4 совета, которые помогут защитить умный дом

Умные дома предлагают владельцу немало преимуществ — в том числе оптимальное управление ресурсами и бытовой комфорт. Однако у них есть и недостатки. Разберем, какие риски несет автоматизация жилья и как их минимизировать.

Еще несколько десятилетий назад мало кто мог поспорить, что у нас появятся мобильные телефоны, подключаемые к автомобилям. Тогда не было ни смартфонов с интернетом, ни даже интернета как такового.

И сегодня, когда мы говорим об умном доме, речь идет не о чем-то невозможном или невероятном. Скорее о неизбежном. Том, что для кого-то уже стало реальностью.

Под умным домом понимается совокупность систем для автоматизации различных устройств внутри жилья. Сюда же относят, например, управление энергией или возможность отдельных устройств «общаться» как друг с другом, так и с пользователем. Благодаря этому такие системы и называют «умными».

Представьте дом, в котором радиаторы, шторы, вентиляция и освещение адаптируются к к погоде за окном, видеокамеры подключены к системе сигнализации и автоматическим замкам, а управлять всеми устройствами можно, общаясь с виртуальным помощником вроде Джарвиса из «Железного человека».

В то же время, предоставляя нашему жилью некоторую автономность, мы создаем дополнительные риски.

Кража данных и имущества

Умный дом не может функционировать без постоянного обмена информацией между элементами системами. В этот поток попадает немало чувствительных данных — и речь не только о паролях или финансах, но и о личных привычках.

В конце концов, эта система должна обеспечивать потребности пользователя, а, значит, помнить о его рутине, пиках и спадах активности, перемещении людей в пространстве и так далее.

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Все это делает умный дом привлекательной целью для киберпреступников, которые могут воспользоваться чувствительными данными, продать их третьим лицам или организовать кражу.

Заполучив информацию об образе жизни владельца умного дома, злоумышленники могут эффективно организовать ограбление или получить доступ к системам безопасности.

Как защитить жилье?

Разумеется, это далеко не все риски, связанные с умным домом. Чтобы обеспечить защиту системы, имущества и владельцев, потребуется предпринять ряд мер. Эти советы подойдут и для сохранности данных на портативных устройствах.

Выбирайте качественную систему. Не нужно рассказывать, насколько важно отдавать предпочтение сертифицированным брендам со встроенными функциями безопасности и технической поддержкой. Правильный выбор поставщика сервисов для умного дома гарантирует, что система будет эффективной и защищенной от злоумышленников. Проверяйте настройки и задавайте пароли. Из-за лени или небрежности пользователи часто принимают настройки по умолчанию и предустановленные пароли. В результате система остается уязвимой, ведь все эти данные легко найти в интернете. Не стоит также забывать о шифровании конфиденциальной информации. Установите многофакторную аутентификацию. Ее следует использовать на любом устройстве, которое имеет доступ к нашим данным и интернету. Это касается и умного дома. Защитите систему PIN-кодом, входом по email и проверкой биометрии. Периодически обновляйте ПО. Как уже упоминалось выше, это необходимо, чтобы сохранить безопасность системы, учитывая, что производитель и разработчики будут выявлять возможные уязвимость и выпускать исправления. Если некоторое время не обновлять программное обеспечение, злоумышленники могут воспользоваться уже найденными, но не защищенными уязвимостями.

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Эти рекомендации касаются всех мобильных устройств, которыми вы пользуетесь. Сегодня концепция умного дома еще развивается, и для некоторых пользователей идея передавать управление жильем программе может показаться не такой безопасной.

Следуйте этим рекомендациям, помните о рисках и ответственно используйте устройства — так вы обеспечите себе позитивный опыт взаимодействия с умным домом.

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Фото на обложке: Jakub Zerdzicki / Shutterstock