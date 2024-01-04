Почему скидки не всегда работают и как правильно составлять прайс-лист

Обозначает он эти цены интуитивно, исходя из двух факторов. Первый — личное понимание приемлемой цены на рынке относительно конкурентов. А потому почти всегда цены оказываются внутри конкурентного коридора. Второй — некий заданный уровень торговой наценки, который предприниматель считает разумным. При этом часто упускается из виду анализ юнит-экономики и расчет альтернативных издержек.

Этапы размышлений о ценовом позиционировании, определении единицы измерения продукта и зависимости спроса от цены зачастую пропускаются. Этакое неосознанное ценообразование. Зато большие усилия тратятся на так называемый маркетинг и продвижение. Продажи как-то идут. Клиенты стригутся, пьют кофе, покупают омывайку. Если же продажи не удовлетворяют, товар остается нераспроданным, барберы сидят без дела и втыкают в телефоны, столики в кафе пустуют, омывайка портится. И снова традиционное решение в такой ситуации — «усилить» продажи скидками.

Скидки могут действительно увеличить продажи, а могут и не увеличить. Тогда по факту предприниматель просто выкидывает деньги в окно. Давайте рассмотрим эту ситуацию на примере магазинчика при автозаправке.