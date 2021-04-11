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Эксперт рассказал, можно ли спать рядом с телефоном

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Алена Шаповалова

Смартфон может существенно ухудшить качество сна. Об этом заявил магистр инженерной физики из Китая Шан Чжинань.

Эксперт рассказал, можно ли спать рядом с телефоном

Смартфоны не влияют на развитие рака у человека, сообщает WeChat со ссылкой на эксперта. Однако улучшить качество своего сна за четыре недели можно, если ежедневно отказываться от телефона за полчаса до отхода ко сну.

Мощность излучения телефона, по словам эксперта, зависит в основном от рабочего состояния гаджета. Так, она растет во время разговора или передачи данных. При длительных звонках для снижения вредного воздействия излучения на голову ученый посоветовал пользоваться наушниками.

Ученый также отметил, что пока не найдено доказательств существования или отсутствия взаимосвязи между излучением сотовых телефонов и развитием злокачественных опухолей. При этом электромагнитное излучение, которое исходит от бытовых приборов, в течение всей жизни влияет на человека.

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Фото: Ekaterina Vidyasova/shutterstock

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