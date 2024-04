Amazon откажется от системы оплаты без касс Just Walk Out

Just Walk Out установлена примерно в половине магазинов Amazon Fresh. Ее заменят умными тележками для покупок Amazon Dash Carts, оснащенными сканером и экраном. В магазинах Fresh также появятся кассы самообслуживания для тех, у кого нет членства Amazon.

Amazon больше не будет использовать технологию оплаты без касс Just Walk Out в своих продуктовых магазинах. Казалось, что система полностью автоматизирована, но на деле за покупателями следили более тысячи сотрудников из Индии.

Технологию Just Walk Out представили в 2016 году — это была самая большая и смелая инновация Amazon в сфере продуктовых магазинов. Технология казалась невероятной, но у нее были и недостатки.

Часто покупатели получали чеки лишь через несколько часов после выхода из магазина. В основном это связано с тем, что удаленные кассиры пересматривали видео и составляли списки того, кто и что купил. Система со сканерами и камерами в каждом магазине также обходилась очень дорого.

По данным The Information, в 2022 году рецензенты-люди проверяли 700 из 1000 продаж через Just Walk Out. При этом внутренней целью Amazon было менее 50 проверок на 1000 продаж. Компания назвала эту характеристику неточной.

«Основная задача специалистов по данным для машинного обучения — аннотировать видеоизображения, что необходимо для постоянного совершенствования модели машинного обучения», — сказал представитель Amazon. Однако он признал, что эти специалисты все же проверяют «незначительное меньшинство» посещений магазинов, когда ИИ не может определить купленные товары.

Первая точка Fresh, продуктового магазина Amazon, была открыта в 2007 году, а сейчас в США их насчитывается более 40. Компания также владеет Whole Foods.

Amazon сохранит технологию Just Walk Out в магазинах Fresh в Великобритании, а также в некоторых супермаркетах Amazon Go. Системой оснащены несколько стадионов в США, где она также продолжит работать.

Хотя гигант электронной коммерции владеет Whole Foods, он по-прежнему не конкурирует с такими продовольственными сетями, как Walmart, Costco и Kroger. Отказ от дорогостоящих экспериментов, таких как Just Walk Out, вероятно, говорит о том, что компания намерена еще больше расширить свое присутствие в качестве супермаркета.

