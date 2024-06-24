Паблик-арт: что такое и как искусство используют в бизнесе

Паблик-арт открывает новые просторы взаимодействия с клиентами. Компании используют произведения искусства, чтобы привлечь внимание, повысить лояльность клиентов и подчеркнуть социальную ответственность. Это делает паблик-арт инструментом, способным влиять на восприятие бренда и положение на рынке. Какие виды паблик-арта существуют, что такое паблик-арт-программа и как общественное искусство связано с бизнесом — читайте в материале.

Содержание

Что такое паблик-арт?

Стоит понимать пару фактов про паблик-арт, что это такое искусство в общественном пространстве и включает произведения, созданные для улиц, парков, площадей и других открытых мест. Это скульптура, граффити, инсталляции и перформансы, которые доступны широкой публике. Цель паблик-арта — привлечь внимание, вызвать эмоции и обогатить культурную среду.

Как возникло явление

Паблик-арт появился в 1960-х годах в США и Европе как ответ на потребность сделать искусство доступным для массовой публики. Художники стремились выйти за пределы галерей и музеев, чтобы донести творчество до большего числа людей. Люди создавали произведения, отражающие социальные, политические и экологические проблемы. Со временем он стал частью городского планирования и архитектуры, а художник паблик-арта — ключевой фигурой.

Примеры первых паблик-артов:

«Тильда» (1958), Чарльз Гиннсберг. Скульптура, установленная в Лондоне, стала одной из первых работ, специально созданных для общественного пространства. «Тильда» представляет собой абстракцию, символизирующую дух современного города.

«Водный поток» (1965), Иссаму Ногути. Этот фонтан, расположенный в Нью-Йорке, объединяет искусство и архитектуру, делая себя центральной частью городского пространства. Произведение символизирует взаимодействие человека и природы.

«Стена уважения» (1967), Группа художников «Объединение черных пантер». Мурал, созданный на южной стороне Чикаго, представляет собой галерею портретов афроамериканских лидеров и культурных деятелей. Это произведение было призвано подчеркнуть важность черной культуры и борьбу за гражданские права. Заметно, как стрит-арт и паблик-арт стали единым инструментом.

«Городские интервенции» (1968), Группа GRAV (аббр. от Groupe de Recherche d’Art Visuel). Французская группа художников создавали интерактивные инсталляции и перформансы в Париже, чтобы привлечь внимание к социальным и политическим вопросам. Работы стимулировали участие зрителей и провоцировали дискуссии.

Эти примеры демонстрируют разнообразие первых работ, отражающих стремление художников интегрировать искусство в повседневную жизнь горожан и использовать его как инструмент для выражения общественных тем.

Какие задачи решает паблик-арт

Паблик-арт выполняет 4 задачи:

Улучшает городскую среду. Искусство украшает и облагораживает общественные пространства. Поднимает социальные и политические вопросы. Формирует облик города или района. Привлекает туристов и инвесторов, помогает развитию местного бизнеса.

Рассмотрим, какие задачи паблик-арт решает для бизнеса:

Повышает узнаваемость бренда. Яркие и уникальные художественные объекты привлекают внимание и могут стать символом компании. Например, необычная скульптура возле офиса может ассоциироваться с фирмой, создавая запоминающийся образ. Улучшает корпоративную культуру. Инсталляции и произведения искусства в офисных пространствах могут вдохновлять сотрудников, улучшать настроение и повышать уровень креативности. Это способствует созданию приятной рабочей атмосферы и увеличению производительности. Привлекает клиентов и партнеров. Эстетически привлекательные общественные пространства вокруг офисов и торговых центров создают позитивное впечатление о компании. Клиенты и партнеры оценят внимание к деталям и заботу о визуальной среде. Демонстрирует социальную ответственность. Вложение в паблик-арт демонстрирует социальную ответственность бизнеса. Поддержка местных художников и участие в культурных проектах подчеркивает приверженность компании к развитию сообщества. Увеличивает поток посетителей. Художественные объекты и инсталляции привлекают туристов и жителей города. Например, яркая настенная роспись может стать популярным местом для фотографий, что увеличит поток посетителей в ближайшие кафе, магазины и офисы. Улучшает репутацию. Компания, которая инвестирует в искусство, демонстрирует свою прогрессивность и заботу о культурном развитии.

Инвестиции в паблик-арт могут приносить значительные преимущества для бизнеса, улучшая его имидж, привлекая новых клиентов и способствуя созданию благоприятной рабочей среды.

Тренды паблик-арта

Паблик-арт помогает художникам выходить за рамки традиционных галерей и музеев, создавая произведения, которые будут доступны для каждого. В паблик-арте можно наблюдать несколько интересных трендов:

Интерактивные инсталляции. Художники создают работы, с которыми зрители могут взаимодействовать. Это может быть световая инсталляция, реагирующая на движение, или звуковая скульптура. Эко-арт: Проекты, направленные на привлечение внимания к экологическим проблемам, становятся все более популярными. Используются переработанные материалы и природные элементы. Диджитализация. Цифровое искусство занимает все больше места в общественных пространствах. Виртуальная реальность, проекции и интерактивные экраны создают новые формы восприятия. Социальные проекты. Художники активно вовлекают местное сообщество в создание своих работ, что помогает укреплять связи внутри районов и городов.

Искусство в шаговой доступности

Искусство становится частью повседневной жизни горожан. Произведения размещаются в местах массового скопления людей, что позволяет каждому прикоснуться к искусству.

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В Москве на улице Арбат присутствует ряд скульптур и инсталляций, таких как памятник Булату Окуджаве и Арт-объект «Неведомый Никто».

Самоидентификация локации

Паблик-арт помогает районам и городам создавать и укреплять идентичность. Например, известные муралы в Нью-Йорке или скульптуры в Чикаго становятся символами этих городов. В Екатеринбурге паблик-арт проект «Стенограффия» ежегодно привлекает художников, создающих муралы, которые становятся культурными символами города. Пример — граффити на улице Вайнера, посвященное Борису Ельцину.

Паблик-арты создаются с учетом специфики места, где будут установлены. Это помогает гармонично взаимодействовать с окружающей средой. Инсталляция «Москвичи» на Хохловской площади в Москве, созданная Дмитрием Каваргой, гармонично вписывается в архитектуру площади и отражает тему развития благодаря использованию переработанных материалов.

Новые технологии

Технологии расширяют границы паблик-арта. Использование светодиодных панелей, интерактивных экранов и других новшеств делает произведения более динамичными. В Казани на Казанской набережной установлена интерактивная инсталляция «Лебединая песня», представляющая собой световую скульптуру, которая реагирует на движение людей и меняет цвет в зависимости от времени суток и погоды.

Digital и NFT

Цифровое искусство и NFT открывают новые горизонты для паблик-арта. Художники создают виртуальные инсталляции и цифровые произведения, которые могут быть представлены в любом месте с помощью проекций или дополненной реальности. В 2021 году в Москве прошел фестиваль «Архстояние», где представлены цифровые инсталляции и виртуальные скульптуры, доступные для просмотра через приложения дополненной реальности.

Экология и зеленые технологии

Экологические темы становятся частью паблик-арта. Художники привлекают внимание к вопросам защиты окружающей среды. В Екатеринбурге арт-объект «Зеленый лабиринт» создан из переработанных материалов и растений. Он подчеркивает важность экологической устойчивости и привлекает внимание к проблемам переработки отходов.

Это временные мероприятия, которые несут протестный или социальный характер. Они могут включать перформансы, флешмобы и другие способы выражения, которые привлекают внимание к актуальным проблемам. В 2018 году в Москве прошла акция «Монстрация», в рамках которой участники прошли по городу с абсурдными и сатирическими плакатами, привлекая внимание к социальным и политическим вопросам.

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Такие паблик-арт примеры демонстрируют, как разнообразие тенденций в паблик-арте, помогают быть в тренде, делая искусство доступным и интерактивным, а также способствующим решению социальных и экологических проблем.

Будущее паблик-арта в России и основные тенденции

Общественное искусство в России продолжает развиваться. Рассмотрим основные тенденции:

Интеграция с городской средой. Произведения искусства становятся частью архитектурных проектов и благоустройства городских пространств.

Тематическое разнообразие. Художники поднимают от исторических, до современных социальных проблем.

Технологические инновации. Использование технологий делает паблик-арт более интерактивным и доступным.

Экологическая осознанность. Увеличение числа проектов, посвященных экологии и развитию.

Примеры паблик-арт-программ:

Муралы на Котельнической набережной в Москве. Серия граффити, созданных в рамках проекта «Артмоссфера», посвящена событиям города. Это пример успешной интеграции искусства в городскую среду и тематического разнообразия.

Интерактивная скульптура «Аллея Света» в Перми. Проект представляет собой ряд световых инсталляций, которые меняют цвет и форму в зависимости от погодных условий и времени суток. Эта работа иллюстрирует использование технологических инноваций в паблик-арте.

Эко-инсталляция «Зеленый дом» в Москве. Проект, созданный художником Николой-Ленивцем, представляет собой дом, полностью покрытый зеленью и растениями. Это напоминание о ценности сохранения природы.

Паблик-арт в России выглядит многообещающим. Новые технологии и экологические инициативы продолжают расширять границы этого направления, делая искусство доступным для общества. Примеры из российских городов подтверждают, что паблик-арт способен приносить пользу, улучшая качество жизни и помогая развитию местного бизнеса.

Паблик-арт — не украшение городской среды, а инструмент, который меняет восприятие пространства, вдохновляет людей и поддерживает социальные изменения. В условиях 21 века, где визуальная культура и развитие становятся все важнее, паблик-арт занимает место, связывая искусство, общество и бизнес в единое целое.

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