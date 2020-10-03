Частная компания построит для «Роскосмоса» конкурента Dragon Илона Маска

Госкорпорация «Роскосмос» и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве. Компания обещает сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем у Илона Маска. Об этом сообщает РБК.

Соглашение заключено 1 сентября сроком на пять лет с автоматическим продлением на тех же условиях, если ни одна из сторон не решит прекратить сотрудничество.

По его условиям МТКС сделает многоразовый транспортный космический корабль (МТКК) «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов». Он нужен для создания многоразовой космической системы — в том числе для совместного продвижения услуг по доставке и возврату грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Бенефициар компании МТКС Сергей Сопов рассказывал ранее РБК, что проектируемый ею многоразовый грузовой корабль «Арго» должен быть готов к 2024 году. Источник издания, близкий к руководству МТКС, сообщил, что эти планы сохраняются.

Создание четырех образцов многоразовых космических кораблей обойдется МТКС примерно в €136 млн, добавил он.

Что касается доставки и возврата грузов на орбиту, то российская компания обещает миссию вдвое дешевле, чем у западных конкурентов.