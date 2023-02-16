Успех ChatGPT привлек внимание инвесторов к ИИ

Венчурный рынок все еще не восстановился до уровня 2021 года, но это не мешает инвесторам вкладывать миллиарды в очередную яркую новинку — ИИ. На рынке признают, что требуется тщательнее проводить дью-дилидженс, чтобы избежать повторения истории FTX, и отказаться от синдрома упущенной выгоды. Однако когда речь идет об искусственном интеллекте, спонсоры торопятся выписывать чеки.

Большие деньги

Только в прошлом месяце Microsoft подтвердила, что согласилась на «многолетние многомиллиардные инвестиции» до $10 млрд в OpenAI, стартап, создавший ChatGPT и DALL-E.

Неделю спустя появились новости, что конкурент ChatGPT из Сан-Франциско Anthropic получил от Google $300 млн, в результате чего общая оценка компании достигла $5 млрд.

Буквально на прошлой неделе стало известно, что базирующаяся в Торонто платформа ИИ Cohere, конкурирующая с OpenAI, ведет переговоры с инвесторами, чтобы привлечь сотни миллионов долларов в рамках раунда, по итогам которого оценка стартапа может превысить $6 млрд.

Другие компании, такие как Asimov и Metagenomi, которые используют ИИ в биотехнологиях, а также переводчик на основе искусственного интеллекта DeepL, недавно закрыли раунды на более $100 млн.

Это впечатляющие цифры — особенно на рынке, который существенно остыл за последние 12 месяцев. Но увлечение ИИ не демонстрирует признаков замедления.

Ничего не напоминает? Этот сценарий нам уже знаком. Ровно год назад — рынок как раз демонстрировал признаки напряжения — Web3 и криптовалюты были на пике.

В 1 кв. 2022 года стартапы из этой области закрыли 29 раундов инвестиций на $100 млн. Перечислим некоторые из крупнейших.

Бруклинский стартап по разработке программного обеспечения для децентрализованных протоколов ConsenSys закрыл раунд на $450 млн с оценкой более $7 млрд.

Базирующийся в Майами Yuga Labs — стартап, стоящий за коллекцией NFT для Bored Ape Yacht Club — закрыл посевный раунд на $450 млн, который возглавил криптофонд a16z.

Индийская Polygon Technology, платформа для блокчейна ethereum, закрыла раунд на $450 млн с Sequoia Capital India, получив оценку в $13 млрд.

И, конечно же, FTX и FTX US привлекли $400 млн при оценках в $32 млрд и $8 млрд соответственно.

В венчурной индустрии это происходит постоянно. Несколько крупных раундов приводят к еще большим раундам, и внезапно инвесторы не могут перестать выписывать чеки так быстро, как только могут двигаться их руки.

Совсем недавно мы наблюдали крупные венчурные проекты в таких областях, как управление персоналом (когда технологические компании еще нанимали, а не увольняли) и логистика. В прошлом «большие данные», «машинное обучение» и множество различных аббревиатур в области кибербезопасности привлекали внимание венчурных капиталистов — и приносили им много денег — только для того, чтобы вскоре погаснуть.

Как только появились ChatGPT и DALL-E, скептик задался бы вопросом: почему инвестиции в ИИ резко выросли только за последние несколько месяцев, и как венчурные капиталисты увидят мультипликаторы, которые они хотят получить от выхода при таких оценках? Где все это было, скажем, всего 12 месяцев назад? Получается, тогда технология еще не была развита, а сейчас достигла зрелости?

Частные и публичные инвесторы

Но на частных рынках, в отличие от публичных, можно редко увидеть скептицизм. На прошлой неделе, когда инвесторы обеими ногами врывались на частный рынок, мы, возможно, видели, насколько неуверенно и неловко относятся публичные инвесторы к новому увлечению искусственным интеллектом.

Alphabet — материнская компания Google — потеряла $100 млрд рыночной стоимости после того, как разработанный ей инструмент Bard неправильно ответил на вопрос.

Конечно, это не самый удачный момент для команды Google по ИИ. Также он показывает, насколько уязвимо доверие публичных инвесторов к относительно новому технологическому инструменту — по крайней мере, в его новых вариантах использования.

Это не значит, что у ИИ нет реальных благоприятных факторов. Можно упомянуть демократизацию технологий и тот факт, что достижения в области компьютерных технологий сделали искусственный интеллект лучше и эффективнее.

С другой стороны, можно утверждать, что децентрализованные финансы и Web3 также никуда не денутся, несмотря на снижение оценок в этом секторе.

Тем не менее, сейчас почти каждый стартап использует в своем описании словосочетание «искусственный интеллект» — как выразился один основатель стартапа-единорога, было бы глупо этого не делать.

И сейчас все инвесторы и компании хотят поучаствовать в следующей горячей сделке в области ИИ, даже несмотря на то, что далеко не все эти стартапы четко дифференцированы, а огромные скачки стоимости затруднят получение прибыли, необходимой венчурным капиталистам для успешного выхода.

Возможно, итог будет благоприятным, но недавние истории могут служить хорошим предупреждением.

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