиардера будут сопровождать художник, музыкант, режиссер и дизайнер одежды. Маэдзава уже сделал предложение режиссеру Дэмьену Шазеллу во время интервью по поводу выхода его фильма «Человек на Луне» в 2018 году. Режиссер был потрясен таким предложением и пообещал обсудить его с женой, но его участие все еще не подтверждено. По данным отчетов, Даэдзава также, по-видимому, собирался пригласить свою девушку, но эта идея уже отвергнута.

Благодаря сотрудничеству со SpaceX, миллиардер станет первым частным туристом, который совершит полет вокруг Луны. Сумма сделки не раскрывается. В миссии #dearMoon будет задействован корабль Starship и его ракета-носитель Super Heavy Rocket.

Запуск планируется на 2023 год. Точные сроки зависят от процесса разработки самого корабля Starship. На данный момент он все еще находится на стадии тестирования.

Реалити-шоу в космосе

Компания Space Hero планирует запустить одноименное телевизионное шоу, победитель которого получит возможность полететь на МКС. По данным компании, участниками станут обычные люди, которые увлечены космосом, но не имеют должной подготовки для полета. На ее странице в Instagram есть информации о том, как подать заявку на участие.

По сообщениям, победитель Space Hero получит место среди экипажа, который отправится на МКС в 2023 году. Предположительно, полет пройдет на борту ракеты Falcon 9 от SpaceX, но это еще не подтверждено.

По данным Deadline, победитель шоу должен пройти ряд испытаний, которые проверят его физические, умственные и эмоциональные способности. Зрители со всего мира будут голосовать за любимых участников.

Глава компании Space Hero Марти Помпадур заявил, что главной целью реалити-шоу станет переосмысление индустрии через создание многоканального опыта, предлагающего крупнейший приз для самой большой аудитории. Призом, по-видимому, станет 10-дневное пребывание на МКС. По данным отчета, компания ведет переговоры с НАСА о проведении небольшого обучения во время поездки.

Согласно информации из официальных аккаунтов, шоу Space Hero стартует в 2021 году. Точная дата еще не определена. Если рейтинги сохранятся, то победитель, вероятно, отправится на станцию в 2023 году.

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