Эффект IKEA — самый короткий путь к успеху ленивого маркетолога

Как повысить органическую узнаваемость бренда и увеличить количество лидов? Как выделить продукт среди конкурентов и сделать его более ценным в глазах покупателя? Многие компании тратят для этого немалые ресурсы, в то время как шведский производитель мебели добивается того же, переложив обязанности по сборке на покупателя.

Как-то я убирал в комнате и столкнулся с трудным выбором.

Чтобы освободить место, мне надо было выбросить одно из двух:

Плакат стоимостью $1000 работы известного местного художника. Это редкое произведение искусства было издано лишь в пяти экземплярах.

30-сантиметровая картина, которую мы с моей девушкой сделали на мастер-классе в местной художественной мастерской на нашу первую годовщину. Даже пятилетний ребенок нарисовал бы лучше.

После тщательных раздумий я решил оставить маленькую картину.

Постойте! Дешевая — и явно любительская — поделка перевесила эксклюзивное и более дорогое произведение искусства?

Всё так. И я уверен, многие из вас сделали бы то же самое, окажись они на моем месте.

Это не просто дань сентиментальности. Это более глубокий психологический феномен — эффект IKEA.

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Социальное доказательство в маркетинге

Что же такое эффект IKEA?

Это он заставляет людей думать, что еда, которую они приготовили сами, вкуснее готовых аналогов, которые можно купить в магазине.

Это из-за него многие люди — как и я — больше ценят индивидуальные подарки, а не те, которые дарят всем, пусть и более дорогие.

Эффект IKEA — это когнитивное искажение, из-за которого люди гораздо выше ценят продукты, в создании которых они принимали участие, или события, частью которых они были.

Название, как легко догадаться, происходит от торговой марки IKEA, мебель которой покупатели собирают с нуля.

Итак, при правильном использовании в определенных ситуациях эффект IKEA может помочь не только установить более сильную связь с человеком, но и сделать его более лояльным.

Какое отношение это имеет к маркетингу?

Самое прямое.

Ведь главная задача маркетинга ­— установить связь с клиентами.

Эффект IKEA может одновременно упростить и улучшить маркетинговую стратегию — и настолько, что это может стать кратчайшим путем к успеху ленивого маркетолога.

Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?

Рассмотрим подробнее, что может сделать этот уникальный психологический феномен.

Ваши продукты будут восприниматься как более ценные

Вам не всегда нужно производить конечный продукт самому.

На самом деле иногда гораздо лучше вовлечь в процесс покупателя.

Подписанные от руки открытки, мастер-классы по рукоделию и кулинарные студии всегда были и будут популярными.

Нравится вам или нет, но люди всегда ценят больше то, что сделали сами, чем кто-то купил для них. Даже если их мастерство далеко от совершенства.

Другими словами, субъективная ценность такого продукта гораздо выше — и как маркетолог, вы должны знать, как обернуть это в свою пользу.

Например, позвольте клиентам поучаствовать в создании продукта — пусть они вышьют имя на этикетке рубашки или просто нанесут последние штрихи краской на керамической миске. Это в разы увеличит для них ценность взаимодействия с брендом.

Это как нельзя лучше подходит «ленивым маркетологам» — ведь покупатели просто делают «за вас» часть вашей работы!

Усилий меньше, а результаты — значительно выше. Кто откажется от такого?

Сарафанное радио

Что бы вы сделали после того, как сотворили произведение искусства вместе с любимым человеком?

Скорее всего рассказали бы об этом во всех соцсетях, правда?

И в этом магия эффекта IKEA — их продукты значительно чаще появляются в публикациях и на фото пользователей, чем любые другие.

В конце концов, если на создание этого шедевра, у вас ушло несколько часов — мир должен об этом узнать!

Мотивировать на создание качественного пользовательского контента (UGC) будет легче, если добавить в продукт эффект IKEA.

Это можно сделать двумя простыми способами:

Сделайте конечный продукт ярким и привлекательным. Покупатели обязательно похвастаются своим уникальным творением.

Наполните смыслом каждый шаг создания продукта. Превратите его в путешествие, которым захочется поделиться.

Это поможет улучшить органическую узнаваемость бренда и привлечь новые лиды.

В конце концов, кто не будет доверять рекомендации друга или родственника?

Это поможет бренду выделиться

Есть одна простая причина, по которой я не выкинул нарисованный мною и моею девушкой шедевр.

Он уникален.

Это означает, что такого нет ни у кого.

И я берегу не только саму картину — я храню память о трех часах, которые мы провели у мольберта, смеясь над ужасными художественными способностями друг друга.

И все это благодаря местной мастерской, организовавшей для нас такой опыт.

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Лучшее, что может дать эффект IKEA, — сделать бренд уникальным в глазах покупателя.

Конечно, другие бренды могут попытаться подражать вам — возможно, повторить персональный подход или конечный продукт, — но у них никогда не получится полностью вас скопировать.

Знаете почему?

Потому что ваши покупатели сами делают ваш бренд уникальным.

В конце концов, что такое художественный мастер-класс без влюбленной парочки, счастливой от небанального свидания на годовщину?

Особенное сочетание самого бренда и опыта, который приобрел покупатель, — вот то, что по-настоящему выделяет бренд среди прочих.

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