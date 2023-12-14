Из «единорогов» в «зомби»: почему у стартапов заканчиваются деньги

В ноябре сеть коворкингов WeWork, которая привлекла более $11 млрд, объявила о банкротстве. То же самое произошло с разработчиком ПО для грузоперевозок Convoy, чей объем финансирования составлял $900 млн.
В течение последних двух лет многие некогда многообещающие компании сокращали расходы, и сейчас у них заканчиваются деньги. Теперь инвесторы решают, кого спасти, и призывают других закрыться или продать активы.
Подробности — в пересказе материала New York Times.
В августе платформа для онлайн-мероприятий Hopin, которая привлекла более $1,6 млрд и когда-то оценивалась в $7,6 млрд, продала свой основной бизнес всего за $15 млн. В прошлом месяце заявил о закрытии Zeus Living, стартап в сфере недвижимости, получивший $150 млн.
В мае обанкротился финтех-стартап Plastiq, чей объем финансирования составлял $226 млн. В сентябре поставщика электроскутеров Bird, который привлек $776 млн, исключили из списка Нью-Йоркской фондовой биржи из-за низкой стоимости акций. Рыночная капитализация Bird равна $7 млн — меньше, чем стоит особняк в Майами, который его основатель Трэвис Вандерзанден приобрел за $22 млн в 2021 году.
Составить полный список «пострадавших» сложно, поскольку частные технологические компании не обязаны сообщать о том, что прекращают деятельность или продают активы. Спад в отрасли также был менее заметен из-за бума компаний в области ИИ, привлекавших внимание и финансирование на протяжении последнего года.
Однако согласно данным, собранным PitchBook для New York Times, в этом году прекратили деятельность около 3,2 тыс. частных компаний из США. Вместе они привлекли $27,2 млрд венчурного финансирования.
Carta, предоставляющая финансовые услуги многим обитателям Кремниевой долины, сообщила, что в этом году к октябрю закрылись 87 стартапов на ее платформе — вдвое больше, чем за весь 2022 год. Эти стартапы привлекли не менее $10 млн.
Венчурные инвесторы утверждают, что это нормально, и на каждую провалившуюся компанию приходится успешная, такая как Facebook* или Google. Тем не менее они ожидают, что сейчас потери будут более значительными из-за того, сколько денег было инвестировано за последнее десятилетие.
С 2012 по 2022 годы инвестиции в частные американские стартапы выросли в восемь раз и составили $344 млрд. Это было вызвано низкими процентными ставками и успехами в социальных сетях и мобильных приложениях. В тот период венчурное инвестирование стало модным, а число частных компаний-«единорогов» выросло с нескольких десятков до более чем 1 тыс.
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Инвесторы потеряли интерес к цепочкам поставок
Однако рекламная прибыль от компаний, подобных Facebook* и Google, не досталась следующей волны стартапов, которые испытывали новые бизнес-модели, такие как гиг-экономика, метавселенная, средства индивидуальной мобильности и криптовалюты.
Теперь некоторые компании закрываются до того, как у них закончатся деньги, возвращая инвесторам оставшуюся сумму. Другие остаются в режиме «зомби» — выживают, но не могут расти. По словам инвесторов, компании могут пребывать в таком состоянии годами, но, скорее всего, им будет трудно привлечь еще денег.
Одна сфера все же процветает — компании по банкротству.
SimpleClosure помогает другим стартапам свернуть деятельность, в том числе подготовить юридические документы и выполнить обязательства перед инвесторами, поставщиками, клиентами и сотрудниками. По словам основателя Дори Йона, с момента открытия в сентябре компания едва успевает удовлетворить спрос.
Йона сказал, что хотя «грустно видеть, как много стартапов закрываются», было приятно помогать фаундерам в трудное время. Он добавил, что так работает круговорот жизни в Кремниевой долине: «Многие из них уже трудятся над следующими компаниями».
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Kmpzzz /
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