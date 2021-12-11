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Истории

«Ожидаемая победа» It Takes Two: обзор итогов The Game Awards 2021

Истории
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

В ночь на 10 декабря в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии The Game Awards 2021. Жюри были отмечены самые значимые достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта в уходящем году.

Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин оценил некоторые из итогов «Оскара» в мире видеоигр.

«Ожидаемая победа» It Takes Two: обзор итогов The Game Awards 2021

Лучшей игрой года был признан кооперативный экшен-платформер It Takes Two. В этой номинации игра обошла таких конкурентов, как хоррор Resident Evil Village из популярной серии или экшен-шутер Deathloop — лидер по числу номинаций.

Пользователи считали, что у этих двух игр больше шансов забрать главный приз, и для кого-то успех It Takes Two может показаться неожиданностью. Проект Electronic Arts также стал «лучшей семейной игрой» в 2021 году.

На выбор лучшей игры влияет ряд факторов, но большинство из них связано с пользователями, ведь именно для них все и затевается

«Я бы не назвал эту победу совсем уж неожиданной. Это уникальная по своей задумке игра с сюжетом, близким многим пользователям, которые так или иначе когда-то сталкивались с проблемами в семье. Ранее стало известно, что кооперативный приключенческий платформер довольно хорошо разошелся (более 3 млн копий быстрее, чем за год), а также попал в номинацию, где игру года выбирали сами геймеры.

Безусловно, на выбор лучшей игры влияет ряд факторов, но большинство из них связано с пользователями, ведь именно для них все и затевается. И они уже успели проявить свою симпатию к It Takes Two», — считает Мешалкин.

Геймплей It Takes Two. Фото: Electronic Arts

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Лучшей киберспортивной командой года была признана украинская Natus Vincere (Na’Vi), которая одержала победу на PGL Major Stocholm — крупнейшем турнире по CS:GO. Победа на мэйджоре стала первой для команды и принесла ей $1 млн призовых.

Фото: Natus Vincere

Лидер Na’Vi Александр «s1mple» Костылев стал лучшим кибератлетом 2021 года. Игроки команды Team Spirit, ставшей сильнейшей на турнире The International 10 по Dota 2, выиграли $18,2 млн, но остались без приза на The Game Awards 2021. Награду также не получил тренер Team Spirit Айрат «Silent» Газиев. 

«Конечно, победа на главном турнире года — это огромное и очень важное достижение. Но команду, спортсменов и их тренера можно назвать лучшими в том случае, когда они регулярно показывают высокие результаты. Что и сделал состав Na’Vi в текущем сезоне. А Team Spirit для этого предстоит побеждать на большинстве предстоящих турниров в 2022», — поделился своим мнением эксперт.

В номинации «Лучшая спортивная/гоночная игра» победил аркадный гоночный симулятор Forza Horizon 5 от издателя Xbox Game Studios. В этой номинации он обошел F1 2021, Hot Wheels Unleashed, Riders Republic и FIFA 22. Серия FIFA футбольных симуляторов от Electronic Arts с первой церемонии вручения The Game Awards в 2014 году попадает в число номинантов, но всякий раз упускает статус лучшей спортивной игры года.

Фото: Xbox

Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding считает, что в победе Forza Horizon 5 нет ничего удивительного: 

«Победа в номинации Forza Horizon 5 также ожидаема: по итогам первой недели после открытия доступа к игре проекту удалось набрать онлайн в более чем 10 млн человек, и это лучший результат для игр Xbox. Учитывая то, что FH5 сопровождалась подобными рекордами, выбор жюри понятен».

Полный список победителей выглядит следующим образом:

  • Игра года – It Takes Two;
  • Лучшая сетевая игра – It Takes Two;
  • Лучшая мобильная игра – Genshin Impact;
  • Лучшая игра, поднимающая серьезные темы – Life is Strange: True Colors;
  • Лучший экшен – Returnal;
  • Лучшая экшен-адвенчура – Metroid Dread;
  • Лучшая RPG – Tales of Arise;
  • Лучшая игра года по мнению игроков – Halo Infinite;
  • Лучшая семейная игра – It Takes Two;
  • Лучший файтинг – Guilty Gear: Strive;
  • Лучшая стратегия – Age of Empires IV;
  • Лучшая AR/VR-игра – Resident Evil 4;
  • Лучшая спортивная/гоночная игра — Forza Horizon 5;
  • Лучшая киберспортивная игра — League of Legends;
  • Лучшая независимая игра – Kena: Bridge of Spirits;
  • Лучшая поддержка сообщества – Final Fantasy XIV;
  • Лучшая дебютная игра – Kena: Bridge of Spirits;
  • Лучшая поддерживаемая игра – Final Fantasy XIV;
  • Лучший арт-дизайн – Genshin Impact;
  • Лучший сюжет – Guardians of the Galaxy;
  • Лучший саундтрек – Nier Replicant;
  • Лучшая актерская игра – Мэгги Робертсон (Леди Димитреску, Resident Evil: Village);
  • Лучший аудио-дизайн – Forza Horizon 5;
  • Лучший геймдирекшен – Deathloop.

Фото на обложке: The Game Awards

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