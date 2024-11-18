Активные и пассивные инвестиции — в чем разница и что выбрать

В статье рассмотрим, что такое активные и пассивные инвестиции, какой доход они могут дать, какие для этого существуют способы, существенны ли риски, как выбрать лучшую для себя стратегию.

Экономика, основанная на рыночных отношениях, дает возможность частным лицам сохранить и увеличить свой капитал. Приумножить доход можно не только продвигаясь по карьерной лестнице, развивая свой собственный бизнес, но и проводя грамотное инвестирование.

Активное инвестирование: что это такое?

Инвестор выбирает активный вариант вложения финансов, если уверен в своих силах, обладает значительными знаниями, опытом и чутьем в этой сфере.

Он готов уподобиться капитану корабля и направлять свой денежный поток самостоятельно.

Он разрабатывает стратегию, принимает важные решения, всю ответственность беря на себя. Для этого он постоянно анализирует рынок, что позволяет спрогнозировать тенденции.

Такой инвестор полностью вовлечен в процесс, постоянно участвует в торгах на фондовом рынке, регулярно реструктурирует свой инвестиционный портфель. Это связано с тем, что стоимость ценных активов способна сильно колебаться, причем даже в течение одного дня.

Цель активного варианта инвестирования — превзойти показатели рынка и тем самым увеличить доходность. При такой стратегии управления финансовым потоком нужно четко выверять момент покупки или продажи, чтобы не упустить прибыль.

Активное инвестирование может дать возможность получения высокого дохода, но при этом важно учитывать большие риски.

Важно отметить, что управлять таким активным портфелем может как сам инвестор, так и его доверительный управляющий, а также биржевые фонды.

Даже предельно грамотно составленный портфель инвестиций без постоянного внимания к рыночным изменениям может подвергнуться волатильным колебаниям, что приведет к убыткам инвестора.

Что такое пассивные инвестиции?

При пассивной стратегии инвестор — пассажир корабля. Он знает свою цель, но путь к пункту назначения представляет лишь в общих чертах.

Пассивный инвестор выбирает того перевозчика, который доставит его к желаемой цели, а сам он лишь изредка проверяет, верный ли курс у корабля.

Этот вариант подходит для тех, кто стремится избежать рисков и готов к долгосрочному вложению денег. Инвестор создает надежный источник дохода, формируя инвестиционный портфель на будущее. А сейчас он живет своей жизнью, не вникая в тонкости финансовых вопросов, не тратя время на анализ, графики, просчет рисков.

Выбирая пассивные инвестиции, важно создавать диверсифицированный инвестиционный портфель. Способы для этого есть различные, но чаще всего инвесторы используют для выбора рыночные индексы. Совершая первоначальное вложение денежных средств таким образом, можно обойтись без сложного анализа.

Пассивное инвестирование не предполагает частую реструктуризацию портфеля из различных ценных бумаг.

Выгодное отличие этого варианта в том, что прибыль достигается путем меньших усилий и временных затрат. Нет нужды проводить сложный фундаментальный анализ рынка, компаний и прочего.

Инвестору важно сформировать инструмент для извлечений прибыли, где ценные бумаги грамотно распределены по различным параметрам. После этого заботы будут отложены на длительный срок. В будущем можно получать с такой инвестиции пассивный доход.

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Этот вариант не подойдет тем, кто стремится получить прибыль быстро, так как портфель при пассивном инвестировании формируется так, что доходность пакета активов предстоит в будущем.

Риски в такой стратегии минимальны, если формирование сделано правильно. Тогда акции, возросшие в цене, смогут перекрыть убыточность иных активов. В пассивном инвестировании и формировании портфеля на длительный срок можно воспользоваться помощью готовых инструментов.

Разница между пассивным и активным инвестированием

Правильный выбор активов при формировании инвестиционного портфеля и правильное управление приобретенными инструментами могут принести инвестору доход выше рынка.

Часто портфель при такой стратегии состоит из акций, потому что перед покупкой каждого отдельного эмитента надо тщательно изучить и провести анализ.

Для этого требуются профессиональные знания и большое количество времени. Активный инвестор должен понимать, что стратегия не предполагает занятие инвестициями в виде хобби. Потому для активной стратегии инвестирования важно исходить из индивидуальных возможностей, поставленных целей и предпочтений.

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При активном управлении портфелем придется:

брать на контроль все процессы,

сделки,

тратить много времени на анализ,

изучать показатели,

наблюдать за экономическими новостями,

постоянно совершенствоваться и обучаться.

Помогает избежать стресса, глубокого погружения в процесс торгов и финансовую тему в целом другая стратегия. Для этого достаточно изучить, как получать пассивный доход с инвестиций. Стратегия пассивного извлечения прибыли хороша своей надежностью, длительностью и возможностью не изучать финансовую тему, если она не интересна.

По этой причине огромное количество граждан все чаще выбирают пассивные инвестиции, а свободное время посвящают семье, работе и хобби. Инвесторы, выбравшие такой вариант, как правило, не занимаются сложным анализом акций и компаний.

При формировании портфеля используются три способа:

самостоятельно формируется инвестиционный портфель с ориентиром на биржевой индекс;

финансы вкладываются в ETF, то есть в покупку готового портфеля;

приобретается пай в ПИФ — капиталы отдаются под управление фонда.

Плюсы и минусы пассивных инвестиций

Преимущества пассивного варианта инвестирования максимально привлекательны. К ним можно отнести:

Временные и финансовые издержки не столь велики. Инвестор не тратит время на торги, анализ, поиск оптимальной точки входа и прочее. Он просто вкладывает деньги и ждет результата, лишь изредка делая проверку и корректировку инвестиционного портфеля. Доступность стратегии, так как она не требует глубоких профессиональных знаний. Надежность инвестиционного портфеля, так как он обладает высокой волатильностью в кризисные времена. Это означает, что риск потерять в его стоимости гораздо меньше. Наличие налоговых льгот для акций, которые находятся в долгосрочном владении (от трех лет). Низкие комиссии. Например, если приобретаются фонды пассивных инвестиций. Сделок проводится не так много, что позволяет экономить на зарплате для аналитиков.

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К сожалению, не бывает стратегии получения прибыли без недостатков. Для принятия взвешенного решения надо ознакомиться и с ними:

Доходность значительно меньше, чем можно получить при активном инвестировании. Да и получить ее можно только в перспективе, потому что в портфель добавляются инструменты с низким риском. Отсутствие гибкости. В кризисные времена важно не упустить момент, когда надо избавиться от активов. Зачастую и в индексе могут быть проблемные компании. Из-за этого будет снижаться общий результат. Неправильно выбранная точка входа. Просто вкладывая деньги в актив, пассивные инвесторы не всегда верно оценивают ситуацию на рынке и допускают ошибку, приобретая дороже те бумаги, которые уже через пару недель можно было бы купить на 20% дешевле.

Плюсы и минусы активных инвестиций

Немало привлекательных черт имеют активные инвестиции.

Среди них выделяются следующие:

Инвестор, выбравший активную стратегию, принимает решения самостоятельно, а потому не отдает часть заработанных средств управляющему своими активами, потому все заработанные деньги принадлежат только ему. Потенциальная доходность гораздо выше, чем у пассивного варианта, потому что портфель формируется из высокорисковых активов, предрасположенных к быстрому росту. Подходит для краткосрочных целей, потому что можно достаточно быстро заработать. Самостоятельное управление активами дает неоценимый опыт и знания по управлению капиталом. Если выбрана эффективная стратегия и инвестиции были проведены грамотно и точечно, то инвестор имеет все шансы на получение прибыли, в значительной степени превосходящей рынок.

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Для понимания того, подходит ли такая стратегия, важно ознакомиться и с ее недостатками:

Высокие риски. Если инвестор не имеет достаточно знаний или опыта, то есть риск крупных финансовых потерь. Значительные затраты времени. Активное управление требует полной вовлеченности. Стратегия требует постоянно держать руку на пульсе, что ведет к большому стрессу. Инвестору придется много времени затрачивать на расчеты, анализ, торги, самообразование и прочее.

Специалисты рекомендуют реально оценить свои знания и возможности, прежде чем вкладывать деньги в активы, чтобы уменьшить возможные риски и получить реальную прибыль.

Какую стратегию выбрать?

Первично при выборе стратегии важно исходить из учета времени, которое инвестор готов тратить на работу с активами, той доходности, что желает получать, а также сроков вложения денег.

Ориентируйтесь на активное инвестирование, если:

умеете делать фундаментальный анализ;

готовы большую часть времени заниматься финансовыми вопросами;

стремитесь получить знания и опыт;

готовы вести рискованную игру;

стремитесь получить шанс на большой доход.

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Вам больше подойдут пассивные инвестиции, если:

готовы вложить капитал в индексные фонды;

не желаете много времени затрачивать на анализ и прочие финансовые вопросы;

ради надежной прибыли в перспективе готовы отказаться от рискованной возможности заработать много денег в короткие сроки;

стремитесь к налоговым льготам.

Важно отметить, что инвесторам не запрещено использовать сразу две стратегии при формировании портфеля. Исходя из своих возможностей и потребностей, можно до 90% портфеля выделить на индексные фонды и долгосрочную перспективу, а остальные 10% — на акции для торгов на бирже и получение быстрой прибыли.

Итог

Какую бы стратегию инвестор не предпочел при формировании инвестиционного портфеля, важно учесть все плюсы и минусы, чтобы максимально комфортно двигаться к поставленной цели. Получение пассивного дохода от инвестиции возможно только в будущем, то есть в перспективе.

Активная стратегия дает возможность получения быстрых денег, но при крайне высоких рисках потерять весь капитал. В этом вопросе никто не способен дать гарантии. Какую дорогу при движении к желаемой цели выберет инвестор, решает только он сам, принимая на себя всю ответственность за решение.

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