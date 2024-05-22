Как улучшить качество сна с помощью ночного режима на Android

Смартфон может служить не только будильником, но и напоминать о том, что пора ложиться спать. Для этого в Android есть специальная функция «Ночной режим». Вот как с ее помощью улучшить график сна.

Главное — внедрить новую привычку

Просто сказать себе, что нужно лучше высыпаться — это одно дело. Внести реальные изменения и установить новый режим сна — совсем другое. Именно это делает «Ночной режим» в Android таким полезным: вы выбираете распорядок дня, а смартфон помогает его придерживаться.

Отход ко сну важнее, чем пробуждение

Будильник помогает проснуться вовремя и не опоздать на учебу или работу, но никак не способствует тому, чтобы мы высыпались. Вот почему так важно то, когда мы ложимся спать.

Чтобы хорошо выспаться, нужно отложить телефон и лечь в постель. Ночной режим избавляет от отвлекающих факторов и сообщает, что пора это сделать. Для этого доступны разные функции, например «Оттенки серого».

Черно-белый экран служит напоминаем

Есть несколько способов сообщить себе, что пора ложиться спать. Например, можно установить напоминание, но его легко отключить и продолжить заниматься теми же делами.

Гораздо эффективнее работает функция «Оттенки серого». Она служит своего рода препятствием: когда экран становится черно-белым, это практически невозможно игнорировать (если только вы не читаете электронную книгу). В таком случае вам приходится решать, отключать ли ночной режим вручную.

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Функция «Оттенки серого» также будет полезна, если вы не используете телефон прямо перед сном. Допустим, вы занимаетесь своими делами, а затем хотите посмотреть что-то на смартфоне и видите, что экран черно-белый. Это сразу дает понять, что вы бодрствуете дольше, чем планировали. К тому же такое напоминание менее навязчиво, чем будильник перед сном.

Экран остается черно-белым в течение всей ночи, что помогает избавиться от вредной привычки спать рядом с телефоном, поскольку вам не захочется пользоваться им в темноте.

Ночной режим побуждает отложить телефон

Функция «Оттенки серого» — не единственный способ напомнить себе о том, что пора спать. Android также позволяет ограничить число приложений, которыми можно пользоваться, оставив лишь самые необходимые, такие как «Телефон» и «Часы».

Помимо этого, можно установить успокаивающие обои на главный экран и включить режим «Не беспокоить», чтобы не получать звонки и уведомления. Также можно активировать режим энергосбережения, чтобы батарея меньше разряжалась в ночное время.

Если этого недостаточно, попробуйте оставить смартфон в другой комнате.

Ночной режим может служить сигналом, что пора готовиться ко сну

Не обязательно активировать этот режим в то время, когда вы ложитесь в постель. Вместо этого можно настроить его так, чтобы он включался вечером. Например, перед ужином — так вы сможете уделить все внимание семье или партнеру.

Это эффективнее, чем пользоваться только будильником

Из-за будильника можно почувствовать себя еще более уставшим. В конце концов, если ложиться спать поздно, то будильник заставит проснуться раньше, чем захочет организм. Он обязывает лишь просыпаться каждый день в определенное время, но не ложиться спать вовремя.

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Ночной режим предоставляет гораздо больше инструментов, которые могут значительно повлиять на качество сна. Эта функция напоминает, что пора начать готовиться ко сну: отложить телефон, приглушить свет и включить спокойную музыку.

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