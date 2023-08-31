Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Конец вселенной Google? Как поисковик стал жертвой собственных алгоритмов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

За последние 25 лет Google стал неотъемлемой частью интернета. Но теперь поисковик вытесняют чат-боты и соцсети, а пользователи жалуются на нерелевантные результаты поиска. В издании The Verge считают, что эпоха доминирования Google подходит к концу. Подробности — в пересказе его материала.

Конец вселенной Google? Как поисковик стал жертвой собственных алгоритмов

Google стал важным культурным феноменом примерно в 2001 году. В апреле того же года появился термин Google Bombing, на русском языке известный как гуглбомбинг или поисковая бомба. Он описывает явление, при котором определенный запрос приводит к выдаче абсурдного или провокационного результата.

Еще в январе 2001 года такой трюк успешно провернул юмористический сайт Hugedisk.com: его команда сделала так, чтобы первым результатом по запросу dumb motherfucker (тупой ублюдок) была страница с товарами с Джорджем Бушем.

В то время представитель Google назвал результаты поиска «аномалией». Но это не так, и на деле 25-летнюю историю компании можно рассматривать как непрерывную борьбу с пользователями, которые пытаются манипулировать алгоритмом PageRank, считают в The Verge.

По словам блогера Филиппа Ленссена, гуглбомбинг был популярным способом подшутить над политическим противником. С 2003 по 2011 годы Ленссен вел блог под названием Google Blogscoped, где описывал хронику развития экосистемы. Он помнит, как в конце 1990-х годов люди переходили на Google — ее называли главной альтернативой AltaVista, которая в то время считалась лучшей поисковой системой, хоть и не была крупнейшей.

Получайте свежие новости о мире Web3 в рассылке. Регулярно.
Без рекламы.

В 2023 году поисковая оптимизация используется в личных интересах и просто необходима в мире, где доминирует Google. Ссылки на новые статьи переполнены ключевыми словами. То же касается и названий видео на YouTube, которые также должны быть не слишком длинными, иначе текст обрезается. На страницах товаров в интернет-магазинах повторяются одни и те же слова.

И это не ограничивается сервисами Google. Инфлюенсеры в Instagram* дополняют свои публикации длинным списком хэштегов и тегов других аккаунтов. Даже подростки помечают свои видео в TikTok хэштегом #fyp — считается, что так оно с большей вероятностью появится в лентах незнакомцев.

По словам Ленссена, сейчас термин SEO ассоциируется со спамом, но изначально это было не так.

Говоря современным языком, Ленссен и другие блогеры были первыми создателями контента. И тогда им не приходилось постоянно бороться с алгоритмами. Оптимизируя свои публикации под PageRank, они помогали Google, делая его лучше. И это было хорошо для всех, поскольку улучшение Google приносило пользу и интернету.

Первые блогеры считали, что вся деятельность Google направлена на улучшение интернета. Новые инструменты укрепляли миссию компании — собирать информацию со всего мира и помогать людям добавлять больше контента в интернет. Например, Google Reader позволял объединять несколько RSS-лент.

Сейчас многие из этих блогеров думают по-другому. Ленссен говорит, что SEO является продолжением гуглбомбинга и позволяет влиять на мнения людей. С этим согласны и большинство других блогеров, с которым пообщалось The Verge.

«Изначально в Google не было рекламы, и он предлагал действительно релевантные результаты в минималистичном дизайне, — говорит Ленссен. — Сейчас все наоборот. Результаты являются своего рода спамом, построены на ключевых словах и оптимизированы под SEO».

«Сейчас людям может быть трудно понять, насколько Google был полезен раньше», — утверждает Ленссен.

«Поиск» и «социальные сети» считают конкурирующими идеями. Историю интернета с 2000-х по 2010-е годы часто описывают как переход от поисковых систем к соцсетям.

Однако PageRank в некотором смысле измеряет онлайн-дискуссию, а также влияет на то, как она протекает. И подобно алгоритмам, которые спустя годы начали доминировать на таких платформах, как Facebook*, PageRank значительно влияет на то, как люди создают контент.

Читайте по теме:

Без ноутбуков и маффинов. Как Google отказывается от своей культуры ради экономии

«Убийца Google»: обойдет ли ChatGPT самый популярный поисковик

По словам социолога Алекса Турви, который специализируется на цифровой культуре, наше текущее понимание вирусности и оптимизации платформ трудно сопоставить с тем, что было в ранние дни существования Google, но сходство определенно есть.

Но даже создатели оригинального контента высокого качества не были защищены от влияния поисковика. Блогеры ищут советы о том, как оптимизировать свой контент для Google. Первые результаты поиска предлагают плохие советы, которым они все же следует, и в результате их блоги выглядят одинаково. Разве так Google в некотором смысле не влияет на то, как создается контент?

Профессор коммуникаций Элис Марвик говорит, что в интернет-пространстве 2000-х годов Google находился на вершине всего остального. Казалось, будто появление в его поисковой выдаче предполагало определенный уровень качества.

Но если последние 25 лет в истории Google свести к борьбе с гуглбомбингом, то сейчас поисковик будто начинает проигрывать. Или как утверждает Марвик: «Google становится все хуже и хуже».

«На мой взгляд, это просто продолжает превращать интернет в паршивый торговый центр, — говорит Марвик. — Мертвый торговый центр, полный сомнительных магазинов, в которые не хочется заходить».

Но когда все пошло не так? Технический предприниматель и один из первых блогеров Анил Даш считает, что это произошло еще в 2003 году, когда компания запустила программу AdSense. По его мнению, рекламные инструменты Google придали ссылкам денежную ценность, уничтожив любой органический трафик. И с этого момента Google заботилась скорее о здоровье своей сети, чем всего интернета.

К тому же сейчас Google вынуждена конкурировать с другими компаниями, которые создают новый тип поиска — с чат-ботом на базе генеративного ИИ.

Когда-то Google потеснила AltaVista, который доминировал в мире поиска. Теперь то же самое может произойти и с ней.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Google создала невидимый водяной знак для маркировки сгенерированных нейросетью изображений
  2. 2 Search Generative Experience: новая эра поиска Google. Как компаниям подготовиться к нововведениям?
  3. 3 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
  4. 4 Как развивалась дискуссия вокруг сознания нейросети Google
  5. 5 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Picture Predictor

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ