В сервисах доставки еды вместо фото появились изображения, созданные нейросетями

Владельцы признают, что иллюстрации не похожи на реальные блюда, но обратиться к ИИ проще, чем найти хорошего фотографа.

В рекламе продуктов питания часто используют постановочные или отредактированные фото, чтобы сделать предложение привлекательнее. Недавно автор 404 Media Эмануэль Майберг обнаружил новую хитрость: на американских агрегаторах доставки появляются изображения блюд, сгенерированные искусственным интеллектом, — странные и порой даже невозможные.

На первый взгляд эта паста не выглядит подозрительной. Но стоит присмотреться повнимательнее, и доверие к блюду пропадает. Разделочная доска в левом верхнем углу перетекает в листья базилика, отверстия пасты пенне выглядят неаккуратно, а их размер сильно варьируется.

Наиболее странный вид у вилки: каким-то образом в зазорах между зубцами пропадает разделочная доска. Даже если исключить все эти невозможные детали, иллюстрация все равно выглядит слишком плавной, что объединяет многие изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

Скриншот: 404 Media / Emanuel Maiberg

В меню ресторана Pasta Lovers на платформе DoorDash есть и более необычные блюда — креветки с двумя хвостами, паста с неопределенными объектами в панировке и морепродукты с соусом, в котором можно разглядеть очертания не только моллюсков и кальмаров, но невероятных существ, будто бы пришедших из разума Ханса Руди Гигера.

Скриншот: 404 Media / Emanuel Maiberg

У некоторых облачных кухонь нет опознавательных знаков и реального ресторана, который можно было бы посетить. Они просто выполняют заказы для различных брендов из агрегаторов. Другие используют кухни реальных ресторанов и готовят для брендов, которые существуют только в приложениях доставки.

Все они работают с призрачными кухнями по всей территории США, и все они используют для продвижения своих блюд похожие изображения, сгенерированные ИИ, некоторые из которых выглядят весьма нелепо.

«Наша команда заметила, что несколько изображений обладают атрибутами диффузионных изображений, но в то же время совершенно невероятны в реальной жизни», — комментирует по e-mail Гаурав Бхарадж, соучредитель и главный научный сотрудник компании по обнаружению дипфейков Reality Defender.

«Кусочек торта, парящий над другим, не оказывая никакого влияния на слой под ним. Сыр, опровергающий законы физики. Булочка с лобстером, текстура которого похожа на что угодно, кроме хлеба. Кроме того, мы наблюдали неправильную перспективу в проекции теней и отражений» — соучредитель Reality Defender Гаурав Бхарадж о дипфейках.

Чтобы убедиться, насколько далеки от реальности могут быть сгенерированные иллюстрации, автор 404 Media решил заказать самый неприглядный на вид сэндвич, который смог найти.

Скриншот: 404 Media / Emanuel Maiberg

Вот как он выглядит в реальной жизни.

Скриншот: 404 Media / Emanuel Maiberg

Менеджеры ресторанов могут даже не знать, какие фотографии представлены в агрегаторе или приложении.

«Мы не разрешаем использовать изображения, сгенерированные ИИ, и если мы обнаружим, что продавец использует какие-либо из них, мы удалим эти изображения из меню», — прокомментировали представители Grubhub по email. Однако на момент написания статьи обнаруженные автором иллюстрации все еще были доступны на сайте.

«Мы знаем, насколько важно для посетителей иметь реалистичные ожидания относительно того, что они заказывают и должны ожидать получить, именно поэтому мы делимся рекомендациями по изображениям с нашими партнерами, и наша система проверяет представленные изображения, прежде чем они будут разрешены на нашей платформе» — говорится в письме.

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В Doordash на запрос журналиста ответили, что сервис «стремится демонстрировать реалистичные изображения блюд, которые клиенты получали бы при онлайн-заказе. Демонстрация высококачественных, точных и реалистичных изображений меню имеет решающее значение для поддержания доверия клиентов и увеличения продаж через маркетплейс DoorDash».

Представитель сервиса не сообщил, запрещают ли правила синтетические изображения еды, но отметил, что фотографии из меню часто отклоняют, поскольку «фотография не отражает товар должным образом», и ресторанам рекомендуется «отправлять только те фотографии, которые он сделал и может продемонстрировать». Также DoorDash предоставляет услуги бесплатного фотографа.

Однако в сообществе r/restaurantowners на Reddit можно найти жалобу на фотографов от DoorDash, и это может объяснить, почему некоторые предпочитают генерировать иллюстрации.

Конор Болич, владелец SideDish, компании, создающей «виртуальные» ресторанные бренды, рассказывает, что использовать искусственный интеллект намного проще.

«Я долгие годы работал с множеством фотографов, и никогда не был полностью доволен результатами, — пишет он. — Фотографы, присланные DoorDash, особенно плохи. Нет ничего хуже, чем выбросить пару сотен долларов на еду и потратить целый день только на то, чтобы получить дрянные снимки, и со мной такое случалось раз 5».

Работа ИИ его вполне устраивает. Для генерации он использует конкретную модель Stable Diffusion со специфическими настройками.

«Однако отмечу, и это важно: мы больше не создаем изображения из текста. Мы генерируем изображение из изображения. Мы начинаем с фотографии, которую сделали, и используем ИИ как передовой редактор изображений» — добавляет он.

Сейчас SideDish использует для генерации такие инструменты, как Fooocus и Topaz AI, и предлагает своим клиентам услугу создания изображений раз в квартал.

«Наша аналитика показывает, что регулярное обновление фотографий меню существенно влияет на алгоритмическое ранжирование в лентах ресторанов», — отмечает он.

Все это невероятно угнетает. Местная пиццерия не сможет выжить, если не будет готовить сэндвичи для брендов облачной кухни, фотографов вытесняют ИИ-инструменты, а крупные приложения для доставки еды по-прежнему зарабатывают деньги на ресторанах и курьерах.

Не удивительно, что искусственный интеллект начинает захватывать крупные агрегаторы доставки. Как известно, в рекламе фастфуда тщательно продумываются сцены и даже используются фотографии врачей, чтобы еда казалась намного привлекательнее, чем на самом деле.

Созданные искусственным интеллектом изображения еды, которую можно заказать и съесть, становятся буквально иллюстрацией симулякров Жана Бодрийяра. Наверняка он сказал бы, что сырный сэндвич — это «вовсе не то, что скрывает собой истину, — это истина, скрывающая, что ее нет».

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney