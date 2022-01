Amazon откроет свой первый магазин одежды с автоматической доставкой товаров в примерочную

Онлайн-ритейлер Amazon откроет новый физический магазин Amazon Style, где покупатели смогут приобрести одежду, обувь и прочие модные аксессуары. Планируется, что магазин появится в торговом центре The Americana at Brand в Лос-Анджелесе уже в конце этого года. Он станет «первым физическим магазином одежды» Amazon.

Как и уже существующие торговые точки компании, Amazon Style будет полностью оснащен технологиями для покупок. По словам ее представителей, вешалки для одежды будут снабжены QR-кодами, которые покупатели смогут отсканировать, чтобы увидеть доступные размеры и цвета, а также рейтинг товара и прочие характеристики.

Затем с помощью лишь одного нажатия кнопки выбранные вещи отправятся в примерочную — и никаких долгих поисков среди стеллажей и полок. Amazon также пришлет дополнительные товары, которые, по мнению алгоритмов, могут понравиться покупателю.

В своем рекламном ролике компания показала, как приложение будет оповещать о готовности примерочной и прочие особенности будущего магазина.

В примерочных также будут расположены сенсорные экраны, с помощью которых можно запросить дополнительные товары. Покупки можно будет совершить в магазине или же сохранить понравившееся в приложении Amazon Shopping, чтобы приобрести позже.

Покупатели также смогут найти желаемую одежду дома через приложение, а затем заказать ее доставку в Amazon Style, чтобы примерить лично. Магазин будет поддерживать Amazon One — способ оплаты с помощью отпечатка ладони.

При этом Amazon пока не сообщала, будет ли новая точка оснащена технологией Just Walk Out, которая позволяет полностью автоматизировать покупки и избавляет от необходимости нанимать кассиров. Ранее компания использовала ее в собственных магазинах, таких как Amazon Go и Amazon Fresh, а также продавала другим ритейлерам.

По словам представителей Amazon, пространство в новом магазине будет организовано гораздо более эффективно, и он сможет предложить «более чем в два раза больше моделей», чем традиционный подобного размера.

Если задумка сработает, то, похоже, Amazon Style избавит от еще одной проблемы офлайн-шоппинга — необходимости периодически выбегать из примерочной в полуодетом виде, чтобы найти другой размер.

Несмотря на то, что Amazon, похоже, в основном полагается на автоматизацию, новая точка не обойдется без обычных сотрудников. Они будут обслуживать клиентов, доставлять товары в примерочные, работать на кассе, управлять служебными помещениями и обрабатывать платежи.

