Как сообщить команде о решении, с которым вы не согласны

Рано или поздно каждый менеджер оказывается в ситуации, когда ему нужно представить решение, принятое его руководством. И далеко не всегда оно кажется ему верным.

Справьтесь с собственными чувствами

Решение наверняка вызовет у подчиненных сильные эмоции, и в этой ситуации менеджер должен быть беспристрастен, чтобы не усугубить ее.

Разумеется, это не значит, что нужно уподобляться роботу. Однако признавать свои чувства и транслировать их — разные вещи.

Даже если вас переполняют эмоции, ограничьтесь фразой: «Я знаю, что это не самая приятная новость», опишите их в дневнике или поделитесь с кем-то, кому доверяете — человеком, которого эта ситуация никак не коснется.

Подготовьтесь к тому, чтобы направлять команду в сложный момент. И первый шаг — позаботиться о себе.

Соберите другие мнения

Если позволяет время, обратитесь к своему руководителю (но только после того, как справились с собственными эмоциями) и попросите рассказать, как менеджмент пришел к этому решению. Какие критерии для этого использовали? Какие альтернативы рассмотрели? Возможно, при решении учитывались факторы за пределами вашей зоны видимости?

Изучив контекст, вы получите полезную информацию, которая позволит лучше представить решение команде.

Проявите понимание

В сложных обсуждениях очень полезно опираться на факты, но это не поможет справиться с эмоциями. Для этого потребуются эмпатия и сочувствие. Если использовать исключительно информацию, ваш тон может показаться пренебрежительным и обесценивающим.

Сотрудники могут ожидать, что вы разделите их негодование. Однако важно удержаться от соблазна: поддавшись эмоциям, вы будете выглядеть скорее жертвой, чем союзником, а волнения в команде только усугубятся.

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Помните, что разница в статусе предполагает разный взгляд на ситуацию. Вы можете признать, что не совсем довольны решением сверху, но придется показать пример, чтобы команда ему последовала.

Предоставьте всем возможность высказать мнение — это поможет принять ситуацию без фатализма и страхов.

Объясните решение, но не защищайте его

Используя информацию, которую вы собрали до встречи, представьте логику, которая привела к этому решению, а также рассмотренные альтернативы. Сделайте акцент на том, как добиться лучшего исхода из неидеальной ситуации.

Не пытайтесь защитить ни себя, ни менеджмент. Признайтесь, что не одобряете решение, но эмоции не помогут команде продвинуться вперед.

Научите сотрудников смотреть на ситуацию с разных точек.

Используйте прием ролевого моделирования, чтобы побудить команду учесть больше факторов. С какими сложностями могли столкнуться менеджеры? Какие альтернативы им пришлось рассмотреть? Это позволит повысить эмпатию сотрудников и убедить их в положительных намерениях руководства.

Далеко не все обладают врожденным умением справляться с разочарованием. В этой ситуации слишком легко начать обвинять других, превращаясь в жертву. Но для лидера это шанс показать свою гибкость и способность справляться с разочарованием, а не поддаваться ему.

Повторите встречу

Спустя несколько дней соберите сотрудников, чтобы узнать, как они справляются. Помните, что все по-разному воспринимают плохие новости, и кому-то требуется больше времени, чтобы двигаться дальше.

Если кто-то ведет себя токсично или незрело, проявляйте сочувствие, но ясно озвучивайте ожидания. Как бы ни были разочарованы люди, некоторые вещи просто недопустимы.

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Сообщать плохие новости своей команде всегда тяжело, в особенности если вы с ними не согласны. Однако именно в такие моменты ваши лидерские качества важнее всего. Возможно, вам не удастся повлиять на решение, но вы поможете подчиненным справиться с разочарованием и проявить устойчивость. И в будущем они наверняка будут вам благодарны.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney