Яндекс усилил защиту от мошенников — сервис уведомит пользователя, если близкий ответил на звонок злоумышленника

Яндекс обновил определитель номера и добавил уведомления о подозрительных звонках близким. Теперь пользователи могут получать оповещения, если родственник ответил на вызов с потенциально мошеннического номера или сам позвонил на него. Новая возможность уже доступна в Яндекс Браузере и приложении Яндекс с Алисой AI на Android.

Добавить доверенных лиц можно в настройках определителя номера Яндекса

Чтобы подключить функцию уведомления о подозрительных звонках, пользователь должен добавить доверенных лиц в настройках определителя номера Яндекса. Ребёнок или пожилой родственник выбирает, кому придёт уведомление, а получатель подтверждает согласие на их получение.

В системе можно указать до трёх доверенных контактов. Каждый может получать уведомления от нескольких близких — и сам быть под контролем других пользователей.

Определитель номеров анализирует их и в момент звонка, и в течение суток после

Пользователи могут выбрать удобный способ получения уведомлений. Оповещения о звонках приходят через пуш-уведомления в приложениях Яндекса, а также по SMS или в мессенджерах.

Сервис анализирует неизвестные номера не только в момент звонка, но и в течение суток после него. Если номер будет признан мошенническим позже — в течение суток после звонка, пользователь получит уведомление. Пользователи смогут быстрее реагировать на потенциальную угрозу близким со стороны злоумышленников.

Контекст

Похожие продукты уже есть на российском рынке — например, в феврале подобную функцию запустила МТС. В рамках подписки «Защитник+ для семьи» сервис МТС отправляет SMS и push-оповещения, если система фиксирует потенциально мошеннический вызов.

Кроме того, ассистент предупреждает о том, что человек говорит с мошенником, прямо во время звонка. К подписке можно подключить до трёх членов семьи. Также предусмотрено страхование от телефонного мошенничества — до 1,5 млн рублей.

По данным компании МТС, в 2025 году функция «Безопасный звонок» у детей и пожилых срабатывала в два раза чаще, чем у других пользователей, что указывает на целенаправленную активность мошенников против этих групп. Злоумышленники учитывают и поведение аудитории: пожилым чаще звонят в будние дни около 11:00, когда они дома одни, а детям — около 14:00, сразу после школы.

Параллельно схожие механизмы защиты внедряют и банки: с сентября 2025 года начал действовать закон, согласно которому все клиенты российских банков могут подключить сервис «вторая рука», позволяющий выбирать доверенное лицо для подтверждения операций с деньгами.

При попытке перевода выше лимита оно получает уведомление и должно принять решение в течение 12 часов, иначе операция автоматически отменяется.