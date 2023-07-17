Как Domino's уступила Кремниевой долине

Тем не менее, на прошлой неделе Domino’s сообщила, что станет партнером Uber Eats. Если она не может отказаться от приложений для доставки, кому это по силам?

Domino's предлагает около 15 различных способов заказать пиццу, в том числе с помощью мессенджеров, голосовых помощников, Slack и приложения «без кликов», которое автоматически создает заказ за 10 секунд. Компания превратила доставку еды в науку, а ее разработки стали стандартами для отрасли.

В последние годы Domino's позиционировала себя как технологическую компанию, для которой доставка пиццы — просто побочный бизнес. Экспериментируя с такими технологиями, как ИИ, GPS, автономный транспорт и AR, крупнейшая в мире сеть пиццерий превратила темное искусство доставки еды в науку. Все началось с легендарного трекера пиццы, который был запущен в 2008 году и стал первым стандартом для отслеживания доставки еды.

Сейчас Domino's предлагает около 15 различных способов заказать пиццу, в том числе с помощью мессенджеров, голосовых помощников, Slack и приложения «без кликов», которое автоматически создает заказ за 10 секунд.

Все эти технологии помогли Domino's увеличить продажи и оптимизировать деятельность, позволив ей, наконец, обогнать Pizza Hut и стать посредником в доставке почти каждой третьей пиццы в США. В то время как другие рестораны, стали полагаться на сторонние приложения, Domino's делает все собственными силами, а это значит, что она опережает всех.

За скромную сумму в $9,99 или около того — плюс небольшая плата и чаевые — пицца Domino's, доставленная водителем Domino's, может появиться у порога в течение 30 минут.

Но недавно Domino's объявила, что она тоже будет сотрудничать с приложением для доставки. К концу 2023 года голодные и злые потребители смогут разместить заказы через Uber Eats (хотя доставлять еду по-прежнему будут водители Domino's).

Объединив усилия с Uber, компания признает значимость таких приложений для доставки, как DoorDash, Uber Eats и Grubhub — теперь рестораны вынуждены сотрудничать с ними, чтобы оставаться на плаву. Если Domino's не может отказаться от приложений для доставки, кому это по силам?

Вполне уместно, что в США повальное увлечение доставкой еды на самом деле началось с Domino's. Компании часто приписывают популяризацию концепции доставки пиццы (именно она придумала современную коробку для пиццы, а соучредитель Том Монаган даже встретил свою жену, доставляя пиццу). С тех пор оформление заказов сильно изменилось, и вместо стационарных телефонов мы используем приложения.

Однако модель Domino отличается замечательной долговечностью. В 2011 году, вскоре после того, как тогдашний CEO Патрик Дойл начал необычную рекламную кампанию, признав, что его пицца не так хороша, он бросил вызов своей технологической команде: он хотел, чтобы заказать пиццу было настолько просто, чтобы кто-то мог сделать это, стоя на светофоре. Мобильный заказ — это будущее, и в будущем заказ пиццы должен занимать всего 17 секунд.

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В каком-то смысле Domino's стала жертвой собственного успеха. Технологическая подкованность компании помогла привлечь внимание общественности не только к доставке пиццы. Эти сторонние приложения появились во время бума гигономики в 2010-х годах и пользовались невероятным успехом в первые месяцы пандемии.

Продажи продуктов питания с доставкой могли бы пойти по пути Peloton, поскольку пандемия замедлилась, но этого не произошло. В прошлом году примерно 14% продаж пиццы совершались через приложения для доставки, наряду с широким спектром блюд, по сравнению с которыми меню закусочной выглядело бы скромным.

По состоянию на 2023 год сотни тысяч ресторанов используют приложения для доставки, предлагая буквально все — от стейков сухого вызревания из ресторанов изысканной кухни до бургеров из McDonald's. Возможно, сейчас рестораны вновь переполнены, но приложения приносят больше дохода, чем когда-либо прежде.

Другими словами, они просто стали слишком важными, чтобы их можно было игнорировать. Несмотря на то, что Domino's продолжит доставлять свою пиццу, ее CEO Рассел Вайнер, обсуждая сделку с Uber Eats, прямо указал на стоимость упущенной выгоды: «Объем продаж пиццы на платформах-агрегаторах составляет $5 млрд… треть этой суммы должны получать мы».

Благодаря миллионам работников ресторанов, готовящих заказы, и миллионам курьеров сформировалась целая экосистема доставки еды, что имеет огромные последствия как для ресторанов, так и для культуры питания в целом.

Эти приложения могут взимать с ресторанов плату до 30%, налагая бремя, требующее огромного объема заказов для безубыточности бизнеса, который и без того имеет низкую маржу. Они обладают такой властью, что теперь влияют на меню ресторанов. Между тем работники службы доставки, выполняющие все эти задачи, по-прежнему получают низкую заработную плату как независимые подрядчики, не имеющие никакой защиты или переговорной силы.

Для посетителей дальнейшее внедрение технологий в ресторанную индустрию сопряжено с определенными издержками. Согласно отчету за 2021 год, приложения для доставки еды стали крупнейшими сборщиками и распространителями персональных данных потребителей наравне с гигантами социальных сетей. По собственному признанию Domino's, готовность Uber передавать данные клиентов была ключевым фактором в пользу сделки.

Даже по мере того, как заказывать что-либо прямо к себе на диван становится все проще и удобнее, приложения для доставки будут по-прежнему вынуждать рестораны подстраивать свою работу под них. И это будет заметно, вне зависимости от того, заказываете ли вы доставку каждый вечер или вообще никогда не пользуетесь приложением.

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Фото на обложке: Kvitka Fabian / Shutterstock