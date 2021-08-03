Наводнения в Китае и Европе могут спровоцировать очередную логистическую катастрофу

Сезон праздничных покупок 2021 года может быть омрачен отсутствием товаров на складах и задержками доставок, поскольку недавние наводнения в Европе и Китае усугубили положение глобальных цепочек поставок. Ключевые транспортные узлы в Западной Европе и китайской провинции Хэнань борются с последствиями разрушительных наводнений.

В результате стихийных бедствий пострадали железные дороги, используемые для доставки товаров и сырья в обоих регионах. Вода затопила промышленные районы и повредила важные объекты, оборудование и склады.

«Черная пятница и сезон праздников уже под угрозой срыва», — отметил Паван Джоши, исполнительный вице-президент компании E2open, производящей программное обеспечение для цепочек поставок.

«Потребительская электроника, мебель, одежда и бытовая техника будут в дефиците с началом школьного сезона. Скорее всего, это продлится и до праздников», — заявил Джоши.

Задержки с распределением сырья, необходимого для производства товаров, будут иметь каскадный эффект и нарушат цепочки поставок «на целые недели и даже месяцы», — сказал Джоши.

На прошлой неделе CEO судоходной компании заявил, что наводнения в Китае и Европе — это еще один «серьезный удар» для глобальных цепочек поставок.

В этом году уже произошло несколько логистических катастроф. Нехватка морских контейнеров, инцидент в Суэцком канале и пандемия — все это вызвало задержки в транспортных узлах в Южном Китае.

Джоши отметил, что в пик сезона онлайн-покупок количество предложений и скидок будет существенно меньше. По его словам, цены на некоторые товары также могут вырасти.

«К наступлению черной пятницы цены на бытовую электронику, мебель, одежду и технику скорее всего повысятся», — добавил Джоши.

На прошлой неделе CEO Apple Тим Кук также отметил, что транспортные расходы возросли.

Несколько компаний, в том числе крупнейший производитель стальных изделий в Германии Thyssenkrupp, объявили о форс-мажорных обстоятельствах. Форс-мажор — это ситуация, при которой некие непредвиденные обстоятельства, например стихийные бедствия, не позволяют одной из сторон выполнить свои договорные обязательства, освобождая их от штрафных санкций.

Специалисты считают, что автомобилестроение, технологии и электроника — это наиболее пострадавшие от наводнений отрасли.

Автопром снова страдает

Автомобильная отрасль, вероятно, также столкнется с задержками, так как многие крупные мировые производители и их поставщики базируются в регионах, пострадавших от наводнения.

«Наводнение может стать серьезной проблемой для автомобильной промышленности, так как отрасль уже переживает нехватку полупроводников», — сказал Паван.

По данным Everstream, основной ущерб от наводнения придется на производственные предприятия в Германии, Нидерландах, Люксембурге и Бельгии. Шехрин Камаль, вице-президент по информационным решениям Everstream, отметила, что там базируется много поставщиков специализированных запчастей для автомобильной, технологической и аэрокосмической промышленности.

«Поскольку наводнение начало отступать, ожидалось, что большинство основных автомагистралей и дорог будут очищены за прошедшие выходные; однако из-за значительного ущерба, нанесенного водой в некоторых промышленных районах, производственные операции вряд ли возобновятся так быстро, как планировалось», — сказала она.

«Учитывая, что некоторые компании уже опубликовали предупреждения о снижении прибыли и даже объявили о форс-мажорных обстоятельствах, последствия наводнения, вероятно, будут сказываться на цепочках поставок в течение нескольких недель», — заключила Камаль.

Компания Klingelnberg из Цюриха, производящая компоненты для зубчатых колес, выступила с предупреждением о том, что ущерб, нанесенный ее заводу Hueckeswagen в Германии может отрицательно сказаться на ее целевых показателях выручки на 2021 год.

Нарушение поставок меди

Наводнения также могут нарушить поставки меди, которая используется в широком спектре продуктов — от электроники до электромобилей.

Как отмечает Вивек Дхар, сырьевой аналитик из Commonwealth Bank of Australia, пострадавшая от наводнения провинция Хэнань в Китае является крупным центром производства меди.

По его словам, цены на медь на прошлой неделе сильно выросли из-за опасений по поводу проблем с поставками.

По данным Everstream Analytics, компания Aurubis GmbH — поставщик высокоточных медных проводов для электроники и электрооборудования — объявила о форс-мажоре после затопления на своем заводе.

«Между тем, в столице провинции Хэнань Чжэнчжоу нарушение поставок может затронуть широкий спектр отраслей, от автомобилей до фармацевтики и биотехнологий», — сказал Райан Сеа, специалист по аналитике стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Everstream.

«Чжэнчжоу является жизненно важным транспортным узлом и одним из главных городов Китая в рамках инициативы "Один пояс, один путь"», — отметил Сеа, имея в виду масштабный план развития инфраструктуры Китая, охватывающий несколько стран и континентов. Он добавил, что в городе расположена 91 компания, зарегистрированная в Китае и охватывающая множество различных секторов.

В Чжэнчжоу также находится крупный завод компании Hon Hai Precision Industry, более известной как Foxconn. Это крупнейший в мире завод по сборке iPhone от Apple. Foxconn ранее сообщал, что запустил план аварийного реагирования для мер по борьбе с наводнениями.

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