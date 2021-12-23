Как сформировать burnout-free культуру в компании: советы для руководителей

Почти два года прошло с тех пор, как пандемия изменила наш подход к работе. Сейчас многие сотрудники физически и эмоционально истощены. Они хотят, чтобы работодатели предприняли меры, которые помогут избежать выгорания в долгосрочной перспективе, не жертвуя при этом карьерным ростом. Вот несколько советов о том, как это сделать.

Недавний опрос Glint показал: лишь 1 из 5 сотрудников из США считает, что может достичь своих карьерных целей на текущем месте работы. То же количество сообщает, что менеджер и организация поддерживают их в этом.

Выгорание — одна из многих причин возникновения тенденции Great Reshuffle (великая перестановка), при которой большинство людей перестраивают режим работы по своим предпочтениям и убеждениям.

По сравнению с прошлым годом число человек, сменивших работу, выросло на 49%.

Недавний опрос LinkedIn также показал, что 59% работающих американцев переосмысливают свою карьеру. Они стремятся больше реализовать себя через работу, в том числе последовать новому увлечению, вернуться к обучению и даже открыть собственный бизнес.

При этом те, кто остаются с текущим работодателем, также ожидают от него большего: возможности расти профессионально, а также поддержки и наставничества.

Эта тенденция наблюдается и в других странах. Поэтому так важно обратить внимание на проблему выгорания. Это поможет не только повысить продуктивность персонала и удерживать таланты сейчас, но также развивать и поддерживать их в долгосрочной перспективе.

Обеспечьте поддержку со стороны менеджеров

Последние несколько десятилетий многие компании активно инвестировали в улучшение качества обслуживания клиентов. Результаты измеряли с помощью таких инструментов, как индекс потребительской лояльности (Net Promoter Score, NPS).

В период Great Reshuffle то же самое необходимо применить и к «обслуживанию» персонала. И начать нужно с того человека, который оказывает наибольшее влияние на каждого сотрудника — с их непосредственного менеджера.

Предоставьте руководителям информацию и инструменты, необходимые для поддержки их команд. Обеспечьте им возможность регулярно встречаться с вышестоящим руководством, а также делиться трудностями, с которыми они сталкиваются, и найти для них решения. Один из способов это сделать — с помощью ролевой игры.

Выражайте благодарность

Выгорание возникает не только из-за излишней нагрузки, но и когда работа теряет смысл и радость от взаимоотношений с другими людьми. Мы процветаем, когда коллеги благодарят нас улыбками за хорошую работу, а клиенты радуются, что их проблема решена. И менеджерам стоит это использовать.

Самый простой способ — признавать вносимый сотрудниками вклад в общее дело. Недостаточно просто сказать: «Молодец, хорошая работа». Лучше дать более развернутый отзыв: «Я считаю, твое решение в этой непростой ситуации было выдающимся. Клиент увидел, что мы заботимся о его интересах, а это напрямую поможет нам выстроить более крепкие отношения с его компанией».

Регулярно говорите членам команды о том, что цените их работу, а также уточняйте, какие именно решения достойны похвалы и какое влияние они оказывают на людей и бизнес-результаты. Все мы хотим хороших человеческих отношений и признательности. Поэтому даже такой простой шаг способен вернуть радость и смысл в рабочие будни.

Проявляйте доверие и гибкость

Сейчас у руководителей нет времени на то, чтобы ожидать информации, которая поможет им принять важные решения по борьбе с Great Reshuffle. Невозможно предугадать, какие действия оправдают себя в будущем.

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И все же стратегии, основанные на доверии, эмпатии и гибкости, уже доказали свою эффективность. Сотрудникам нужна свобода и возможность объединить работу и жизнь удобным для них образом. Психическое здоровье напрямую влияет на продуктивность. Поэтому важно, чтобы они свободно могли воспользоваться больничным или отпуском.

Учитывайте в управлении эти четыре фактора

Не стоит диктовать сотрудникам, как выполнять свои обязанности. Лучше давать им ориентиры и советы, которые помогут отлично справляться с ними. Менеджеры, чьи команды развиваются под их сильным наставничеством, будут привлекать лучшие таланты в компанию.

Руководителю любого уровня — от начинающего до старшего — стоит учитывать эти четыре аспекта.

Психическое здоровье и благополучие сотрудников. Подчиненные не могут выдавать хорошие результаты, если их потребности не удовлетворены. Покажите им на своем примере, что брать отпуск и устанавливать границы, защищающие личное время, — это нормально.

Подчиненные не могут выдавать хорошие результаты, если их потребности не удовлетворены. Покажите им на своем примере, что брать отпуск и устанавливать границы, защищающие личное время, — это нормально. Доверие и гибкость. Наступает эпоха новой гибридной рабочей среды. Позвольте сотрудникам определить для себя наиболее комфортные условия — они знают, где их способности раскрываются лучше всего. Выслушайте их фидбек и выстраивайте планы относительно рабочего места на его основе.

Наступает эпоха новой гибридной рабочей среды. Позвольте сотрудникам определить для себя наиболее комфортные условия — они знают, где их способности раскрываются лучше всего. Выслушайте их фидбек и выстраивайте планы относительно рабочего места на его основе. Открытость. Ежегодной оценки эффективности персонала недостаточно — важно, чтобы люди регулярно получали отзывы о своей работе. Это помогает им понять, в каком направлении двигаться и как их вклад влияет на общий успех.

Ежегодной оценки эффективности персонала недостаточно — важно, чтобы люди регулярно получали отзывы о своей работе. Это помогает им понять, в каком направлении двигаться и как их вклад влияет на общий успех. Личный пример. В конечном счете, важно не то, что говорит руководство, а что оно делает. Действия всегда говорят больше, чем слова, и задают правильный тон для всей команды и компании.

В этот уникальный момент происходит переосмысление абсолютно всего на свете. И сейчас у руководителей всех уровней есть возможность сформировать культуру, которая дает командам все необходимое для профессионального роста и самореализации.

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