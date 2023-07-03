Флагман с несколькими «но»: обзор Huawei MateBook X Pro

В 2023 году Huawei выпустил прошлогоднюю модель MateBook X Pro в новом компактном корпусе. Ноутбук позиционирует себя как флагман с инновационными технологиями. На что он способен?

2022 год изменил рынок ноутбуков в России. Вместо Lenovo его возглавил MSI. Доля нового лидера — 16%, минувшего — 12%. У Apple лишь 5%. Компания Huawei, наоборот, прибавила с 4% до 13%. Однако в сегменте «премиум» все еще высокая конкуренция.

Устройство выглядит компактно

Дизайн и эргономика

MateBook X Pro оправдывает статус ультрабука: вес всего 1,2 кг. Он чуть более 30 см в длину и 22 в ширину. А толщина в 15,5 мм позволяет носить устройство в обычном рюкзаке или сумке.

Алюминиевая поверхность приятна на ощупь и не холодит кожу. Устройство в белом цвете выделяется на фоне других ноутбуков, но есть более сдержанные «чернильный синий» и «космический серый». Сборка надежная, ничего не скрипит. Экран можно открыть одним пальцем, не придерживая корпус.

По бокам расположены по два разъема USB-C с каждой стороны. На левом боку разъемы с Thunderbolt 4 и джек 3,5 мм. В отличие от младшего MateBook 14, разъемов USB-A и HDMI нет. В комплекте с ноутбуком идет переходник на type-A для flash-носителей и других устройств.

Под экраном, с тыльной стороны нижней панели есть два выреза для охлаждения. Если устройство стоит на столе, это не мешает. А вот использовать ноутбук лежа или сидя неудобно: тело чувствует тепло.

Клавиатура большая, но без нампада. С подсветкой. Привыкаешь к ней быстро. Кнопки нажимаются плавно и тихо, печатается просто. По бокам расположены динамики Huawei Sound, сверху кнопка включения со сканером отпечатка пальца, снизу тачпад.

У тачпада есть особые возможности: помимо управления курсором, можно регулировать яркость и звук. Для этого нужно провести по краям. Действие сопровождается тактильной отдачей и щелчком.

Дисплей — сенсорный, но следы на нем оставить сложно

Экран

LTPO-дисплей с разрешением 3,1К и поддержкой HDR. Необычное соотношение сторон 3:2. Выглядит впечатляюще, смотреть на нем видео комфортно, учитывая широкую диагональ в 14,2 дюйма. А частота обновлений в 90 Гц обеспечивает плавность анимаций системы.

Дисплей яркий, при работе дома хватает и половины от доступной яркости в 500 нит. На солнце или в светлых помещениях нет бликов и ничего не мерцает. Тем не менее, при длительном взаимодействии устают глаза, но есть опции включить режим «Комфорта для глаз».

Экран сенсорный, а поверхность — с олеофобным покрытием, так что ей можно смело пользоваться. Порой случаются ложные касания при изменении положения экрана, так как рамки узкие.

Поверхность флагманского устройства не маркая

Система

На ноутбуке предустановлена Windows 11 Home. Модель, которую тестировали, после включения на 3-5 минут иногда просто зависала, не реагируя на нажатия клавиш и касания экрана. Часто в строке состояния показывалось, что нет подключения к Wi-Fi, хотя интернет есть. В остальном система работала исправно, без явных недостатков. Имеющиеся наверняка будут исправлены с обновлениями.

Беспроводная сеть обеспечивается Wi-Fi 6E AX211, поддерживающее сети вплоть до 6 ГГц. Скорость высокая, в пике достигала до 220 Мб/сек, файл размером 67 Гб загрузился чуть более чем за час — впечатляющий результат для беспроводной связи. В идеальных условиях скорость может достичь 10,8 Гбит/сек.

Bluetooth стабильный, устройства подключаются быстро.

Единственное стороннее приложение на ноутбуке — утилита Huawei PC Manager. Для владельцев других устройств от китайской компании есть возможность обмениваться файлами с ноутбуком, принимать звонки, шерить экран и не только.

Если подключиться к менеджеру с телефона от другого производителя, ноутбук отправит пользователя на сайт, где предложит свои устройства. Экосистема работает только среди гаджетов Huawei на основе NFC. Различий по системе с другими моделями ноутбуков от компании нет.

Производительность

Она обеспечивается процессором 13 поколения Intel i7-1360P с частотой вплоть до 5 ГГц — в полтора раза больше М1 у MacBook. Скорость работы системы заложена в 16 Гб оперативной памяти. За вывод изображения отвечает графическое ядро Iris Xe на 1,5 ГГц.

В сбалансированном режиме мощности ноутбук успевает все: браузер с множеством открытых вкладок работает молниеносно, другие приложения открываются без тормозов. С многозадачностью проблем нет, разве что ощутимо греется в области клавиатуры, слегка обжигая пальцы.

Для работы с видео модель подходит: рендер 13-минутного видео в Shotcut занял 6 минут. При работе с ним изменения обрабатывались быстро и без фризов.

Работа с графическими приложениями вроде Photoshop также стабильна. С документами все происходит моментально, даже загруженные презентации открываются за секунды. Той производительности, что дана по умолчанию, хватит для всех офисных задач — и даже немного больше.

Хорошо идет все, кроме игр. Cyberpunk 2077 в Full HD и на минимальных настройках графики выдает скромные 25-30 fps. С CS:GO чуть лучше: в 2К на высоких работает в 40 fps. Если понизить параметры, то можно играть без просадок и фризов. Однако корпус слишком сильно нагревается.

Также в ноутбуке установлено 4 микрофона Huawei Sound. Звук четкий, громкий. Веб-камера с разрешением 720р не дает соответствующей статусу ноутбука картинки. Но ее слабость компенсируется алгоритмами ИИ, позволяющими настроить фон и зрительный контакт с пользователем.

А вот заряжать ноутбук придется часто

Автономность

Аккумулятор размером 5195 мА/ч. Ноутбука хватит на 4-5 часов для просмотра видео или работы с Word. Однако если параллельно что-то загружать или работать с графикой, батареи хватит на скромные 2-2,5 часа. На полный рабочий день ультрабука недостаточно. MacBook Air 2022 при подобных запросах держит батарею в два раза дольше.

При рендере видео за 6 минут — минус 6% заряда. Другие приложения в это время не открывались.

В комплекте идет зарядка на 90 Вт. С 20% до 100% заряжает чуть более чем за 1,5 часа. Есть функция ускоренной зарядки, позволяющая зарядить ноутбук за 10 минут на 2 часа работы. Батарея пусть и слабая, но быстро восполняется. В течение суток нужно время от времени побыть у розетки, чтобы продолжить работу.

По скорости эта модель быстрее младшей MateBook 14, которая с 0% до 100% заряжается более двух часов — разница в 40 минут.

Вывод

Huawei MateBook X Pro — практичное и удобное решение для тех, кто ценит мобильность и мощность. Его хватит для всех рядовых задач, кроме видеоигр. Устройство подходит для просмотра контента благодаря своему яркому и сочному экрану. Он располагает к творчеству в графических приложениях.

Думаю, что ультрабук будет радовать с каждым последующим открытием. Системные ошибки наверняка исправятся с патчами, а вот с батареей придется искать компромиссы. Но нужно ли на них идти при стоимости ноутбука в 160 тыс. рублей?

Если большой нагрузки не предполагается, это отличное устройство для работы и учебы. Однако при таких запросах имеет смысл ознакомиться с более бюджетными вариантами Huawei или прошлогодней моделью, разница лишь в процессоре — немногим слабее.

Ноутбук подойдет, если нужен «MacBook Air, но чтобы на Windows».

Фото в тексте и на обложке: Александр Сенников