История BitTorrent: популярный продукт, который не удалось монетизировать

В 2001 году загрузка фильма могла занимать немало времени. Программист Брэм Коэн был настолько разочарован, что придумал протокол для быстрого обмена файлами. Так появился BitTorrent — и с тех пор интернет изменился навсегда.

BitTorrent: начало

Брэм Коэн родился в 1975 году в Нью-Йорке и вырос в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, где его отец научил его основам компьютерного программирования в возрасте 6 лет.

В первом классе он ставил друзей в тупик, сравнивая Commodore 64 с ПК Timex Sinclair, а к 10 годам активно занимался программированием. Коэн окончил среднюю школу Стайвесанта и 2 года проучился в Государственном университете Нью-Йорка в Буффало.

В 1995 году он решил бросить колледж, по его словам, от скуки. Коэн успел поработать в нескольких компаниях эпохи доткомов. Последней из которых стала амбициозная, но злополучная MojoNation.

MojoNation позволяла людям разбивать конфиденциальные файлы на зашифрованные фрагменты и распространять их на компьютерах, где была запущена эта программа. Если кто-то хотел загрузить копию этого зашифрованного файла, ему пришлось бы загружать его одновременно со многих компьютеров.

Коэн счел эту концепцию идеальной для программы и протокола обмена файлами, поскольку таким инструментам, как популярной тогда KaZaA, требовалось много времени для загрузки больших файлов, поскольку обычно загрузка происходила из одного источника.

Вот почему его BitTorrent способен загружать файлы из множества различных источников, что ускоряет время загрузки. Чем популярнее файл, тем быстрее пользователь сможет его скачать, поскольку множество людей будут загружать его и одновременно отправлять другим.

В апреле 2001 года Коэн уволился из MojoNation и полностью погрузился в работу над BitTorrent. Он написал первую версию клиента BitTorrent на языке Python, и с тех пор этот протокол внедрили несколько других программ.

BitTorrent стал известен благодаря возможности быстро обмениваться большими музыкальными и видеофайлами онлайн.

Сам Коэн утверждал, что никогда не нарушал закон об авторском праве, используя свою программу, и изначально разрабатывал ее для сообщества в etree.org, сайте, на котором публикуется музыка только тех исполнителей, которые прямо это разрешают.

Однако не прошло много времени, и новое ПО получило новое применение — незаконный обмен музыкой и фильмами.

Как работает BitTorrent

BitTorrent — протокол, который передает часть работы по отслеживанию файлов на центральный сервер (называемый трекером). Он использует принцип взаимного обмена (peer-to-peer, p2p): чтобы получить файлы, нужно их предоставить.

Это решает проблему пользователей, которые эксплуатировали систему, что было одной из основных целей Коэна.

С BitTorrent, чем большим количеством файлов вы делитесь с другими, тем быстрее происходит загрузка. И, как уже упоминалось, чтобы лучше использовать доступную пропускную способность сети (конвейер, по которому передаются данные), BitTorrent загружает разные фрагменты нужного файла одновременно с нескольких компьютеров.

Вот как происходит загрузка файла с BitTorrent.

Программа-клиент отправляет трекеру команду найти другие компьютеры, на которых запущен BitTorrent и где есть полный файл (так называемые сиды) и компьютеры с частью файла (пиры, которые обычно сами находятся в процессе загрузки файла).

Трекер идентифицирует все подключенные компьютеры.

Трекер помогает программе-клиенту обмениваться фрагментами нужного файла с другими компьютерами. Клиент BitTorrent получает несколько фрагментов файла одновременно.

Если BitTorrent запущен после завершения загрузки, другие пользователи смогут получать торренты с вашего компьютера, и ваша скорость в будущем улучшится, поскольку вы получите более высокий рейтинг в системе.

К 2004 году Коэн основал BitTorrent, Inc. вместе со своим братом Россом Коэном и деловым партнером Эшвином Навином.

Вскоре P2P-сеть BitTorrent стала чрезвычайно популярной. По некоторым оценкам, в 2004 году его трафик составлял от 20 до 35% всего трафика в интернете.

Принцип работы BitTorrent создает интересную сетевую проблему. Дело в том, что роутеры с функцией NAT должны сохранять таблицы исходных и целевых IP-адресов и портов. Обычно базовые модели ограничены примерно 2 тыс. записей. Поскольку BitTorrent может связываться со множеством серверов (до 300-500 в секунду), он быстро заполняет таблицы NAT, что может привести к блокировке роутера.

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Другая проблема связана с авторским правом. Поскольку протокол BitTorrent не предоставляет возможности индексировать торрент-файлы, сравнительно небольшое число сайтов размещают подавляющее большинство торрентов, многие из которых ссылаются на материалы, защищенные авторским правом, что делает эти сайты особенно уязвимыми для судебных исков.

BitTorrent на протяжении десятилетий

2001-2011

BitTorrent — компания, основанная в 2001 году Брэмом Коэном. В ее основе лежала уникальная идея, которая нравилась людям. Коэн получил признание, поскольку создал невероятно важный инструмент, и, несомненно, на этом можно было сделать бизнес.

Однако с самого начала у BitTorrent была проблема с брендингом. Поскольку это была программа с открытым исходным кодом, пираты использовали его для незаконной передачи фильмов, и компания ничего не могла с этим поделать.

BitTorrent также пыталась стать медиакомпанией, и к 2007 году запустила BitTorrent Entertainment Network — магазин музыки и фильмов. Однако он не смог заработать, из-за чего год спустя площадка была закрыта.

2011-2021

В 2013 году компания запустила BitTorrent Bundle, конкурента Amazon и iTunes. Эта платформа позволяла артистам распространять свои песни непосредственно среди фанатов.

Кроме того, в 2014 году компания решила организовать собственное шоу «Дети машины», но не продвинулась дальше планов. BitTorrent остается технологией, которая уже много лет ищет способы себя монетизировать. Краху бизнеса способствовало множество факторов.

Поиск стратегии

Руководители, основатели и инвесторы BitTorrent в течение последних лет пытались найти различные стратегии заработка, которые включают как развлекательный бизнес, так и корпоративное программное обеспечение. Хотя BitTorrent использовался в незаконных целях, по сути это просто хороший инструмент, который может быть полезен и для чего-то значимого.

Согласно корпоративному сайту, около 170 млн людей используют BitTorrent каждый месяц. Кроме того, Twitter и Facebook* применяли его для распространения обновлений на серверах.

Приобретение BitTorrent

BitTorrent на протяжении всего существования сталкивался со многими проблемами. Его приобрел китайский миллионер Джастин Сан, основатель криптоплатформы Tron. Пекинская компания придерживалась аналогичной философии децентрализации, точно так же, как BitTorrent, следовательно, это выглядело подходящим решением.

Проблематика вокруг проекта

BitTorrent-трекеры вызывали немало споров. Метафайлы BitTorrent сами по себе не хранят данные, защищенные авторским правом. Отсюда возникают споры, нарушают ли издатели метафайлов BitTorrent авторские права, размещая ссылки на защищенные авторским правом материалы.

Различные юрисдикции подавали судебные иски против ресурсов, на которых размещены BitTorrent-трекеры. Среди самых известных примеров — трекеры Suprnova.org, Torrentspy, LokiTorrent, Demonoid, Mininova и OiNK.cd.

Торрент-сайт Pirate Bay отличается своим «юридическим» разделом, в котором публично демонстрируются письма и ответы на тему предполагаемых нарушений авторских прав. В 2006 году шведская полиция провела обыск на серверах The Pirate Bay в Швеции по обвинению в нарушении авторских прав, однако три дня спустя трекер заработал снова.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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