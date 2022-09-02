Зарплата в криптовалютах: как встречают это нововведение сотрудники и какие могут быть риски

Компании по всему миру все чаще предлагают сотрудникам оплачивать их труд в криптовалютах. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и защитник Национальной футбольной лиги Аарон Роджерс уже получают зарплату в биткоинах. Рассказываем, кому подходит такое предложение и какие риски оно несет.

Бетани Голдсон — специалист по работе с людьми в компании по разработке HR-решений Remote. В июле этого года Remote предложила своим сотрудникам получать часть зарплаты в криптовалюте, и Голдсон сразу воспользовалась этой опцией.

Теперь она может переводить определенный процент зарплаты прямо на криптобиржу Coinbase без каких-либо комиссий. Она уже давно пользуется этой платформой, но автоматизация упрощает инвестирование — раньше она «просто покупала криптовалюты время от времени, когда момент казался подходящим».

Этот тренд зародился в декабре прошлого года, и все больше компаний пытаются привлекать и удерживать сотрудников таким образом. Даже спортивные деятели, художники и музыканты получают зарплату в цифровых валютах.

Ранее в этом году мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что его первые три зарплаты будут выплачены в биткоинах.

Еще в ноябре прошлого года защитник Национальной футбольной лиги Аарон Роджерс, который играет за команду «Грин-Бей Пэкерс», объявил в Twitter, что будет получать часть зарплаты в биткоинах благодаря партнерству с Cash App.

«Криптовалюта все больше присутствует в основной экономике, — рассказывает Квентин Вассас, вице-президент по зарплате и льготам Remote. — Все больше людей по всему миру заинтересованы в криптовалютах. Особенно в технологической отрасли».

Интеграция с Coinbase позволяет сотрудникам Remote разделять зарплату на несколько частей и получать ее разными способами, в том числе на традиционный банковский счет и в криптовалютах, таких как биткоин. Так можно обходить комиссии за транзакции и максимизировать инвестиции.

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Как утверждает Вассас, работники Remote часто просили предоставить им такую возможность, что «отражает большой тренд в предоставлении корпоративных льгот персоналу». По его мнению, гибкость очень важна, а вместе с ней набирает значимость и то, чтобы сотрудники могли выбирать способ оплаты их труда.

Существуют различные инструменты для начисления зарплаты в криптовалютах, например BitPay и BitWage. На своем сайте BitWage утверждает, что работает с сотрудниками из таких гигантов, как Google, Facebook*, Airbnb и многих других.

Многие компании, предлагающие конвертировать часть зарплаты в цифровые активы, рассматривают это как преимущество перед конкурентами с точки зрения привлечения талантов. Это, утверждает Вассас, — интересное предложение, особенно для молодых людей и технических специалистов, активных участников технологической индустрии.

В ноябре 2021 года Nasdaq сообщила, что более трети миллениалов и 50% представителей поколения Z хотели бы получать половину зарплаты в биткоинах и других криптовалютах.

Футурист Томас Фрей прогнозирует, что к 2030 году цифровые валюты заменят 25% национальных.

По словам Голдсон, она рассматривает криптоактивы как дополнительную инвестицию наряду с фондовыми опционами и накопительным пенсионным счетом 401(k). Она считает, что это «льгота, ориентированная на людей» и другим компаниям стоит последовать примеру Remote.

Какие могут быть риски

Важно, чтобы сотрудник самостоятельно решал, хочет ли он получать оплату таким образом. Криптовалюты — рискованное вложение, поскольку их стоимость крайне нестабильна, а сама технология появилась не так давно.

Кроме того, в каждой стране действуют свои законы, связанные с налогообложением. Поэтому на данный момент в Remote эта опция доступна лишь сотрудникам из США, но планируется «запуск в нескольких странах», рассказывает Вассас.

Раджат Капур, руководитель по блокчейн-продажам в аудиторской компании EY, в своей публикации для корпоративного сайта осветил один важный вопрос: если вы получаете часть зарплаты в криптовалюте, как внезапное и резкое колебание ее стоимости повлияет на вашу способность покрывать обязательные расходы? По этой причине Капур рекомендует переводить лишь небольшую часть зарплаты в криптовалюты.

Работодателям, в свою очередь, следует определить, сколько сотрудников будет в этом заинтересовано и к какому стороннему поставщику криптоплатежей лучше обратиться. Помимо этого, нужно проинформировать персонал по этой теме и разработать условия и соглашения.

«Больше инноваций и упрощений, а также доверия к криптовалютной индустрии [побудят] организации сделать это более доступным», — сказал Вассас. — Это произойдет в ближайшие месяцы и годы».

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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