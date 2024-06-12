Что такое cash flow и как его рассчитать

Денежный поток (cash flow) — один из ключевых показателей финансового состояния компании. Он отражает движение денежных средств, поступающих и выходящих из организации за определенный период. Анализ cash flow позволяет оценить способность компании генерировать деньги для покрытия своих обязательств, финансирования текущей деятельности и инвестиций в развитие. В статье расскажем, что такое виды денежных потоков, чем отличается положительный денежный поток от отрицательного и приведем примеры расчета cash flow.

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Виды денежных потоков

Существует несколько видов денежных потоков, которые важно учитывать для полноценного анализа, чтобы финансовый отчет был в хорошем состоянии:

Операционный денежный поток — денежные средства, которые поступают от основной деятельности компании. Они включают доходы от продаж товаров или услуг, отчетность, заработную плату и другие операционные расходы. Этот вид cash flow показывает, насколько эффективно компания управляет своей основной деятельностью. Инвестиционный денежный поток – денежные средства, связанные с покупкой или продажей долгосрочных активов, таких как оборудование, недвижимость и инвестиции. Инвестиционный поток бывает как положительным, так и отрицательным, в зависимости от того, больше ли компания инвестирует или продает активы. Финансовый денежный поток – движение денежных средств, связанное с привлечением и возвратом капитала. Сюда входят выплата дивидендов, привлечение кредитов, выпуск акций и другие операции с финансовыми инструментами. Финансовые потоки показывают, как компания управляет своими финансовыми обязательствами и капиталом.

Как рассчитывается денежный поток

Рассчитать денежный поток можно с помощью различных методов. Наиболее распространенные из них — прямой и косвенный методы.

Прямой метод

Прямой расчет кэш-флоу заключается в анализе всех поступлений и выплат денежных средств.

Он позволяет увидеть конкретные статьи доходов и расходов. Формула для расчета операционного денежного потока по прямому методу выглядит следующим образом:

Операционный денежный поток = Поступления от продаж − Операционные расходы.

Например, небольшой магазин одежды за месяц получил сумму на 500 тыс. рублей от продаж. Операционные расходы, включая аренду, зарплату сотрудникам, закупку товаров и другие текущие затраты составили 350 тыс. рублей.

Операционный денежный поток = 500,000 − 350,000 = 150 тыс. рублей.

Таким образом, счет за месяц составил 150 тыс. рублей.

Косвенный метод

Косвенный расчет кэш-флоу основан на корректировке чистой прибыли с учетом изменений в оборотных средствах и амортизации. Этот метод удобен для анализа, так как позволяет учитывать влияние различных факторов на денежный поток и избегать убытков. Формула расчета операционного денежного потока по косвенному методу:

Операционный денежный поток = Чистая прибыль + Амортизация + Изменение в оборотных средствах.

Например, в конце года компания имеет чистую прибыль в размере 1,2 млн рублей. За этот же период амортизация оборудования составила 200 тыс. рублей. Кроме того, дебиторский долг увеличился на 100 тыс. рублей, а кредиторский долг уменьшился на 50 тыс. рублей. Таким образом, изменение в оборотных средствах составило -150 тыс. рублей (100 тыс.+ 50 тыс. рублей).

Операционный денежный поток = 1,200,000 + 200,000 − 150,000 = 1,2 млн рублей.

В этом примере операционный денежный поток за год составил 1,2 млн рублей.

Для предпринимателей важно уметь рассчитывать денежный поток и анализировать его. Это позволяет эффективно управлять финансовыми ресурсами, планировать развитие и избегать проблем с ликвидностью.

С помощью прямого и косвенного методов можно получать полное представление о движении денежных средств в компании и принимать обоснованные финансовые решения.

Как анализировать показатели

Анализ денежных потоков позволяет сделать выводы о финансовом состоянии компании и ее перспективах. Важно учитывать следующие моменты, чтобы кэш-флоу оставался в порядке.

Положительный cash flow

Положительный cash flow свидетельствует о хорошем финансовом здоровье компании. Это означает, что компания генерирует достаточно денежных средств для покрытия своих обязательств и инвестиций.

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Например, строительная компания возводит жилые дома. В течение года поступления от продаж составили 10 млн рублей, зарплата рабочим, закупка материалов и аренда техники — 6,5 млн рублей, покупка новой техники — 1 млн рублей, финансовые расходы — 500 тыс. рублей.

Рассчитаем чистый денежный поток:

Чистый денежный поток = Поступления от продаж − (Операционные расходы + Инвестиционные расходы + Финансовые расходы)

Чистый денежный поток=10,000,000 − (6,500,000 + 1,000,000 + 500,000) = 2 млн рублей.

Таким образом, чистый денежный поток составил 2 млн рублей, что свидетельствует о хорошем финансовом состоянии компании.

Отрицательный cash flow

Отрицательный cash flow указывает на проблемы с ликвидностью и платежеспособностью. Это сигнал для руководства о необходимости пересмотра стратегии управления денежными средствами.

К примеру, кафе столкнулось с трудностями в течение года. Поступления от продаж составили 3 млн рублей, аренда помещения, закупка продуктов и зарплата сотрудников — 3,5 млн рублей, покупка нового оборудования — 500 тыс. рублей, финансовые расходы — 200 тыс. рублей.

Рассчитаем чистый денежный поток:

Чистый денежный поток = Поступления от продаж − (Операционные расходы + Инвестиционные расходы + Финансовые расходы)

Чистый денежный поток = 3,000,000 − (3,500,000 + 500,000 + 200,000) = 1,2 млн рублей.

В этом случае потоки составляют 1,2 млн рублей, что указывает на проблемы с ликвидностью и платежеспособностью. Руководству кафе нужно пересмотреть финансовые стратегии для того, чтобы исправить ситуацию.

Чистый денежный поток (net cash flow)

Чистый денежный поток (net cash flow) — разница между всеми поступлениями и выплатами денежных средств. Этот показатель позволяет оценить общее движение денежных средств и их достаточность для обеспечения текущей деятельности и будущих инвестиций.

Например, компания по производству мебели продала мебель на сумму 15 млн рублей, операционные расходы составили 10 млн рублей, инвестиционные расходы — 2 млн рублей, финансовые расходы — 1 млн рублей.

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Рассчитаем чистый денежный поток:

Чистый денежный поток = Поступления от продаж − (Операционные расходы + Инвестиционные расходы + Финансовые расходы)

Чистый денежный поток = 15,000,000 − (10,000,000 + 2,000,000 + 1,000,000) = 2 млн рублей.

Рассчитав эту сумму, у компании получится инвестировать в развитие и обеспечить стабильную работу в будущем.

Недостатки показателя Cash Flow

Несмотря на свою важность, cash flow имеет ряд недостатков, которые важно учитывать при анализе:

Невозможность учесть все финансовые аспекты . Cash flow не отражает такие элементы, как обязательства по кредитам или амортизация.

. Cash flow не отражает такие элементы, как обязательства по кредитам или амортизация. Чувствительность к временным изменениям . Различные временные факторы значительно влияют на денежные потоки, что затрудняет прогнозирование.

. Различные временные факторы значительно влияют на денежные потоки, что затрудняет прогнозирование. Не учитывает сезонность бизнеса. Компании с выраженной сезонностью испытывают значительные колебания cash flow в зависимости от времени года.

Заключение

Денежный поток (cash flow) — важный показатель финансового состояния компании, который позволяет оценить движение денежных средств и их достаточность для обеспечения текущей деятельности и будущих инвестиций.

Рассчитать cash flow можно с помощью прямого и косвенного методов, каждый из которых имеет свои преимущества. Анализ cash flow помогает выявить сильные и слабые стороны финансового управления и принять меры для улучшения финансовой стабильности компании.

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