Топ-9 ошибок, которые мешают привлечь подписчиков в Twitter

Twitter — это одна из самых удобных и перспективных площадок для авторов. Для того чтобы привлечь подписчиков, необязательно быть знаменитостью или обладать экспертными знаниями. Достаточно просто создавать качественный контент и избегать распространенных ошибок. Писатель Киран Дрю поделился своим опытом и неудачами в продвижении личного профиля.

1. Не придерживаться единого стиля профиля

Внимание нужно уметь заслужить. Вот типичный алгоритм привлечения подписчиков.

Читатель видит твит, затем смотрит на имя автора и фото профиля.

Если ему понравилось, он наводит курсор, чтобы прочитать биографию и описание профиля.

Если он заинтригован, он переходит в профиль.

Далее он может подписаться или просто пройти мимо.

Большинство авторов терпят поражение на первом же этапе. Они не умеют привлекать внимание читателя. Разумеется, речь не о том, чтобы оформлять страницу в неоновых цветах или использовать нелепые описания. Главное — уметь отвечать на основной вопрос читателя: «Что полезного я могу тут найти?»

Вот как выглядит мой профиль:

Скриншот: Kieran Drew

Люди часто судят о книге по ее обложке. Да, это неприятно, но это нужно учитывать.

Далее биография. Читателю наверняка все равно, где родился автор. За 5 секунд владелец профиля в Twitter должен ответить на три главных вопроса:

Кто вы? «Писатель, увлекающийся саморазвитием» Что вы предлагаете? «Развивайте потенциал и добивайтесь успеха» Как вы это делаете? «Статьи и треды»

Чтобы заметить первые успехи, нужно лишь отказаться от модели «вот он я» в пользу «вот как я могу вам помочь».

2. Не использовать инструменты автоматизации

Некоторые считают, что 5–10 твитов в день вполне достаточно для органического роста профиля. Однако это может оказаться сложной задачей для тех, кто не хочет проводить много времени в социальных сетях. Twitter требует последовательности. Не используя инструменты для автоматизации, автор может полагаться лишь на мотивацию.

Однако это не лучшая стратегия и вот почему:

посты выходят в разное время,

не получается следовать контентной стратегии,

постоянно отвлекает от реальной жизни.

Постоянные мысли о том, что нужно что-то опубликовать в сети, может отрицательно сказываться на мотивации и внимании.

Чтобы избежать этого, можно просто писать все твиты за один сеанс. Это экономит много времени и энергии. Затем необходимо лишь поставить отложенные публикации на определенное время.

«Совмещая похожие задачи, вы максимально увеличиваете свою энергию и производительность. Так будет проще приступить к работе, и вы с большей вероятностью продолжите писать в течение длительного периода времени», — советует Тим Деннинг, коуч, бизнес-консультант и блогер.

Автоматизацию можно доверить сторонним программам. Вот несколько полезных ресурсов:

Tweetdeck (бесплатно),

Zlappo ($9,99 в месяц),

Hypefury ($19,99 в месяц).

3. Не редактировать тексты

Контент должен быть привлекательным и полезным. Опечатки и неудачные формулировки могут отпугнуть аудиторию и негативно сказаться на продвижении профиля.

В Twitter количество символов ограничено, а как сказал Сет Годин, ограничения способствуют развитию творческого потенциала. Постарайтесь редактировать текст через какое-то время после его написания. Лучше это делать на следующий день. Проверьте себя следующими вопросами.

Могу ли я донести мысль более сжато?

Привлекателен ли текст с визуальной точки зрения?

Можно ли его назвать образовательным, развлекательным или вдохновляющим?

Вот пример хорошо оформленного твита.

А вот пример плохого твита.

Скриншот: Kieran Drew

Главное, помните: даже выдающуюся идею можно загубить плохой подачей.

4. Не продумывать контентную стратегию

В первые шесть месяцев я писал в Twitter без какой-либо стратегии. Однако это не дало желаемого результата. Контент должен быть последовательным и осмысленным. Иначе читатели просто пройдут мимо.

Необязательно занимать какую-то узконаправленную нишу. Twitter — это отличная площадка для получения обратной связи в режиме реального времени. Но наличие стратегии позволит грамотно планировать и структурировать контент.

Твиты должны относиться к одной из трех категорий.

Развитие. Это могут быть общие темы, советы, наблюдения, юмор, самосовершенствование. Но не стоит останавливаться на этом. Аутентичность. Личные тексты и истории. Людям интересно наблюдать за реальным, живым человеком. Авторитет. Экспертный контент в какой-то из областей.

Самое оптимальное соотношение категорий — это 3:1:1 соответственно. Контент о развитии привлечет подписчиков, а аутентичность и экспертные знания позволят выделиться на фоне остальных авторов.

5. Не комментировать чужие записи

Для успешного развития профиля недостаточно просто создавать полезный и качественный контент. Необходимо постоянно демонстрировать свою активность, комментируя записи в похожих аккаунтах. Однако это нужно делать с умом. Комментарии также должны нести в себе некую ценность для читателя.

Как сказал Дэвид Перелл: «Необходимо стремиться сделать аудиторию немного умнее».

Хорошие комментарии должны:

обучать,

развлекать,

вдохновлять.

Желательно все вместе. И в этом деле также необходимо быть последовательным. Раньше я комментировал, когда у меня было время. Но это не принесло ожидаемых результатов.

Вот несколько советов, как писать комментарии.

Создавайте каждый твит по принципу «Да, и…». Добавляйте больше информации, больше советов, больше ценности.

Комментируйте крупные аккаунты. Это может привлечь их аудиторию. Однако действовать нужно быстро, так как многие используют эту же стратегию. Включите уведомления на 5–10 крупных аккаунтов в вашей нише, чтобы оказаться в числе первых.

Перечитывайте перед тем, как публиковать. Комментарии также должны быть качественными, ясными и лаконичными.

Пишите так, как говорите. Старайтесь быть дружелюбным, шутить, задавать вопросы и делать комплименты.

6. Не делиться своей историей

Личная история — это самый мощный инструмент взаимодействия, которые есть у автора. Именно она может стать отличительной чертой, которая выделит вас на фоне других 199 млн пользователей.

Личные истории позволяют привлечь и найти отклик у новых читателей.

Когда я начал публиковать некоторые факты из моей жизни в Twitter, вовлеченность аудитории резко возросла. Недостаточно просто дать жизненные советы, необходимо подкреплять их реальными примерами.

Небольшие детали о ваших проблемах, надеждах, мечтах и ​​переживаниях добавляют глубины вашему контенту, которой не хватает 98% аккаунтам.

7. Не писать треды

Треды — это эффективный способ привлечь больше подписчиков. Они позволяют давать больше ценной информации читателям. Треды можно использовать двумя способами.

Сжато излагать большой объем информации. Тестировать идеи для контента, а затем конкретизировать их, если тред стал успешным.

Старайтесь выбирать актуальные и интересные темы, чтобы получить большую активность. Каждый ретвит — это возможность привлечь новую аудиторию.

8. Не призывать к действию

Внимание — это здорово, но важно уметь правильно его направлять.

Социальным платформам не хватает близости во взаимодействии между автором и читателем. Кроме того, пользователи и авторы сильно зависят от алгоритмов сервиса. Решением может стать подписка на почтовую рассылку.

Я создаю контент на протяжении года, и за это время на рассылку подписались 67 человек. Twitter принес мне 55 человек только за последние два месяца.

Сначала мне было страшно предлагать подписку, так как мне казалось, что это было бы навязчиво с моей стороны. Но это только в том случае, если в ней нет никакой ценности и полезного контента. Нет ничего плохого в том, чтобы указывать ссылки в конце полезных и успешных тредов.

Однако не стоит сухо призывать читателей подписаться. Вот два способа оформить предложение таким образом, чтобы пользователи сами захотели перейти по ссылке.

Информационная рассылка. «Вы автор и хотите раскрыть свой потенциал? Тогда вам может понравиться моя рассылка "Построение цели". Каждую неделю я собираю информацию и делюсь полезными советами о том, как преуспеть в интернете». Лид-магнит. «Не можете определиться со своей нишей? Ознакомьтесь с моим бесплатным учебным пособием "В чем заключается моя цель". В нем вы сможете найти простые и эффективные упражнения, которые помогут вам перестать прокрастинировать и начать работать».

Совет: в Twitter не стоит публиковать внешние ссылки. Размещайте их в ответах, а не в исходном твите.

9. Не получать удовольствие

Twitter — безусловно, лучшая платформа для авторов. Чтобы достичь чего-то стоящего в интернете, необходимо вкладывать много сил и времени и очень важно получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. Это позволит вам двигаться дальше и достигать новых высот.

Общайтесь с другими людьми, ставьте цели, объединяйтесь в сообщества и старайтесь не повторять моих ошибок.

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Фото на обложке: Unsplash