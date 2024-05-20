Ученые воссоздали костюм из «Дюны», который фильтрует пот

Инженеры YouTube-канала The Hacksmith попытались создать свой дистикомб — оказалось, что концепция не так уж и фантастична.

Такой костюм удерживает и перерабатывает влагу тела — пот и прочие выделения. Как было показано в экранизациях 2021 и 2024 годов, восполнять уровень воды в организме без внешнего источника помогает трубка, вставляемая в ноздри.

«Дистикомб» (дистилляционный комбинезон) из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» позволяет героям выживать в условиях пустыни на вымышленной планете Арракис.

Самодельный дистикомб представляет собой защитный комбинезон «Тайвек», поверх которого надет готовый костюм из «Дюны». С его помощью удалось собрать влагу тела, а член команды Дэррил Шерк смог выпить ее через трубку.

Команда использовала термоэлектрический охладитель — небольшое устройство, которое может охлаждать компьютер и другие девайсы, пропуская электрический заряд через два разных типа металла. Холодную сторону устройства поместили внутрь костюма, и она притягивала влагу из воздуха, подобно осушителю.

Тем временем питьевая система с фильтром для воды, приобретенная в местном магазине спорттоваров, собирала эту воду, предоставляя Шерку возможность пить ее.

Необычное приспособление вызвало множество вопросов в штаб-квартире команды. «Все думают, что я пью собственную мочу», — пожаловался Шерк.

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Конечно, решение далеко не идеально и, скорее всего, не позволит долго выживать на раскаленной поверхности Арракиса. В конце концов, события в «Дюне» переносят нас на 20 тыс. лет в будущее — за это время могут быть совершены такие технологические прорывы, о которых мы даже не мечтаем.

Тем не менее костюм, собранный командой The Hacksmith всего за день, доказывает, что концепция работает.

«Какая она на вкус?» — спросил Шерка о вкусе переработанной жидкости владелец канала Джеймс Хобсон. «Теплая, — ответил Шерк, одетый как Фремены. — На вкус как вода».

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Фото на обложке: The Hacksmith