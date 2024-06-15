Что нужно знать бизнесу про вывоз мусора

Каждому бизнесу, будь то кафе, офис или производственное предприятие, нужно заботиться о вывозе мусора. Это важный аспект, который влияет не только на чистоту и порядок, но и на репутацию компании, соблюдение законов и на экономию средств. Система обращения ТКО может показаться сложной задачей, но знание основных принципов поможет избежать проблем и улучшить работу вашего бизнеса. В статье рассмотрим, что такое обращение с ТКО, как происходит содержание и обращение с ТКО, как выбрать надежного партнера и какие простые шаги помогут сделать бизнес более экологичным и экономически выгодным.

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Что такое ТКО?

Твердые коммунальные отходы (ТКО) представляют собой один из наиболее распространенных видов мусора, который образуется в результате повседневной жизнедеятельности людей и функционирования различных организаций. Эта категория включает в себя мусор из административных зданий, коммерческих предприятий и учреждений общественного питания. Этот утиль нуждается в систематическом сборе, транспортировке, переработки и утилизации для того, чтобы поддерживать чистоту в населенных пунктах.

ТКО делится на категории:



Бытовые отходы. Сюда входят остатки пищи, упаковочные материалы, бумага, стекло, пластик и текстиль. Коммерческие отходы. Они образуются в офисах, магазинах, ресторанах и других коммерческих учреждениях. Сюда относятся картонные коробки, офисная бумага, упаковки товаров и утиль, возникающий в процессе коммерческой работы. Отходы учреждений. Включают в себя мусор из школ, больниц, административных зданий и других учреждений.

Разработана специальная схема обращения с ТКО, которая включает:

Сбор и хранение. На предприятиях и в жилых зонах устанавливаются контейнеры для раздельного сбора мусора. Транспортировка. Специализированные службы вывозят утиль на полигоны, сортировочные станции или перерабатывающие заводы. Сортировка и переработка. Утиль сортируется по материалам — бумага, пластик или стекло, и направляется на переработку. Это снижает нагрузку на полигоны и уменьшает экологический след. Утилизация. Остаточные материалы, которые не подлежат переработке, направляются в места для захоронения или термической обработки.

Законодательство в содержании и обращении с ТКО обязывает организации и частные лица соблюдать установленные нормы и правила. Важно учитывать, что несоблюдение этих требований приводит к штрафам и другим санкциям.

Классы отходов

Утиль, который образуется в результате жизнедеятельности человека и работы предприятия, подразделяется на классы в зависимости от степени опасности для окружающей среды и людей:

Класс I: Чрезвычайно опасные отходы. Утиль первого класса представляют наибольшую угрозу для экологии и здоровья человека. К ним относятся ртутьсодержащие материалы (лампы, термометры), аккумуляторы, химикаты и пестициды. Класс II: Высокоопасные отходы. Утиль второго класса также представляют серьезную опасность, но в меньшей степени по сравнению с первым классом. Сюда входят нефтепродукты, краски, лаки, медицинские материалы. Класс III: Умеренно опасные отходы. Мусор третьего класса включают бытовую химию, строительные материалы, текстильные отходы. Они вредны при длительном контакте или в больших количествах. Класс IV: Малоопасные отходы. Материалы четвертого класса представляет незначительную угрозу для окружающей среды. К ним относятся дерево, бумага, стекло, пластиковые упаковки. Класс V: Практически неопасные отходы. Мусор пятого класса включает пищевые остатки, бумажные изделия, картон. Эти материалы быстро разлагаются и не представляют значительной опасности для окружающей среды.

Кто отвечает за вывоз ТКО

С 1 января 2019 года были введены новые правила по вывозу мусора, теперь это коммунальная услуга по обращению с ТКО. Ответственность за это распределяется между несколькими субъектами:

Управляющие компании. УК заключают договоры с региональными операторами по обращению с отходами, организуют сбор и транспортировку ТКО с территории предприятий. Для бизнеса это удобно, так как помогает сосредоточиться на основной деятельности, доверив управление утилем профессионалам. Региональные операторы по обращению с ТКО — специализированные организации, которые несут ответственность за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов. Они работают на основании лицензий и заключают договоры с управляющими компаниями на транспортировку утиля.

Бизнесу требуется следить за своевременной оплатой счетов за оказание услуг по обращению с ТКО и за соблюдением правил хранения и сбора отходов на территории.

Сроки, в которые нужно вывозить мусор

Законодательство России устанавливает строгие правила обращения с ТКО и требования по его утилизации. Основные нормативные акты, которые регулируют эту сферу, включают Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и соответствующие региональные законы.

Частота вывоза ТКО зависит от нескольких факторов:

Тип предприятия. Для офисов и административных зданий требуется транспортировка мусора не реже одного раза в неделю. Для ресторанов, кафе и других организаций общественного питания, где образуются органические отходы, увоз мусора происходит ежедневно или несколько раз в неделю. Объем отходов. Чем больше утиля образуется на предприятии, тем чаще требуется транспортировка. Для крупных торговых центров, производственных предприятий и складов требуется ежедневный утиль. Класс опасности отходов. Для опасных выбросов, таких как химические вещества или медицинских материалов, установлены строгие требования к частоте и условиям увоза. Региональные различия. В разных регионах России действуют свои нормы и правила, касающиеся сроков вывоза ТКО. Региональные операторы предоставляют подробную информацию о графиках транспортировки, учитывая местные особенности и нормативы.

Обратимся к законам. Согласно п. 11 СанПиН 2.1.3684-21. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

Плюс 5°С и выше — не более 1 суток.

Плюс 4°С и ниже — не более 3 суток.

Те же сроки для крупногабаритных отходов установлены п.13 СанПиН 2.1.3684-21:

При температуре воздуха плюс 4 °C и ниже (зима) — не реже 1 раза в 10 суток.

При температуре плюс 5 °C и выше (летом) — не реже 1 раза в 7 суток.

Куда обращаться, если не вывозят мусор

Первое, куда требуется обратиться, если мусор не вывозится — это региональный оператор, с которым заключен договор на обращение с ТКО. Операторы отвечают за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию. Свяжитесь с представителем компании, объясните ситуацию и уточните причины задержки вывоза мусора. Обычно у операторов есть службы поддержки, которые оперативно реагируют на подобные обращения. Если транспортировкой мусора занимается управляющая компания, то обращение к ним — следующий шаг. Она выступает посредником между бизнесом и региональным оператором и соблюдает графика по транспортировке утиля. Если после обращения к региональному оператору или управляющую компанию проблема не решена, обращайтесь в Роспотребнадзор. Этот орган соблюдает санитарные нормы и правила. Направьте туда жалобу и приложите доказательства несвоевременного вывоза мусора — фотографии, копии договоров и актов выполненных работ. Для бизнеса, который работает в многоквартирных домах или торговых центрах, эффективным будет обращение в Жилищную инспекцию. Этот орган контролирует работу управляющих компаний и проводит проверки на предмет соблюдения правил обращения с утилем. Подача жалобы в Жилищную инспекцию ускорит решение проблемы. Муниципалитеты и администрации районов также играют важную роль в контроле за транспортировкой мусора. Обратитесь в подразделение с жалобой на несоблюдение графика вывоза ТКО. Муниципальные органы потребуют от региональных операторов и управляющих компаний соблюдения договорных обязательств. Если все вышеуказанные меры не привели к результату, остается подать иск в суд. Такое разбирательство послужит эффективным способом решения спора, особенно если несоблюдение норм приводит к значительным убыткам и нарушениям условий труда. Для обращения в суд подготовьте доказательства, которые подтверждают нарушения.

В процессе решения проблемы фиксируйте даты и содержание звонков, сохраняйте электронные письма и копии всех письменных обращений. Это поможет, когда будете подавать жалобу в контролирующие органы или в случае судебного разбирательства.

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Чтобы уменьшить риски проблем с ТКО, выбирайте надежных операторов и управляющие компании с хорошей репутацией. Заключайте договоры, в которых четко прописаны обязанности сторон, график вывоза и меры ответственности за нарушения.

Как рассчитывают стоимость вывоза ТКО

Этот процесс зависит от множества факторов. Чтобы рассчитать стоимость вывоза мусора, нужно учесть:

Объем отходов. Первый очевидный фактор — объем образующегося утиля. Для определения таких масштабов используется количество и емкость контейнеров, которые заполняет организация за определенный период. Чем больше объем отходов, тем выше стоимость транспортировки. Для некоторых компаний выгодно уменьшать объем мусора путем внедрения мер по сокращению и переработке. Классификация отходов. Стоимость вывоза также зависит от класса. Опасные выбросы требуют специальных условий хранения, транспортировки и утилизации, что увеличивает стоимость вывоза. Например, медицинские и химические материалы будут стоить дороже, чем бытовые или строительные. Частота вывоза мусора играет значительную роль в расчете стоимости. Для предприятий общественного питания, магазинов и производственных объектов транспортировка требуется чаще, чем в административных компаниях. Региональный тариф ТКО. Стоимость вывоза ТКО также варьируется в зависимости от региона. Прайсы устанавливаются региональными операторами. Они зависят от местных условий, доступности полигонов, расстояния до перерабатывающих заводов и других факторов. В некоторых регионах предусмотрены льготы или субсидии для определенных категорий предприятий. Дополнительные услуги. Некоторые компании предлагают дополнительные услуги, такие как аренда контейнеров, их дезинфекцию и починку. Они также влияют на общую стоимость.

Расчет стоимости прописывается в договоре между предприятием и региональным оператором. В договоре указываются условия, включая объемы, частоту вывоза, стоимость услуг и возможные штрафы за нарушение условий. Прозрачность и детализация соглашений помогают избежать недоразумений и спланировать бюджет.

Как обращаться с отходами, которые не относятся к ТКО

В бизнесе часто образуется мусор, который не подпадает под категорию твердых коммунальных отходов. Такие материалы требуют особого подхода к сбору, хранению, транспортировке и утилизации.

Утиль, который не относится к ТКО:

Производственный. Остатки сырья, полуфабрикаты, промышленные выбросы и отходы технологических процессов. Опасный. Химикаты, растворители, батареи, аккумуляторы и медицинские материалы. Электронный. Компьютеры, мониторы, мобильные устройства и другая электроника. Строительный. Бетон, кирпич, арматура и остатки строительных материалов.

Опасные и производственные выбросы хранятся в специально оборудованных местах, которые исключают контакт с окружающей средой. Электронные устройства складывают в специальные контейнеры для последующей переработки. Для строительных остатков нужно предусмотреть временные площадки, которые соответствуют санитарным нормам.

Транспортируют такой мусор специальные лицензированные организации. Особое внимание уделяется опасным выбросам, при вывозе которых нужно соблюдать строгие меры по безопасности.

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Для всех операций с утилем нужно вести отчетность. Заключение договоров с лицензированными подрядчиками, ведение журналов учета, получение актов и сертификатов на утилизацию — это соб требования законодательства.

Как отразить в учете расходы на вывоз мусора в бизнесе

Такой процесс помогает понимать общую стоимость ведения предприятия и правильно распределять затраты. Главные шаги, которые помогут эффективно учесть расходы на вывоз мусора в бизнесе:

Документирование расходов. Всегда сохраняйте счет обращение с ТКО, квитанции и договоры, связанные с услугами вывоза мусора. Это поможет контролировать затраты. Классификация расходов. Сюда входят косвенные затраты, такие как амортизация контейнеров, затраты на их обслуживание и утилизацию. Важно правильно классифицировать расходы и отразить их в соответствующих отчетных категориях. Учет в бухгалтерии. Информация о расходах по транспортировке мусора вносится в бухгалтерские записи предприятия. Создайте отдельный счет или подразделение, чтобы отслеживать эти затраты. Анализ затрат. После того как начнете учитывать расходы, важно проанализировать затраты. Оцените, насколько эти затраты соответствуют бюджету. Возможно, вы найдете выгодные условия с другим поставщиком услуг или оптимизируете процесс сбора и вывоза мусора. Учет налоговых льгот. Некоторые регионы предоставляют налоговые льготы предприятиям, которые активно занимаются сортировкой и переработкой отходов. Проверьте, есть ли такие условия в вашей области, и учтите их при расчете общих расходов. Внимательное изучение законодательства и консультация с налоговым экспертом помогут максимально использовать льготы. Мониторинг изменений. Бизнес — постоянно меняющаяся среда, и расходы на ТКО меняются зависимости от различных факторов, таких как объем продукции, изменения тарифов на услуги вывоза. Важно постоянно мониторить эти изменения и адаптировать учет затрат в соответствии с новыми условиями.

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