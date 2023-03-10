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Истории

Пользователи начали обращаться за психологической помощью к чат-ботам

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Традиционная психотерапия обходится дорого, а подходящего специалиста не всегда удается найти сразу. В результате люди стали чаще «ходить на консультации» к чат-ботам. Как заявляют некоторые пользователи Reddit, боты помогли им проработать травмы и улучшить навыки общения.

Рассказываем, что об этом думают эксперты и почему ИИ — не альтернатива реальной терапии.

Пользователи начали обращаться за психологической помощью к чат-ботам

Возможность сэкономить — не единственная причина, по которой люди обращаются за помощью к чат-ботам. Пользователи также хвалят их доступность и отмечают, что им комфортно взаимодействовать с ними.

Один из участников Reddit пишет: «Как человек, который много раз в жизни прибегал к психиатрической помощи, могу сказать, что [ChatGPT] показался мне крайне полезным, намного больше, чем многие люди, с которыми я общался».

«В США занятия с коучем и сеансы терапии обычно стоят от $90, а с ChatGPT они доступны бесплатно, — сказал в одном из своих видео на YouTube Арнольд Трин, предприниматель и специалист по маркетингу. — Конечно, он не заменит настоящего терапевта, но отлично имитирует опыт».

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Согласно политике OpenAI, разработчика ChatGPT, технология не должна использоваться, чтобы диагностировать проблемы со здоровьем и давать рекомендации по лечению. «Модели OpenAI не настроены для того, чтобы предоставлять медицинскую информацию», — гласит политика.

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Многие специалисты в области психического здоровья предупреждают, что чат-бот не заменит общение с психологом. Терапевт Даниэла Марин утверждает, что только специалист может составить индивидуальный план лечения и обновлять его по мере прогресса пациента.

«Похоже, что ChatGPT хорошо отвечает на тематические вопросы. Он справляется с тем, чтобы предоставлять информацию об основных вариантах лечения», — говорит брачный и семейный терапевт Эмма МакАдам. При этом, добавляет она, в отличие от реального человека ИИ не может предложить поддержку и мотивацию.

Сейчас, по словам CEO OpenAI Сэма Альтмана, ChatGPT — это «ужасный продукт», а пользователи, которые обращаются к нему за помощью, действуют на свой страх и риск.

Тем не менее некоторые специалисты видят в технологии пользу как для клиентов, так и для себя. «Я с удовольствием использую ИИ в качестве дополнительного инструмента и генератора информации, чтобы побудить свой мозг мыслить нестандартно», — говорит Марин.

«Если посреди ночи вы не можете поговорить с реальным человеком, это может стать площадкой для старта, — считает Моника Блюм, клинический директор Center for Hope. — Не той, где можно получить рекомендации и следовать им, а той, где можно начать выяснить, как действовать».

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney

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