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Лонгриды

Флагман с несколькими «но»: обзор Huawei MateBook X Pro

Лонгриды
Александр Сенников
Александр Сенников

Стажер редакции

Лариса Ступина

2022 год изменил рынок ноутбуков в России. Вместо Lenovo его возглавил MSI. Доля нового лидера — 16%, минувшего — 12%. У Apple лишь 5%. Компания Huawei, наоборот, прибавила с 4% до 13%. Однако в сегменте «премиум» все еще высокая конкуренция.  

В 2023 году Huawei выпустил прошлогоднюю модель MateBook X Pro в новом компактном корпусе. Ноутбук позиционирует себя как флагман с инновационными технологиями. На что он способен?

Флагман с несколькими «но»: обзор Huawei MateBook X Pro

Huawei MateBook X Pro

Устройство выглядит компактно 
 

Дизайн и эргономика

MateBook X Pro оправдывает статус ультрабука: вес всего 1,2 кг. Он чуть более 30 см в длину и 22 в ширину. А толщина в 15,5 мм позволяет носить устройство в обычном рюкзаке или сумке.

Алюминиевая поверхность приятна на ощупь и не холодит кожу. Устройство в белом цвете выделяется на фоне других ноутбуков, но есть более сдержанные «чернильный синий» и «космический серый». Сборка надежная, ничего не скрипит. Экран можно открыть одним пальцем, не придерживая корпус.

По бокам расположены по два разъема USB-C с каждой стороны. На левом боку разъемы с Thunderbolt 4 и джек 3,5 мм. В отличие от младшего MateBook 14, разъемов USB-A и HDMI нет. В комплекте с ноутбуком идет переходник на type-A для flash-носителей и других устройств. 

Под экраном, с тыльной стороны нижней панели есть два выреза для охлаждения. Если устройство стоит на столе, это не мешает. А вот использовать ноутбук лежа или сидя неудобно: тело чувствует тепло.

Клавиатура большая, но без нампада. С подсветкой. Привыкаешь к ней быстро. Кнопки нажимаются плавно и тихо, печатается просто. По бокам расположены динамики Huawei Sound, сверху кнопка включения со сканером отпечатка пальца, снизу тачпад. 

У тачпада есть особые возможности: помимо управления курсором, можно регулировать яркость и звук. Для этого нужно провести по краям. Действие сопровождается тактильной отдачей и щелчком. 

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Huawei MateBook X Pro
Дисплей — сенсорный, но следы на нем оставить сложно

 

Экран

LTPO-дисплей с разрешением 3,1К и поддержкой HDR. Необычное соотношение сторон 3:2. Выглядит впечатляюще, смотреть на нем видео комфортно, учитывая широкую диагональ в 14,2 дюйма. А частота обновлений в 90 Гц обеспечивает плавность анимаций системы. 

Дисплей яркий, при работе дома хватает и половины от доступной яркости в 500 нит. На солнце или в светлых помещениях нет бликов и ничего не мерцает. Тем не менее, при длительном взаимодействии устают глаза, но есть опции включить режим «Комфорта для глаз». 

Экран сенсорный, а поверхность — с олеофобным покрытием, так что ей можно смело пользоваться. Порой случаются ложные касания при изменении положения экрана, так как рамки узкие.

 

Huawei MateBook X Pro
Поверхность флагманского устройства не маркая

 

Система

На ноутбуке предустановлена Windows 11 Home. Модель, которую тестировали, после включения на 3-5 минут иногда просто зависала, не реагируя на нажатия клавиш и касания экрана. Часто в строке состояния показывалось, что нет подключения к Wi-Fi, хотя интернет есть. В остальном система работала исправно, без явных недостатков. Имеющиеся наверняка будут исправлены с обновлениями.

Беспроводная сеть обеспечивается Wi-Fi 6E AX211, поддерживающее сети вплоть до 6 ГГц. Скорость высокая, в пике достигала до 220 Мб/сек, файл размером 67 Гб загрузился чуть более чем за час — впечатляющий результат для беспроводной связи. В идеальных условиях скорость может достичь 10,8 Гбит/сек. 

Bluetooth стабильный, устройства подключаются быстро. 

Единственное стороннее приложение на ноутбуке — утилита Huawei PC Manager. Для владельцев других устройств от китайской компании есть возможность обмениваться файлами с ноутбуком, принимать звонки, шерить экран и не только. 

Если подключиться к менеджеру с телефона от другого производителя, ноутбук отправит пользователя на сайт, где предложит свои устройства. Экосистема работает только среди гаджетов Huawei на основе NFC. Различий по системе с другими моделями ноутбуков от компании нет.

Производительность 

Она обеспечивается процессором 13 поколения Intel i7-1360P с частотой вплоть до 5 ГГц — в полтора раза больше М1 у MacBook. Скорость работы системы заложена в 16 Гб оперативной памяти. За вывод изображения отвечает графическое ядро Iris Xe на 1,5 ГГц. 

В сбалансированном режиме мощности ноутбук успевает все: браузер с множеством открытых вкладок работает молниеносно, другие приложения открываются без тормозов. С многозадачностью проблем нет, разве что ощутимо греется в области клавиатуры, слегка обжигая пальцы. 

Для работы с видео модель подходит: рендер 13-минутного видео в Shotcut занял 6 минут. При работе с ним изменения обрабатывались быстро и без фризов. 

Работа с графическими приложениями вроде Photoshop также стабильна. С документами все происходит моментально, даже загруженные презентации открываются за секунды. Той производительности, что дана по умолчанию, хватит для всех офисных задач — и даже немного больше.

Хорошо идет все, кроме игр. Cyberpunk 2077 в Full HD и на минимальных настройках графики выдает скромные 25-30 fps. С CS:GO чуть лучше: в 2К на высоких работает в 40 fps. Если понизить параметры, то можно играть без просадок и фризов. Однако корпус слишком сильно нагревается. 

Также в ноутбуке установлено 4 микрофона Huawei Sound. Звук четкий, громкий. Веб-камера с разрешением 720р не дает соответствующей статусу ноутбука картинки. Но ее слабость компенсируется алгоритмами ИИ, позволяющими настроить фон и зрительный контакт с пользователем.

 

 Huawei MateBook X Pro
А вот заряжать ноутбук придется часто

 

Автономность

Аккумулятор размером 5195 мА/ч. Ноутбука хватит на 4-5 часов для просмотра видео или работы с Word. Однако если параллельно что-то загружать или работать с графикой, батареи хватит на скромные 2-2,5 часа. На полный рабочий день ультрабука недостаточно. MacBook Air 2022 при подобных запросах держит батарею в два раза дольше. 

При рендере видео за 6 минут — минус 6% заряда. Другие приложения в это время не открывались.

В комплекте идет зарядка на 90 Вт. С 20% до 100% заряжает чуть более чем за 1,5 часа. Есть функция ускоренной зарядки, позволяющая зарядить ноутбук за 10 минут на 2 часа работы. Батарея пусть и слабая, но быстро восполняется. В течение суток нужно время от времени побыть у розетки, чтобы продолжить работу. 

По скорости эта модель быстрее младшей MateBook 14, которая с 0% до 100% заряжается более двух часов — разница в 40 минут. 

Вывод

Huawei MateBook X Pro — практичное и удобное решение для тех, кто ценит мобильность и мощность. Его хватит для всех рядовых задач, кроме видеоигр. Устройство подходит для просмотра контента благодаря своему яркому и сочному экрану. Он располагает к творчеству в графических приложениях. 

Думаю, что ультрабук будет радовать с каждым последующим открытием. Системные ошибки наверняка исправятся с патчами, а вот с батареей придется искать компромиссы. Но нужно ли на них идти при стоимости ноутбука в 160 тыс. рублей?

Если большой нагрузки не предполагается, это отличное устройство для работы и учебы. Однако при таких запросах имеет смысл ознакомиться с более бюджетными вариантами Huawei или прошлогодней моделью, разница лишь в процессоре — немногим слабее. 

Ноутбук подойдет, если нужен «MacBook Air, но чтобы на Windows». 

Фото в тексте и на обложке: Александр Сенников

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