Конец вселенной Google? Как поисковик стал жертвой собственных алгоритмов

За последние 25 лет Google стал неотъемлемой частью интернета. Но теперь поисковик вытесняют чат-боты и соцсети, а пользователи жалуются на нерелевантные результаты поиска. В издании The Verge считают, что эпоха доминирования Google подходит к концу. Подробности — в пересказе его материала.

Google стал важным культурным феноменом примерно в 2001 году. В апреле того же года появился термин Google Bombing, на русском языке известный как гуглбомбинг или поисковая бомба. Он описывает явление, при котором определенный запрос приводит к выдаче абсурдного или провокационного результата.

Еще в январе 2001 года такой трюк успешно провернул юмористический сайт Hugedisk.com: его команда сделала так, чтобы первым результатом по запросу dumb motherfucker (тупой ублюдок) была страница с товарами с Джорджем Бушем.

В то время представитель Google назвал результаты поиска «аномалией». Но это не так, и на деле 25-летнюю историю компании можно рассматривать как непрерывную борьбу с пользователями, которые пытаются манипулировать алгоритмом PageRank, считают в The Verge.

По словам блогера Филиппа Ленссена, гуглбомбинг был популярным способом подшутить над политическим противником. С 2003 по 2011 годы Ленссен вел блог под названием Google Blogscoped, где описывал хронику развития экосистемы. Он помнит, как в конце 1990-х годов люди переходили на Google — ее называли главной альтернативой AltaVista, которая в то время считалась лучшей поисковой системой, хоть и не была крупнейшей.

В 2023 году поисковая оптимизация используется в личных интересах и просто необходима в мире, где доминирует Google. Ссылки на новые статьи переполнены ключевыми словами. То же касается и названий видео на YouTube, которые также должны быть не слишком длинными, иначе текст обрезается. На страницах товаров в интернет-магазинах повторяются одни и те же слова.

И это не ограничивается сервисами Google. Инфлюенсеры в Instagram* дополняют свои публикации длинным списком хэштегов и тегов других аккаунтов. Даже подростки помечают свои видео в TikTok хэштегом #fyp — считается, что так оно с большей вероятностью появится в лентах незнакомцев.

По словам Ленссена, сейчас термин SEO ассоциируется со спамом, но изначально это было не так.

Говоря современным языком, Ленссен и другие блогеры были первыми создателями контента. И тогда им не приходилось постоянно бороться с алгоритмами. Оптимизируя свои публикации под PageRank, они помогали Google, делая его лучше. И это было хорошо для всех, поскольку улучшение Google приносило пользу и интернету.

Первые блогеры считали, что вся деятельность Google направлена на улучшение интернета. Новые инструменты укрепляли миссию компании — собирать информацию со всего мира и помогать людям добавлять больше контента в интернет. Например, Google Reader позволял объединять несколько RSS-лент.

Сейчас многие из этих блогеров думают по-другому. Ленссен говорит, что SEO является продолжением гуглбомбинга и позволяет влиять на мнения людей. С этим согласны и большинство других блогеров, с которым пообщалось The Verge.

«Изначально в Google не было рекламы, и он предлагал действительно релевантные результаты в минималистичном дизайне, — говорит Ленссен. — Сейчас все наоборот. Результаты являются своего рода спамом, построены на ключевых словах и оптимизированы под SEO».

«Сейчас людям может быть трудно понять, насколько Google был полезен раньше», — утверждает Ленссен.

«Поиск» и «социальные сети» считают конкурирующими идеями. Историю интернета с 2000-х по 2010-е годы часто описывают как переход от поисковых систем к соцсетям.

Однако PageRank в некотором смысле измеряет онлайн-дискуссию, а также влияет на то, как она протекает. И подобно алгоритмам, которые спустя годы начали доминировать на таких платформах, как Facebook*, PageRank значительно влияет на то, как люди создают контент.

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По словам социолога Алекса Турви, который специализируется на цифровой культуре, наше текущее понимание вирусности и оптимизации платформ трудно сопоставить с тем, что было в ранние дни существования Google, но сходство определенно есть.

Но даже создатели оригинального контента высокого качества не были защищены от влияния поисковика. Блогеры ищут советы о том, как оптимизировать свой контент для Google. Первые результаты поиска предлагают плохие советы, которым они все же следует, и в результате их блоги выглядят одинаково. Разве так Google в некотором смысле не влияет на то, как создается контент?

Профессор коммуникаций Элис Марвик говорит, что в интернет-пространстве 2000-х годов Google находился на вершине всего остального. Казалось, будто появление в его поисковой выдаче предполагало определенный уровень качества.

Но если последние 25 лет в истории Google свести к борьбе с гуглбомбингом, то сейчас поисковик будто начинает проигрывать. Или как утверждает Марвик: «Google становится все хуже и хуже».

«На мой взгляд, это просто продолжает превращать интернет в паршивый торговый центр, — говорит Марвик. — Мертвый торговый центр, полный сомнительных магазинов, в которые не хочется заходить».

Но когда все пошло не так? Технический предприниматель и один из первых блогеров Анил Даш считает, что это произошло еще в 2003 году, когда компания запустила программу AdSense. По его мнению, рекламные инструменты Google придали ссылкам денежную ценность, уничтожив любой органический трафик. И с этого момента Google заботилась скорее о здоровье своей сети, чем всего интернета.

К тому же сейчас Google вынуждена конкурировать с другими компаниями, которые создают новый тип поиска — с чат-ботом на базе генеративного ИИ.

Когда-то Google потеснила AltaVista, который доминировал в мире поиска. Теперь то же самое может произойти и с ней.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock