Чем отличается дилер от дистрибьютора

Объясняем, в чем их основные отличия и как стать представителем компании.

В этой цепочке участвуют посредники, которые упрощают перемещение товара от производителя к конечному потребителю. Два ключевых типа таких посредников — дилеры и дистрибьюторы.

Потребители получают доступ к продукту или услуге на этапе дистрибуции или распространения. Для этого используются разные каналы сбыта, например, физические магазины, сайты электронной торговли, розничные сети или даже телемаркетинг.

Дилер

Физическое лицо или коммерческое предприятие, которое покупает товары за свой счет, а затем продает их со своих складов, называется дилером.

Дилер — уполномоченный продавец товаров в конкретной области, посредник между дистрибьютором товаров и потребителем.

Дилер может привлечь клиентов другого дилера или другого региона. Между дилерами существует жесткая конкуренция, и им приходится показывать свое преимущество перед клиентами, чтобы удержать их в течение длительного времени.

Дилер продает товары конкурирующих брендов, из которых у одного будет сильная клиентская база, в то время как другие бренды будут обслуживать лишь небольшое количество людей. Он получает прибыль, продавая товар по цене, превышающей ту, которую он заплатил за товар при его покупке.

Важные качества дилера:

навыки продаж,

хорошее обслуживание клиентов,

детальное знание товара,

понимание особенностей рынка,

управление запасами.

Дистрибьютор

В широком смысле дистрибьютор — начальное звено в цепочке поставок.

Дистрибьютор — посредник между производителем продукции и его дилерами.

Дистрибьютор закупает товары оптом, хранит их, упаковывает и маркирует, а затем продает их небольшими партиями другим предприятиям и магазинам.

Как правило, дистрибьютор выбирается производителем и лишь он уполномочен продавать его продукцию в определенной области. Розничные продавцы и дилеры могут приобрести этот товар только у него.

Дистрибьютор может предлагать клиентам некоторые услуги, такие как послепродажное обслуживание, обслуживание замены, техническую поддержку и так далее

Важные качества дистрибьютора:

управление логистикой,

создание сетей сбыта,

финансовое планирование,

управление отношениями с клиентами,

аналитические навыки.

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Сходства в деятельности

И дилеры, и дистрибьюторы — посредники в распространении товара от производителей к конечным потребителям. Рассмотрим, чем схожа их деятельность.

Участие в цепочке поставок: помогают связать производителей с конечными потребителями.

помогают связать производителей с конечными потребителями. Способ заработка: получают прибыль, участвуя в продажах продукции.

получают прибыль, участвуя в продажах продукции. Построение отношений: создают и поддерживают контакт с производителями, дилерами или конечными потребителями.

создают и поддерживают контакт с производителями, дилерами или конечными потребителями. Знание продукта: информируют клиентов о товаре и предоставляют поддержку.

информируют клиентов о товаре и предоставляют поддержку. Удовлетворенность клиентов: дилер и дистрибьютор стремятся учесть потребности покупателей и предоставить им качественную продукцию.

дилер и дистрибьютор стремятся учесть потребности покупателей и предоставить им качественную продукцию. Информация о рынке: собирают обратную связь и делятся с производителями ценными сведениями для улучшения продукции.

собирают обратную связь и делятся с производителями ценными сведениями для улучшения продукции. Навыки продаж и ведения переговоров: используют свои умения, чтобы установить партнерские отношения и заключать выгодные сделки.

используют свои умения, чтобы установить партнерские отношения и заключать выгодные сделки. Получение дохода: помогают производителям зарабатывать.

помогают производителям зарабатывать. Адаптивность: должны реагировать на новые рыночные условия, предпочтения клиентов и тенденции отрасли, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Отличия в функциях и ответственности

Для предприятий, которые ищут эффективные каналы сбыта, важно понимать, в чем разница между дилерами и дистрибьюторами. Отличия представлены в таблице.

Различия Дилер Дистрибьютор Роль перепродажа продукции посредничество между производителями и дилерами С кем работает напрямую с клиентами с производителями и дилерами Эксклюзивный контракт с производителем может отсутствовать обязателен Запасы продукции для немедленной продажи большие запасы для распределения среди дилеров Поддержка прямая поддержка клиентов и послепродажное обслуживание поддержка дилеров информацией о продуктах и логистике Охват рынка обычно в определенном регионе или населенном пункте несколько регионов или рынков Фокус индивидуальные продажи и отношения с клиентами создание сети дилеров и управление ею Цены определяет цены для конечных клиентов устанавливает цены и условия для дилеров. Маркетинг на локальном уровне стратегии и материалы для дилеров Риск и стратегия более высокие риски и потенциальная прибыль меньший риск, прибыль за счет масштаба продаж

Как стать представителем компании

При правильном подходе дистрибьютор может получать значительную прибыль. Учтите следующие факторы:

какая отрасль вас интересует,

где вы живете,

сколько средств потребуется вложить в открытие бизнеса.

Дистрибьютору необходим опыт работы по следующим направлениям:

закупки,

маркетинг,

хранение,

транспортировка,

продажи.

Начать карьеру в дистрибьюции помогут следующие шаги.

Определитесь с отраслью

Прежде чем основать свой бизнес, необходимо решить, что вы будете продавать и кто будет вашими клиентами. Обычно дистрибьюторы специализируются на одной отрасли или определенной группе потребителей.

Решите, какой товарный рынок вас интересует — можно выбрать любое направление, от технологических продуктов до ресторанной оптовой торговли. Изучите различные отрасли и продукты, которые в них продаются.

Собирая информацию, можно узнать о вакансиях для дистрибьюторов, потенциальной прибыли и прогнозируемом росте отрасли.

Зарегистрируйте бизнес

Чтобы работать в качестве дистрибьютора, необходимо зарегистрировать бизнес. Это поможет избежать проблем с законом и станет гарантией надежности для производителей и покупателей.

Ищите поставщиков и производителей

После регистрации юрлица следует начать поиск потенциальных поставщиков. Узнать, как стать дистрибьютором продукции, можно на сайте производителя или связавшись с ним напрямую.

Хороший способ наладить контакт с производителем — посетить выставку или профильное мероприятие.

Прежде чем приступать к работе с поставщиками и производителями, стоит изучить как можно больше информации и найти наиболее выгодные условия партнерства.

Подготовьте бизнес-план

Прежде всего, оцените свои финансовые возможности и продумайте логистику. Сколько вы сможете потратить на наем сотрудников и закупку продуктов?

Составьте бизнес-план, найдите склад для хранения товаров и обеспечьте необходимую инфраструктуру.

Подайте заявку в качестве дистрибьютора

Почти у всех поставщиков есть стандартная процедура подачи заявки, которая поможет определить, подходите ли вы в качестве дистрибьютора. Возможно, потребуется провести личную встречу, предоставить анализ финансовой отчетности или подтверждение аккредитивов от вашего финансового учреждения.

Пройдите подготовку

Вероятно, дистрибьютору потребуется пройти обучение по продукции. Производители организуют инструктаж, чтобы представители компании могли презентовать преимущества товара и обеспечивать хорошие продажи.

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Поддерживайте отношения с клиентами

Долгосрочные отношения с клиентами (поставщиками и покупателями) — залог успеха здорового дистрибьюторского бизнеса. Оперативно отвечайте на вопросы, работайте с претензиями, добивайтесь доверия.

Удовлетворенные производители обеспечат стабильные поставки продукции, а довольные покупатели — устойчивый поток продаж.

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