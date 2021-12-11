«Ожидаемая победа» It Takes Two: обзор итогов The Game Awards 2021

В ночь на 10 декабря в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии The Game Awards 2021. Жюри были отмечены самые значимые достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта в уходящем году.
Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин оценил некоторые из итогов «Оскара» в мире видеоигр.
Лучшей игрой года был признан кооперативный экшен-платформер It Takes Two. В этой номинации игра обошла таких конкурентов, как хоррор Resident Evil Village из популярной серии или экшен-шутер Deathloop — лидер по числу номинаций.
Пользователи считали, что у этих двух игр больше шансов забрать главный приз, и для кого-то успех It Takes Two может показаться неожиданностью. Проект Electronic Arts также стал «лучшей семейной игрой» в 2021 году.
На выбор лучшей игры влияет ряд факторов, но большинство из них связано с пользователями, ведь именно для них все и затевается
«Я бы не назвал эту победу совсем уж неожиданной. Это уникальная по своей задумке игра с сюжетом, близким многим пользователям, которые так или иначе когда-то сталкивались с проблемами в семье. Ранее стало известно, что кооперативный приключенческий платформер довольно хорошо разошелся (более 3 млн копий быстрее, чем за год), а также попал в номинацию, где игру года выбирали сами геймеры.
Безусловно, на выбор лучшей игры влияет ряд факторов, но большинство из них связано с пользователями, ведь именно для них все и затевается. И они уже успели проявить свою симпатию к It Takes Two», — считает Мешалкин.
Геймплей It Takes Two. Фото: Electronic Arts
Лучшей киберспортивной командой года была признана украинская Natus Vincere (Na’Vi), которая одержала победу на PGL Major Stocholm — крупнейшем турнире по CS:GO. Победа на мэйджоре стала первой для команды и принесла ей $1 млн призовых.
Фото: Natus Vincere
Лидер Na’Vi Александр «s1mple» Костылев стал лучшим кибератлетом 2021 года. Игроки команды Team Spirit, ставшей сильнейшей на турнире The International 10 по Dota 2, выиграли $18,2 млн, но остались без приза на The Game Awards 2021. Награду также не получил тренер Team Spirit Айрат «Silent» Газиев.
«Конечно, победа на главном турнире года — это огромное и очень важное достижение. Но команду, спортсменов и их тренера можно назвать лучшими в том случае, когда они регулярно показывают высокие результаты. Что и сделал состав Na’Vi в текущем сезоне. А Team Spirit для этого предстоит побеждать на большинстве предстоящих турниров в 2022», — поделился своим мнением эксперт.
В номинации «Лучшая спортивная/гоночная игра» победил аркадный гоночный симулятор Forza Horizon 5 от издателя Xbox Game Studios. В этой номинации он обошел F1 2021, Hot Wheels Unleashed, Riders Republic и FIFA 22. Серия FIFA футбольных симуляторов от Electronic Arts с первой церемонии вручения The Game Awards в 2014 году попадает в число номинантов, но всякий раз упускает статус лучшей спортивной игры года.
Фото: Xbox
Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding считает, что в победе Forza Horizon 5 нет ничего удивительного:
«Победа в номинации Forza Horizon 5 также ожидаема: по итогам первой недели после открытия доступа к игре проекту удалось набрать онлайн в более чем 10 млн человек, и это лучший результат для игр Xbox. Учитывая то, что FH5 сопровождалась подобными рекордами, выбор жюри понятен».
Полный список победителей выглядит следующим образом:
- Игра года – It Takes Two;
- Лучшая сетевая игра – It Takes Two;
- Лучшая мобильная игра – Genshin Impact;
- Лучшая игра, поднимающая серьезные темы – Life is Strange: True Colors;
- Лучший экшен – Returnal;
- Лучшая экшен-адвенчура – Metroid Dread;
- Лучшая RPG – Tales of Arise;
- Лучшая игра года по мнению игроков – Halo Infinite;
- Лучшая семейная игра – It Takes Two;
- Лучший файтинг – Guilty Gear: Strive;
- Лучшая стратегия – Age of Empires IV;
- Лучшая AR/VR-игра – Resident Evil 4;
- Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 5;
- Лучшая киберспортивная игра — League of Legends;
- Лучшая независимая игра – Kena: Bridge of Spirits;
- Лучшая поддержка сообщества – Final Fantasy XIV;
- Лучшая дебютная игра – Kena: Bridge of Spirits;
- Лучшая поддерживаемая игра – Final Fantasy XIV;
- Лучший арт-дизайн – Genshin Impact;
- Лучший сюжет – Guardians of the Galaxy;
- Лучший саундтрек – Nier Replicant;
- Лучшая актерская игра – Мэгги Робертсон (Леди Димитреску, Resident Evil: Village);
- Лучший аудио-дизайн – Forza Horizon 5;
- Лучший геймдирекшен – Deathloop.
Фото на обложке: The Game Awards
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