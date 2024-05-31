Как задача по набору китайского текста привела к созданию автозаполнения

Эта система появилась еще в 1959 году на компьютере Sinotype. Сегодня она используется практически на всей вычислительной технике в виде известного нам автозаполнения. Остальной мир познакомился с функцией лишь спустя десятки лет.

Когда пользователь печатает на китайском, используя стандартную клавиатуру, он вводит цепочку символов вроде «ymiw2klt4pwyy» и получает последовательность иероглифов.

В 1985 году Барбара Блекберн вошла в книгу рекордов Гиннеса благодаря скорости печати на машинке — целых 170 английских слов в минуту. Позже ее результат превзошел Шон Врона — он мог набрать на компьютерной клавиатуре 174 слова в минуту.

В 2013 году еще более выдающийся результат показал победитель Национального конкурса набора китайских иероглифов Хуан Чжэньюй. Его скорость составила 221,9 иероглифа в минуту.

Только представьте: 3,7 иероглифа в секунду. Если бы он печатал на английском, то стал бы новым рекордсменом книги Гиннеса.

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Письменная система китайского языка использует так много знаков, что адаптировать его для машинного набора — непростая задача. Телеграфная связь существует в Китае с 1870-х годов, и все это время максимальная скорость печати операторов достигала нескольких десятков символов в минуту. После появления машинной печати (с 1920-х по 1970-е) рекорд составлял около 80 символов в минуту.

И все же печать на китайском догнала и даже начала превосходить скорость компьютерного набора текста, зафиксированную в других частях мира. Как это произошло?

В китайских вычислительных и цифровых устройствах используются специальные программы — редакторы метода ввода (input method editors, IME). Это программы-посредники, которые связывают аппаратные устройства пользователя с другой программой или приложением.

Каждый раз, когда кто-то пишет на китайском в Microsoft Word, ищет что-то в сети или отправляет текстовые сообщения, подключается IME. Программа перехватывает удары по клавишам и пытается определить, какие китайские символы нужны пользователю. Проще говоря, цепочка текста вроде «ymiw2klt4pwyy» превращается в последовательность иероглифов.

В китайских вычислительных системах итоговый текст всегда будет отличаться от символов, которые вводил пользователь. Кажется невероятным для других языков, но для китайского это обыденность.

Этот принцип впервые был использован в китайском компьютере Sinotype, представленном в 1959 году профессором Массачусетского технологического института Сэмюэлом Хоксом Колдуэллом и Фондом исследований графических искусств.

Компьютер был оснащен клавиатурой QWERTY. С ее помощью оператор вводил китайские иероглифы — но не звуки, обозначающие иероглифы, а черты, из которых состояли иероглифы. Sinotype не добавлял на страницу один иероглиф за другим. Каждый штрих «правописания» служил электронным адресом, который логическая схема Sinotype использовала для извлечения китайского иероглифа из памяти.

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Колдуэлл обнаружил неожиданные преимущества метода — совершенно неслыханные в контексте англоязычного взаимодействия человека и машины в то время. Он не только экономил оперативную память, но и позволял быстрее печатать.

Первый китайский компьютер в истории был основан на том же принципе, которым пользовался Хуан Чжэньюй в 2013 году.

Сегодня эта технология известна нам как автозаполнение. Она позволяет человеку взаимодействовать с компьютером через дополнительные инструменты быстрее, чем бы это происходило бы напрямую. И она появилась в китайской вычислительной технике на десятки лет раньше, чем стала известна на Западе.

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