Проблемы со сном? Возможно, вы чистите зубы не той пастой

Январь — отличное время, чтобы внедрить новые привычки, в том числе те, которые помогут улучшить качество сна. Рассказываем о трех неожиданных факторах, вызывающих проблемы со сном.

Будильник

Чтобы проснуться в нужное время, большинству людей необходим будильник. Однако, если он срабатывает в неподходящее время, а мелодия слишком резкая, это может сводить на нет пользу от отдыха.

«Если будильник прозвучит в неподходящий для мозга момент, это станет плохим началом дня», — говорит Жюль Гольдберг, создатель приложения для сна Sleepwave. По его словам, если будильник срабатывает во время цикла глубокого сна, может возникнуть инерция сна, когда человек испытывает усталость после пробуждения.

Поэтому важно выбирать то время, когда организм готов к пробуждению. В этом помогает, к примеру, приложение Sleepwave: пользователь указывает нужный временной промежуток, а технология по движениям тела определяет, когда запустить будильник.

Помимо этого, можно установить более спокойную мелодию, которая становится громче постепенно и не вызывает выброс гормонов стресса.

Зубная паста с мятой

Из-за этого может быть сложнее заснуть. Как утверждает Халия Гиллори, сертифицированный консультант по сну и основательница Nap Bar, мяту лучше всего использовать, когда нужно усилить концентрацию.

«Мята — это стимулятор, который может негативно повлиять на сон, поскольку увеличивает уровень дофамина, — говорит она. — Когда в мозгу высвобождается дофамин, это создает ощущение бодрствования».

Зубная паста с мятой идеально подходит для утренней чистки зубов, а перед сном лучше выбирать такие вкусы, как имбирь, корица, лаванда, ромашка и жасмин.

Экран смартфона

Многие используют телефон не только как будильник, но и как часы. Это также может повлиять на качество сна, особенно если вы просыпаетесь ночью, рассказывает Нэнси Ротштейн, амбассадор сна Sleepwave.

«Допустим, вы встаете, чтобы сходить в туалет, или случайно просыпаетесь, — говорит она. — Посмотрев на экран телефона, вы подвергаетесь воздействию синего света».

Синий свет стимулирует мозг, заставляя человека почувствовать себя бодрым. Это также может повысить температуру тела и сердцебиение, из-за чего заснуть будет сложнее.

По словам Ротштейн, проверять время в телефоне (и по любым другим часам) не стоит и по другой причине. Скорее всего, вы начнете считать, сколько часов вам осталось поспать, а это активирует мозговую деятельность.

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Фото на обложке: DUSAN ZIDAR / Shutterstock