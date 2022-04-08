Когда глобализация дает сбой: история логистического коллапса

Мир переживает логистический коллапс. Пандемия, блокировка Суэцкого канала, забастовки дальнобойщиков и множество других факторов повысили давление на цепочки поставок. Теперь дорогостоящие станки могут простаивать из-за нехватки единственной детали , а доставить контейнер с китайской фабрики на склад в США — невыполнимая задача. Что происходит, когда глобализация дает сбой — в пересказе истории New York Times.

«Просто производите в Китае»

Хаган Уокер — основатель стартапа Glo, который продает светящиеся в воде пластиковые кубики и детские игрушки. Он ведет бизнес в маленьком городе Старквилль, штат Миссури, где население насчитывает 25 тыс. Производство же располагается в китайском городе Нинбо — в 13 тыс. км от Старквилля.

Изначально Уокер собирался производить товары в Соединенных Штатах, но вскоре понял, что это практически невозможно. Он общался с десятками американских фабрик. Одна предложила сделать стальные пластины для производства кубиков за $18 тыс. — в 12 раз дороже, чем в Китае. Другая предложила цены, сопоставимые китайским, но оказалось, что производство также находится в Китае, а она занимается лишь сборкой.

Фото в тексте: Glo Pals

Для запуска новой линейки персонажей стартап планировал создать промокоробку, которая будет открываться как детская книжка. Но на фабрике в штате Джоджия ответили: «Это слишком сложно. Просто производите ее в Китае».

В декабре 2020 года, спустя почти год после начала пандемии, фабрика в китайском городе Нинбо предупредила Уокера, что цены на основные материалы, такие как пластик, вырастут. Индустрия перевозок пыталась обработать поток товаров с китайских заводов, отправленных американским покупателям. Забронировать контейнер было сродни чуду, все равно что поймать единорога.

Он все больше беспокоился, что заказ не успеют доставить на склад в Миссисипи к следующему Рождеству.

«Я боялся, — признается Уокер. — Я был готов заплатить сколько угодно»

Сейчас о проблемах в цепочке поставок широко известно. Ситуацию усугубили российско-украинский конфликт и новый карантин, введенный в Китае из-за коронавируса. Однако путь, который совершил контейнер с берегов Китая в центр Миссисипи показывает, насколько сложна ситуация — и она вряд ли придет в норму в ближайшее время.

Крупнейшие мультинациональные ритейлеры, такие как Amazon и Walmart, отреагировали на проблему, зафрахтовав собственные контейнеровозы, построив огромные склады и обеспечив запас продукции. Но такие возможности недоступны небольшим компаниям вроде Glo, где работают 27 человек.

Заказ к рождественскому сезону был едва ли не главным заказом в короткой истории стартапа. Изначально светящиеся кубики использовались для украшения коктейлей, а затем эволюционировали в подкатегорию детских игрушек для ванны. Недавно компания начала сотрудничать с «Улицей Сезам» и должна была выпустить несколько тысяч тематических игрушек.

Уокер предполагал, что фабрика в Нинбо может не выпустить достаточно сырья, порт будет переполнен готовыми продуктами, а кораблей будет недостаточно. Задержка или дефицит продукта будут означать катастрофу. Чтобы обеспечить достаточные запасы, он разместил самый большой заказ, который могла позволить Glo, стоимостью в $251 тыс. Компания впервые заказывала столько продукции, чтобы заполнить целый контейнер.

Транспортная лихорадка

9-миллионный город Нинбо, расположенный у Восточно-Китайского моря, является мощным торговым хабом уже два тысячелетия — еще со времен Великого шелкового пути. Сейчас здесь находятся многочисленные фабрики и один из самых загруженных портов мира.

Как и во всем Китае, местное производство серьезно пострадало из-за пандемии. В конце января 2020 года рабочие мигранты вернулись домой, чтобы встретить Новый год по лунному календарю вместе с семьей. После праздников многие не вышли на работу.

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Чтобы сделать первый заказ с персонажами «Улицы Сезам», Glo нанял компанию Platform 88. До пандемии там работали около 300 человек, а к марту 2021 году — менее 200.

Одновременно правительство Китая ограничивало поставки пластика, отдавая приоритет предметам первой необходимости, например медицинским изделиям. Электросеть едва справлялась с ускоренными темпами производства на фабриках.

К маю 2021 года, когда был изготовлен заказ для Glo, Уокер занялся организацией доставки. Всего за год стоимость транспортировки контейнера из Китая на Западное побережье США выросла с $2 тыс. до $20 тыс.

Некоторые клиенты Platform 88 предпочли хранить свою продукцию в Китае и дожидаться падения цен. Уокер отказался от этого варианта и договорился о перевозке части контейнера за $5 481,31.

Через четыре дня после подтверждения заявки агент написала ему, что не может найти контейнер. Спустя 2 месяца, уже в июле, транспортировка по-прежнему оставалась под вопросом. Агент из транспортной компании Cargo Services посоветовал Уокеру перевезти груз в Шанхай, где доступно больше контейнеровозов.

Фото в тексте: Unsplash

Спустя два дня Cargo Services снова связались с ним: перевозчики не хотели доставлять груз по суше. Цены за доставку росли как на дрожжах, а контейнеров не хватало, и они пытались как можно быстрее возвращать контейнеры в Азию, чтобы выжать максимум из самого прибыльного маршрута — от Китая к Западному побережью США.

Другая компания Baylink Shipping предложила доставку из Шэньчжэня, который находится в 1400 км от Нинбо. За месяц доставка из Шэньчжэня в Хьюстон выросла до $21,500. Проблема была не только в загруженных портах, но и в дальнобойщиках. Агент Baylink Shipping признался, что все водители загружены, и вряд ли возьмутся за перевозку из Хьюстона в Старквилль.

Третья компания Seabay назначила цену в $28 296, ориентировочно доставку обещали выполнить к 30 октября. Обычно прайс-лист действителен в течение 30 дней. Этот же — всего 24 часа: верный признак того, что цена будет расти дальше. Уокер сразу же оплатил счет.

Затем он получил тревожное сообщение от представителя Seabay. Один из работников порта Нинбо получил положительный результат теста на коронавирус, и порт был закрыт. Теперь помимо обычной продукции с фабрик на юге Китая в Шэньчжэнь хлынул поток остальных грузов. Уокеру пришлось доставить контейнер из Нинбо на склад в Шэньчжэне за три дня, иначе транспортное место отдали бы кому-то еще.

Пробка на воде

Контейнер Glo — в путевом листе значился как MSMU8771295 — был загружен на борт Maersk Emden, принадлежащий A.P. Moller-Maersk. Доля датского конгломерата в мировых перевозках грузовых контейнеров составляет около 17%.

12 сентября судно вышло из порта Шэньчжэня, на борту было 12 тысяч контейнеров. Он совершил остановки в Наньша, Яньтяне и уже открытом Нинбо. 27 сентября контейнеровоз вышел в Тихий океан.

Две недели спустя, 9 октября, он пересек океан, но в порту Лонг-Бич его ждало немыслимое: грандиозная пробка из более 50 кораблей, ждущих открытия дока.

Первые шесть дней Maersk Emden даже не мог встать на якорь. Наконец он встал в 5 км от берега, и провел там еще 10 дней. Даже одно судно, застрявшее в воде, означает, что до места назначения не доберется множество товаров.

Только на борту Maersk Emden было 474 контейнера LG, 74 контейнера Nike, 96 контейнеров Mattel и 48 контейнеров сети верхней одежды Burlington.

В целом все эти товары, остающиеся в Тихом океане — которые перевозили в США не только из Китая, но и из Южной Кореи, Мексики, Австралии, Южной части Тихого океана и Ближнего Востока — могли заполнить гигантское количество складов и торговых центров.

На одном корабле было достаточно корма, чтобы хватило 20 тыс. коров на неделю. Пять кораблей перевозили почти 6 млн литров бутилированной воды Fiji, а другие — столько пива Heineken, что каждый взрослый житель Сан-Франциско мог бы утолять им жажду в течение целого года.

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Важные элементы для создания синтетических тканей и пластиковых бутылок застряли вместе с солнечными панелями, ограждениями из проволочной сетки, тканью для автоковриков Tesla и игровым снаряжением.

Среди них был и тот единственный контейнер Уокера, стальной ящик, на судьбу которого он был не в силах повлиять.

Путь домой

25 октября кран наконец-то поднял контейнер Glo и перенес его на территорию дока. Через 4 дня стивидор отвез его на склад своей компании в Лос-Анджелес. Там контейнер находился еще два дня, пока другой водитель не отвез его на склад в Коста-Меса.

Два дня спустя Уокер получил email с тревожной новостью: дата доставки была отложена с 30 октября до 10 декабря.

«Я сказал себе: "Мы пропустим Черную пятницу и Рождество"», — вспоминает Уокер.

Он написал Seabay, чтобы ускорить доставку. Его связали с Israel Cargo Logistics, посредником, который вел груз на финальном этапе маршрута.

Уокер написал менеджеру отчаянный email с просьбой сделать хоть что-то возможное. Он представлял, что заказчики заваливают его угрозами, и надеялся, что вежливая просьба ему поможет.

Ответ пришел через 21 минуту. Менеджер предложил место на грузовике за дополнительные $1100. Разумеется, Уокер согласился, и уже 9 ноября смог забрать груз. Вскоре его сотрудники уже собирали заказы для покупателей в США и по всему миру — в Бельгии, Дубае, Сингапуре.

Наблюдая за этим, Уокер почувствовал облегчение. Но уже к вечеру беспокойство вернулось. Учитывая произошедшее, он уже думал о праздничном сезоне 2022 года и готовил больше заказов, чтобы преодолеть трудности на пути между Китаем и Миссисипи.

«Весь цикл придется повторять заново», — признает он.

*Входит в компанию Meta, признанную в России экстремистской организацией. Деятельность Meta запрещена в РФ.

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