«Убийца Google»: обойдет ли ChatGPT самый популярный поисковик

Однако с развитием искусственного интеллекта многое меняется, и пользователи все чаще обращаются к чат-боту ChatGPT. Потеряет ли Google монополию в поиске?

Google — давний лидер среди поисковых систем. На протяжении десятилетий он ежедневно помогает миллиардам людей по всему миру находить рецепты блюд и диагностировать болезни по симптомам.

Как работают ChatGPT и Google Поиск

Поисковая система Google существует уже 30 лет. Она использует алгоритм PageRank, который ранжирует результаты с учетом таких факторов, как актуальность и популярность веб-страниц.

Чтобы определить актуальность, алгоритм анализирует, среди прочего, текст, ссылки и слова в запросе. Задача PageRank — найти самые полезные и информативные веб-страницы.

В свою очередь, ChatGPT — ИИ-модель от OpenAI — создает текст на естественном языке. Помимо этого, она может отвечать на вопросы, переводить и даже пересказывать тексты.

Что умеют ChatGPT и Google Поиск

Поиск — комплексная задача. Так, Google Поиск не только понимает запросы на естественном языке, но и ранжирует миллиарды проиндексированных веб-страниц и документов. Для этого нужны сложные алгоритмы и глубокое понимание структуры интернета — все это есть у Google благодаря многолетним исследованиям и разработкам.

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Как писать запрос в ChatGPT?

Поисковая система Google выполняет широкий спектр задач: позволяет находить информацию, картинки и видео по ключевым словам, просматривать новости по определенным темам, видеть объекты на картах и пользоваться операторами расширенного поиска, такими как site:, filetype: и другими.

В свою очередь, ChatGPT уже показывает огромный потенциал в поиске, хотя и не разрабатывался для этой цели. Чат-бот может генерировать текст, будто написанный человеком, но пока не настолько развит, как алгоритм поиска Google, который разрабатывался и совершенствовался многие годы.

Как ChatGPT может улучшить поиск

На данный момент ChatGPT не хватает многих компонентов, которые делают Google Поиск столь эффективным. Среди них — огромный массив данных, годы исследований и разработок, а также множество встроенных продуктов и услуг.

Однако стоит отметить, что благодаря ChatGPT поисковые системы смогут предоставлять более сложные результаты и лучше понимать запросы.

Вот что может чат-бот с точки зрения поиска.

Понимать цель запроса и кратко излагать искомую информацию.

Расширять запрос, то есть дополнять его другими словами, однокоренными и синонимами.

Точно переводить текст, как это делает человек.

Генерировать ответы на вопросы, заданные на естественном языке.

Пересказывать длинные статьи и документы, что упрощает поиск нужной информации.

Завершать текст, исходя из предложенного запроса или контекста.

Генерировать расширенные сниппеты — анонсы страницы сайта, что дает лучшее представление о ее содержании.

Понимать голосовые запросы на естественном языке и отвечать устно, если интегрировать его с голосовыми устройствами.

Это лишь несколько примеров. Модель можно настроить для конкретных случаев использования и дополнить другими технологиями.

Какие угрозы для Google несут ИИ-модели

Генераторы текста активно развиваются, а ChatGPT обладает рядом уникальных возможностей, что может стать проблемой для Google.

Автоматизация создания контента. Одно из ключевых преимуществ ChatGPT в том, что он способен генерировать текст, будто написанный человеком. С его помощью можно создавать новости, описания продуктов и отзывы клиентов. Алгоритму Google тяжело понять, кем написан текст — человеком или ИИ, что затрудняет его работу.

Персонализация. ChatGPT может быть настроен для конкретных задач и генерировать ответы с учетом контекста. В то же время Google Поиск не адаптирован под конкретные случаи использования.

Конкуренция в рекламной индустрии. Значительная часть дохода Google приходится на рекламу. ChatGPT, в свою очередь, способен создавать рекламные тексты, что может усилить конкуренцию в этой индустрии.

Качество результатов. Google ранжирует результаты по релевантности, а ChatGPT отвечает в разговорном формате, более удобном для людей.

Уменьшение потребности в использовании Google. Поскольку ChatGPT может адаптироваться под конкретные задачи и генерировать человекоподобный текст, пользователи реже обращаются к Google Поиску.

На каком этапе развития находятся ChatGPT и Google Поиск

У Google есть собственная языковая модель LaMDA, и в феврале компания представила чат-бота Bard, который работает на ее основе. Однако пока он доступен только ограниченному числу пользователей. С другой стороны, OpenAI быстро запустила ChatGPT, и всего за пять дней чат-бот привлек 1 млн человек.

По словам главы ИИ-подразделения Google Джеффа Дина, компания действует «более консервативно, чем небольшой стартап», потому что гораздо больше рискует репутацией, если будет предоставлять неверную информацию. В свою очередь, OpenAI прямо указывает, что ChatGPT «иногда пишет правдоподобные, но неверные и бессмысленные ответы».

Также стоит отметить, что, как и в случае с любой моделью МО, производительность ChatGPT зависит от данных, на которых она обучена, и выполняемой задачи.

Google и другие поисковые системы должны понимать цель запроса и предоставлять релевантные результаты. ChatGPT может генерировать человекоподобный текст, но ответы не всегда корректны.

Кроме того, чтобы пользоваться GPT-3 и другими его версиями, нужно приобрести доступ к API, что могут себе позволить только крупные компании.

Заключение: является ли ChatGPT реальной угрозой для Google?

Google существует более 30 лет. В ее распоряжении — огромный массив данных, что позволяет постоянно улучшать алгоритмы поиска и предоставлять более точные и релевантные результаты. Кроме того, компания предлагает множество других продуктов и услуг. Карты, изображения и YouTube — все это важные элементы поиска.

Пока ChatGPT не представляет прямой угрозы для Google, но по мере развития может упростить поиск и стать серьезным конкурентом. Возможность сохранить лидерство для Google будет зависеть и от того, насколько успешной станет модель LaMDA.

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Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock