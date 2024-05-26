Аккредитив при купле-продаже квартиры

Все чаще при купле-продаже квартиры используется аккредитивная схема. Аккредитив — это простыми словами безналичный способ расчетов при сделках с недвижимостью, когда продавец получает деньги только при выполнении условий договора.
В статье узнаете, что такое аккредитив в банке при покупке недвижимости, об условиях открытия и как он гарантирует безопасность сделки.
Содержание
- Что такое аккредитив при покупке квартиры?
- Как работает аккредитив?
- Основные разновидности аккредитива
- Открытие аккредитива при покупке квартиры
- Документы для раскрытия аккредитива
- Регистрация сделки и раскрытие аккредитива
- Два аккредитива в сделке одновременно
- Плюсы и минусы аккредитива при купле-продаже квартиры
- Итоги и главные мысли
Что такое аккредитив при покупке квартиры?
Банковский аккредитив используют в операциях с недвижимостью — ДКП (договор купли-продажи) на вторичном рынке, договор долевого участия и переуступки при покупке квартиры в новостройке.
Это один из безопасных способов передачи денег. Обе стороны сделки защищены. Процедура контролируется банком, что исключает мошеннические схемы и риски потери денег. Расскажем про аккредитив при покупке недвижимости, что это такое и как правильно его использовать.
Как работает аккредитив?
Суть подобных расчетов в том, что покупатель открывает специальный счет, а банк переведет деньги владельцу только когда тот предоставляет подтверждение, что продал недвижимость.
Общая схема работы выстраивается следующим образом:
- Оформляется ДКП с аккредитивной формой взаиморасчетов.
- Покупатель вносит средства на открытый в своем банке аккредитивный счет.
- ДКП регистрируется в Росреестре.
- Продавец предъявляет в банке документы о переходе права собственности.
- После проверки документов переводятся деньги.
Риски при этом виде взаиморасчетов сведены к минимуму: ни одна из сторон не имеет доступа к деньгам до выполнения определенных условий. Если процедура по каким-то причинам срывается или нарушается договор, предусмотрены штрафные санкции, покупатель также может вернуть деньги.
Такая схема может проводиться как внутри одного банка, так и между двумя банковскими структурами. Главное ее отличие от ячейки в банке – безналичная форма перевода денежных средств.
Основные разновидности аккредитива
По возможности закрытия:
- Безотзывный – может быть закрыт только при согласии обеих сторон. Эти условия максимально защищают владельца недвижимости, так как деньги не могут быть отозваны только по желанию приобретателя объекта.
- Отзывный – не так популярен, поскольку возможность изменения параметров или закрытия без согласования с продавцом сводит преимущества этой схемы взаиморасчетов к нулю. Гарантии перечисления средств нет.
По необходимости согласия покупателя на перевод средств:
- Акцептный – нужно согласие при перечислении денег продавцу.
- Безакцептный – не требуется дополнительных действий со стороны покупателя, средства переводятся по-умолчанию при выполнении параметров, указанных в заявлении.
По способу хранения денежных средств:
- Покрытый – после поступления сумма сразу перечисляется в банк продавца, и он получает к ней доступ после регистрации сделки.
- Непокрытый – сумма хранится в банке покупателя, по межбанковскому соглашению банк продавца может списывать ее в оговоренном порядке.
Чаще всего в операциях с недвижимостью используется покрытый безакцептный безотзывный аккредитивный счет. Этот вариант максимально защищает обе стороны.
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Существуют и другие варианты подобных счетов, которые на практике используются достаточно редко. Это касается счетов, которые возможность получения аванса до регистрации права собственности и с возможностью перевода остатка в другую кредитную организацию.
Открытие аккредитива при покупке квартиры
Заявление оформляется покупателем. Для этого заключается договор с банком, в котором указываются следующие данные:
- Размещаемая сумма. Она аналогична стоимости недвижимости и зафиксирована в ДКП. Если объект приобретается в рассрочку, и есть договоренность о переходе права собственности после внесения первого взноса, размещается только сумма этого взноса.
- Срок действия. Законодательно не регламентируется и устанавливается по согласованию сторон. Как правило, составляет 1-2 месяца. Этого срока бывает достаточно для прохождения регистрации права собственности и предоставления в банковскую организацию подтверждения.
- Реквизиты для перевода денег продавцу.
- Условия перечисления денег владельцу.
Собственник недвижимости считается получателем, его личное присутствие в банке при открытии счета не обязательно. Но для своего спокойствия он может взять копию документа.
Документы для раскрытия аккредитива
Для получения денег продавец должен предоставить в кредитную организацию подтверждающие документы. Они указаны в заявлении при открытии счета. Обычно это:
- Договор купли продажи (уступки прав требования, долевого участия);
- Выписка из ЕГРН с указанием нового собственника.
Список документов утверждается по договоренности между продавцом и покупателем. Это может быть паспорт с отметкой о снятии с регистрационного учета по адресу объекта, выписка из домовой книги, ЕЖД с информацией о зарегистрированных лицах.
Важно: формулировки при оформлении заявления должны быть предельно ясные и правильные. Например, при онлайн-регистрации договор возвращается без штампа Росреестра, в электронном виде. На бумажные носители также не ставятся штампы организации. Поэтому не нужно использовать фразу, что ДКП должен быть с печатью регистратора.
Регистрация сделки и раскрытие аккредитива
Время оформления аккредитивных счетов в процессе сделки зависит от ее типа:
- Покупка квартиры за собственные средства — чаще всего открывается до подписания ДКП, как подтверждение наличия денег. С момента внесения денег и до конца сроков, которые указаны в заявлении, они «замораживаются» банком, и покупатель не может их снять по своему желанию. Это становится возможно только по истечении срока или при нарушении указанных условий.
- Ипотека — сначала нужно подписать ДКП и отправить в банк, это обязательное требование для получения кредита. Затем договор нужно передать в регистрационные органы.
После завершения регистрации специалисты банка проверяют предоставленные продавцом документы, и переводят деньги, если выполнены оба условия.
Два аккредитива в сделке одновременно
Аккредитив при покупке квартиры может быть не один. Такое возможно в следующих случаях:
- Альтернативная купля-продажа, когда в цепочке участвует несколько объектов. Суммы, указанные в заявлениях, зависят от условий договоров. Это может быть стоимость доплаты или полная сумма, цепочка сделок и взаиморасчетов индивидуальна. Сделки проводятся одновременно, деньги переводятся разным получателям.
- Несколько собственников — в этом случае открываются аккредитивные счета на каждого из них.
- Покупка ипотечной квартиры — в случае невыплаченной ипотеки и наличии обременения на объект оформляется два счета. Один — для погашения остатка долга, другой — на имя продавца (оплата поступает после снятия обременения).
Стоимость банковских услуг, как и схема купли-продажи, в каждом случае индивидуальна.
У многих предпринимателей часто возникает вопрос — кто платит, когда происходит покупка квартиры через аккредитив? Как правило, расходы оплачиваются по договоренности и фиксируются в ДКП.
Плюсы и минусы аккредитива при купле-продаже квартиры
У такого способа расчетов есть свои плюсы и минусы.
Преимущества:
- Собственник гарантированно получает деньги.
- Покупателю гарантированно возвращается полная сумма, если сделка отменена.
- Контроль и поддержка банка на каждом этапе.
- Все преимущества и безопасность безналичных взаиморасчетов.
- Нет необходимости в отдельной оплате аванса — это можно предусмотреть, выбрав соответствующий вид аккредитивных счетов.
- Возможность удаленной купли-продажи, когда участники находятся в разных регионах.
Недостатки:
- Жесткие требования по срокам и точное соблюдение договорных обязательств.
- Превышение страховой суммы несет определенные риски.
- Перечисление средств занимает несколько дней.
- Дополнительные расходы на внутрибанковскую или межбанковскую комиссию (средние значения — 3-6 тыс. рублей).
- Необходимость открытия нескольких счетов при операциях с долевой недвижимостью.
Часто преимущества и недостатки аккредитивных расчетов рассматриваются в привязке к банковской ячейке. Взаиморасчеты через банковскую ячейку несут определенные риски: от ошибок оформления и невозможности забрать деньги до откровенно мошеннических схем.
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В случае с ячейкой не проверяется подлинность купюр и закладываемая сумма – эту услугу можно заказать только за отдельную плату. Поэтому все больше покупка через аккредитив становится популярной процедурой.
Итоги и главные мысли
Специалисты рынка недвижимости рекомендуют аккредитивную форму расчетов как наиболее прозрачную и безопасную для обеих сторон. Она гарантирует спокойствие и максимальную защищенность на каждом этапе.
Коротко об основных моментах:
- Аккредитивный счет — безналичный способ взаиморасчетов.
- На всех этапах банк контролирует соблюдение условий для перевода средств.
- Продавец не может получить деньги без подтверждения перехода права собственности на нового владельца.
- Покупатель не может отозвать деньги, если не нарушены обозначенные сроки и условия.
- Вид аккредитивных счетов выбирается по согласованию сторон.
- При купле-продаже может фигурировать два и более аккредитивных счета.
- Один счет — один получатель, на каждого собственника он открывается отдельно.
Фото на обложке: Unsplash
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