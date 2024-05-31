Эффект видимости: три способа привлечь внимание к продукту

Хороший дизайн автомобиля заставляет покупателя забыть, что машина расходует много топлива — именно так и работает эффект видимости. Рассказываем, как применять его в рекламе.
В 1975 году социальные психологи Шелли Тейлор и Сьюзан Фиске провели эксперимент. После спектакля, в котором участвовали два актера, они спросили зрителей, у кого была самая большая роль. С некоторых мест было видно лицо лишь одного из актеров, и опрошенные согласились, что именно его роль была больше.
Однако это было не так.
Зрители сочли, что роль видимого актера была больше, лишь потому, что могли его видеть.
Тейлор и Фиске пришли к выводу, что эта ошибка объясняется «субъективной видимостью», которая и создает эффект видимости.
Проще говоря, мы уделяем внимание наиболее выделяющимся, неожиданным или контрастным элементам. И это влияет на то, как мы принимаем решения.
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Представьте, что каждый день проходите мимо ювелирного магазина. Через некоторое время вы уже не обращаете внимания на витрину. Пока однажды на ней не появляется новое большое кольцо с ярким рубином.
Вы наверняка остановитесь, чтобы полюбоваться им, и, возможно, даже задумаетесь о том, что подарить его близкому человеку.
Это происходит чаще, чем кажется.
- Покупатель автомобиля игнорирует тот факт, что машина расходует много топлива — ведь дизайн просто потрясающий.
- Если ваше резюме отличается от остальных, это повышает шанс получить работу.
- Человека с розовыми волосами легко заметить в толпе. Как и красное дерево среди зеленой листвы.
Можно привести еще немало примеров.
Поскольку в рекламе очень важно уметь выделяться, умение применять эффект видимости может пригодиться всем. Вот как его использовать.
Выделяйтесь за счет уникального торгового предложения
Противопоставьте то, как работаете вы, с тем, как это делают конкуренты. Сделайте акцент на УТП, используя эффект видимости.
Например, UVP от DuckDuckGo — это онлайн-браузер, который не отслеживает данные пользователя, позволяя ему свободно бродить по сети. Вот как они превратили уникальное торговое предложение в рекламу:
Скриншот: Psychology of Marketing
Конкуренты — все равно что трава, но УТП — яркий цветок, который высится над ней.
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Используйте цвет, чтобы выглядеть ярче
Несмотря на разные оценки, все исследования подтверждают: человек — существо визуальное. Ищем ли мы еду или сравниваем программное обеспечение, во многом мы полагаемся на визуальные подсказки.
Поэтому яркие цвета и стратегическое размещение могут помочь рекламе — или определенным элементам — выделиться.
Универсального подхода нет. Но есть два рабочих приема:
- Реклама должна контрастировать с интерфейсом платформы, на которой она появляется.
- Реклама может использовать дополнительные цвета, чтобы выделяться.
Вот как Stabilo использовала второй прием, чтобы получить максимальное преимущество: привлекла внимание при помощи желтого цвета и рассказала историю продукта.
Скриншот: Psychology of Marketing
Привлекайте внимание при помощи текста
И здесь потребуется хороший копирайтер.
Убедительный текст — самый яркий элемент рекламы, поскольку именно он заставит пользователя сделать паузу и уделить ей внимание.
Хороший пример — реклама дейтингового сервиса Hinge, которая буквально говорит: «Найди свою любовь и удали Hinge».
Скриншот: Psychology of Marketing
Это как раз то, о чем мы говорили: коротко, эффективно и привлекает внимание.
Фото на обложке: Unsplash
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