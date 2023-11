Приятное дежавю: обзор Huawei GT4

Содержание:

Комплект

На обзор была предоставлена версия Huawei GT4 с зеленым ремешком из переработанного пластика.

Часы поставляются в квадратной коробке из качественного картона. Внутри на небольшой подставке стоит само устройство, а в соседних отделениях лежат зарядка и документация. Вилки для провода в комплекте нет. Тем не менее, упаковка оставляет приятные впечатления.

«Зеленые» во всех смыслах часы

Дизайн

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали нейтрального цвета. Внимание привлекают цифры на ободке вокруг экрана: по краям указаны минуты, а под стекло утоплен часовой круг. Верхняя часть часовых делений выделена зеленым — в цвет ремешка.

Ни одно из колец не крутится, как было, например, у Samsung Gear S3. Хотя первое время было желание подвигать кольца у GT4 для управления интерфейсом.

Диаметр предоставленных на обзор часов 46 мм, высота 10,9. Есть версия на 41 мм, их высота 9,8. Второй вариант отличается по дизайну — он более утонченный, устройство позиционируется как женское.

Часы достаточно большие, и поэтому поначалу я невольно проверял корпус на прочность случайными ударами. Спонтанные проверки прошли успешно: металл не поцарапался и не погнулся.

Часы кажутся объемными, но со временем к этому привыкаешь

Экран на 1,43 дюйма кажется слегка громоздким. Но на деле едва больше, чем у Apple Watch. Спустя пару дней к нему привыкаешь.

Ремешок сделан приятно, окантован резиной по краям и тыльной стороне. Он не натирает, и в нем рука не запотевает. Крепления сделаны в виде шпильки, которую можно двигать: если убрать ее влево, то ремешок снимается. Это удобно, если часто менять ремешки, — те же кнопки-магниты на Apple Watch могут заедать.

С правой стороны корпуса расположены две кнопки: круглая сверху и прямоугольная снизу. Первую можно покрутить по оси: раздастся приятный треск из динамиков и легкая вибрация — аналог Digital Crown у Apple. Кнопка возвращает на циферблат. А еще на ней выгравировано название часов — стильная деталь.

Прямоугольная кнопка изначально отвечала за вызов приложения «Тренировки», но ее можно перенастроить — я выбрал автоматический показ «Погоды».

По левому краю кнопок и других деталей нет. Сзади у часов находятся динамик, микрофон и датчики, прикрытые композитом из полимерного волокна.

По дизайну часы напоминают модели от Garmin. Однако стиль ближе к деловому, чем к спортивному. Потому Huawei GT4 более органично смотрятся с костюмом, чем с футболкой и шортами.

Экран

Его разрешение — 466х466, плотность пикселей — 326 PPI. Дисплей яркий, на солнце видно все. Экран активируется либо жестом поднятия запястья, либо нажатием на кнопки. Также он поддерживает режим Always On.

В работе помогают жесты по краям экрана — свайпы назад, шторка уведомлений и строка состояния. Даже в дождь дисплей реагирует корректно, без провисаний и ложных действий.

Экран приятный, и олеофобное покрытие действительно олеофобное

Олеофобное покрытие хорошее, на экране не остается отпечатков пальцев и разводов. Но если что-то и попало на него, часы можно помыть — есть защита IP68. Глубина погружения в воде до 50 метров.

Экран оставляет приятное впечатление: пиксели не заметны, цветопередача точная, а поддержка касаний по всему экрану позволяет точнее управлять часами. За счет большой диагонали картинка не мельчит и текст уведомлений читается без проблем.

Система

Huawei GT4 работают на операционной системе Harmony OS. При тесте часы работали в связке с iPhone, потому весь функционал был ограничен приложением Huawei Health — App Gallery на iOS нет. Тем не менее, первая настройка прошла быстро, а подключение и связь были стабильными.

Первое, что бросается во внимание в работе с системой: ОС сильно напоминает Wear OS от Samsung. Например, если сделать свайп справа от циферблата, откроются виджеты с тренировками, погодой, уровнем активности и другими функциями. Главный экран наоборот больше походит на WatchOS. Harmony OS берет разные особенности от других систем и адаптирует их.

По умолчанию в системе 12 циферблатов: есть привычные стрелки и цифры, есть калейдоскопы, фото из галереи и другие. Их можно гибко настроить и добавить виджеты. Но список можно расширить через магазин внутри Huawei Health. На выбор доступны кастомные циферблаты пользователей, которые можно оплатить картой или по номеру телефона. Также есть подборка бесплатных.

Часы позволяют принимать входящие звонки. Качество микрофона не вызывает дискомфорта у собеседника. Громкость динамика высокая, все слышно. А вот на уведомления ответить заготовленной фразой или эмодзи не получится, если у вас iPhone.

Вибрация устройства не вызывает дискомфорта, однако назвать ее приятной я не могу. При череде уведомлений или звонков часы хаотично дрожат, будто бы норовят слезть с запястья.

GT4 поддерживают NFC — с их помощью можно оплачивать покупки в магазинах и проезд в транспорте. Российские банковские карты поддерживаются: список доступных банков появляется при первой настройке. Однако эту функцию на iPhone подключить не получится.

Устройство можно использовать как компас: на часах для этого есть отдельное приложение. Также оно отслеживает атмосферное давление, высоту и другие показатели.

Тренировки и активность

Для контроля активности пользователя есть знакомые многим показатели активности: у GT4 они называются движение, тренировка и вставание. Они оформлены в виде колец, которые заполняются при достижении показателей. При выполнении определенных заданий часы дают «медали», сохраняемые в профиле пользователя.

В отличие от Apple Watch, кольца на GT4 заполнить несколько проще. Цели не завышены и при умеренной активности они закрываются к концу дня. Если значения по умолчанию не устраивают, их можно поднять или понизить.

Кроме колец есть еще один контроллер активности — «Клевер здоровья». Это раздел, в котором пользователь ставит и выполняет wellness-задачи. Например, проснуться в определенное время, выпить установленное количество стаканов воды, улыбнуться столько-то раз и так далее. Галочки нужно ставить самому.

Кольца закрываются быстрее, чем на Apple Watch

Несколько раз в день Huawei GT4 будут присылать мотивирующие уведомления, чтобы пользователь закрыл кольца. А если засидеться на одном месте, устройство предложит размяться.

Тренировок очень много: только по умолчанию их 20 штук. При этом можно добавлять под конкретный вид спорта, танцев и даже развлечения — вроде дартса или лазертага.

На часах можно также включить автоматическое отслеживание местоположения.

В качестве теста я устроил пробежку на несколько километров. Я сразу включил режим тренировки, после чего на экране высветилась вся нужная информация: расстояние, пульс и темп. После каждого километра часы из динамика озвучивали показатели здоровья — благо, что эту функцию можно выключить, потому что даже сквозь музыку в наушниках был слышен голос.

Закончив тренировку, я смог изучить подробную статистику пробежки. На карте были показаны промежутки, где я ускорялся или сбавлял темп. Полезно, если пользователь готовится к марафону: статистика поможет выявить свои слабые и сильные стороны. У GT4 статистика более подробная, чем, например, у Apple Watch.

Здоровье

Часы могут круглосуточно отслеживать разные показатели: пульс, кислород в крови, температуру кожи, давление, уровень стресса, количество часов и глубину сна. В этом также помогают алгоритмы TrueSeen 5.5. При помощи оптического датчика и анализа истории активности пользователя они повышают точность контроля на 30% в сравнении с прошлой моделью — по данным производителя.

Пульс отслеживается точно. При проблемах или отклонениях часы пришлют предупреждающее уведомление.

Кислород в крови анализируется также без замечаний.

На отслеживание температуры кожи особо полагаться не стоит. В теплой комнате устройство всегда показывало 29-32 градуса. С давлением схожая ситуация: датчики способны уловить только сильные перепады.

Необычно отслеживается стресс: чтобы часы могли его контролировать, нужно пройти небольшой психологический тест. По нему и другим физиологическим показателям, в том числе пульсу и давлению, часы определят уровень стресса.

Устройство контролирует циклы сна при помощи технологии TrueSleep, основанной на алгоритмах, схожих с TrueSeen: часы отслеживают фазы сна при помощи движений человека и ритма сердца. По итогам сна часы составляют рейтинг до ста баллов и дают советы по улучшению отдыха. При необходимости GT4 также могут отслеживать остановки дыхания.

Кроме этих показателей часы отслеживают менструальный цикл.

Связка с iPhone

Как я упоминал, подключение было стабильным. Данные тренировок быстро переносились на телефон, часы позволяли переключить музыку, но уведомления приходили с небольшой задержкой — телефон вибрировал первым.

Приложение Health, в котором происходит взаимодействие, приятно в использовании, логично и позволяет еще более гибко настроить часы.

Однако если захочется загрузить свою музыку или поставить стороннее приложение, этого сделать не получится. На iPhone нет App Gallery и HMS Core, поэтому потенциал часов ограничен приложениями, доступными в магазине Apple. Более хорошей связка будет со смартфонами на Android, а идеальной — с устройствами родной экосистемы Huawei.

Зарядку с собой на прогулки и в офис можно не брать

Автономность

В часах установлена батарея на 524 мА/ч. По заявлению производителя, этого хватит для использования до 14 дней при умеренной работе. Но, возможно, и на больший срок, если выключить ряд функций.

На момент написания обзора, через две недели после получения часов, я зарядил их ровно один раз. Я не использовал режим Always On — постоянно включенный экран. Однако функции отслеживания здоровья оставил. В среднем в день уходит до 6% заряда. А при интенсивной работе с тем же Always On за 12 часов — лишь 8%.

Налицо сильный контраст с Apple Watch, требующими почти ежедневной подзарядки. Даже в поездку длиной в несколько дней я бы не стал брать зарядное устройство.

При этом GT4 заряжаются быстро: на заполнение полоски от 0 до 100% уходит менее 2 часов.

Что в итоге

Huawei GT4 словно совмещает в себе функционал Apple Watch, Samsung Gear S3 и моделей от Garmin. Устройство не дает пользователю чего-то нового и необычного. Оно сводит функционал конкурентов к показателю «хорошо с плюсом».

Стоимость в 20 тыс. рублей делает их доступными для разных категорий покупателей. Каждый в них найдет то, что ищет: современный дизайн, функциональность, заботу о здоровье. А высокая автономность точно порадует тех, кто устал постоянно заряжать свои устройства.

Даже в связке с iPhone часы работали без явных проблем. Расстраивал ограниченный функционал, но без него устройство все равно дало позитивный опыт использования. У пользователей Android, судя по отзывам в сети, все работает так же корректно.

Новые часы от Huawei могут стать хитом. При этом их ОС регулярно обновляется, а магазин циферблатов пополняется новинками на любой вкус и цвет. GT4 не удивляют, но дают место новым открытиям в мелочах.

Фото на обложке и в тексте: Александр Сенников