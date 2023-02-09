5 научных приемов, которые помогут в общении с «трудными» людьми

Иногда человек, с которым предстоит работать или вести переговоры, вызывает у нас необъяснимую антипатию. Наша естественная реакция — избегать их, что не всегда возможно. Однако есть способы сделать общение с ними эффективным.

Когда вы сталкиваетесь с тем, кого считаете «трудным» человеком, первый шаг — активировать свой детективный склад ума. Исключите из уравнения свои чувства и потребности. Думайте об этом человеке так, как вы думаете о незнакомом тренажере: как только вы научитесь с ним работать, он будет невероятно полезен.

Готовясь к общению с ним, детально продумывайте свое взаимодействие. Для этого вы можете использовать метод ежедневных целей: сформулируйте желаемый результат, разработайте тактику для его достижения, оцените, насколько она сработала, а затем повторяйте ее, сосредоточившись на том, что нужно изменить.

Вот некоторые дополнительные приемы, которые будут полезны.

Общайтесь на свежем воздухе

Если вам предстоит беседа с трудным человеком, возможно, было бы неплохо встретиться на улице. Почему? Это даст повод избегать зрительного контакта.

Бывает сложнее собраться с мыслями, когда вы разговариваете с кем-то, сидя напротив. Это потому, что мы склонны смотреть на выражение лица собеседника, чтобы оценить его реакцию. Поскольку ваш разум пытается обработать два процесса одновременно, вы думаете медленнее, что не слишком хорошо при сложном разговоре.

Во время прогулки вы, вероятно, будете думать лучше. А если нет, то, по крайней мере, сможете подышать свежим воздухом и размяться.

Назначьте встречу после захода солнца

Этот трюк придумал много лет назад психотравматолог и эксперт по кризисному управлению Питер Йонссон. Основная логика заключается в том, что люди плохо видят ночью, что подсознательно заставляет нас чувствовать себя уязвимыми в темноте. И когда мы чувствуем себя уязвимыми, одна из наших ключевых стратегий — держаться ближе к другим.

Таким образом, скорее всего, если на улице темно, человек, с которым вы встречаетесь, будет менее склонен к критике и спорам и больше сосредоточен на создании благоприятной и продуктивной атмосферы.

Угостите собеседника горячим напитком

Физическая теплота или холод влияют на наше социальное поведение. Эксперименты показывают, что людям, которые держали в руках чашку горячего кофе — даже в течение нескольких секунд — а затем читали описание человека, этот человек нравился больше, чем тем, которые держали чашку кофе со льдом, прежде чем прочитать то же описание. Поэтому приготовьте горячий кофе или чай к началу встречи.

Убедитесь, что он комфортно устроился

Мягкий и удобный стул оказывает тот же эффект, что и горячий напиток. Когда люди сидят на жестком или неудобном стуле и их просят оценить другого человека, они склонны относиться к этому человеку менее благосклонно, чем когда сидят на мягком стуле. Кроме того, сидя на жесткой мебели, мы более жестко ведем переговоры и дискуссии, чем люди, сидящие на мягких стульях.

Начните встречу с беседы о погоде, если она плохая

Погода подсознательно влияет на наше настроение. Если это солнечный день, мы, как правило, испытываем большую удовлетворенность жизнью. Если идет дождь, то не нет. Что, если трудная встреча выпала на ненастный день? Что ж, эксперименты показывают, что когда людей спрашивают о погоде, ее негативное влияние на их мировоззрение, по-видимому, притупляется.

Разговор о погоде заставляет людей осознавать свои чувства по этому поводу, поэтому они с меньшей вероятностью позволят этому повлиять на их отношение.

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