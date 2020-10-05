4 совета для тех, кто хочет перестать работать в течение пяти лет

Австралийский блогер и бизнес-консультант Тим Деннинг в блоге на Medium рассказал, как ему удалось заработать достаточно денег, чтобы уйти с постоянной работы. Он поделился советами, которые помогли ему добиться такого результата.

Тим Деннинг. Фото: Twitter

Я работал в финансовой индустрии и потратил годы на изучение активов, особенно цифровых. Опыт и знания помогли мне заработать столько денег, чтобы не ходить в офис. Люди часто спрашивают, как мне удалось бросить работу: они думают, что я знаю много секретов, которые могут изменить их жизнь. Вот четыре совета, которые помогли мне.

Инвестируйте деньги, а не храните их

Хранить деньги глупо. Если вы это делаете, инфляция съест все ваши сбережения. Вы зарабатываете, когда инвестируете в активы. Изучайте финансовый рынок: акции, облигации, недвижимость, золото, цифровые валюты. Откладывайте часть денег и постоянно инвестируйте их, а параллельно изучайте новые способы заработка.

Разберитесь, как устроена экономика

Правительства печатают деньги, чтобы погашать госдолг, бороться с рецессиями и финансировать войны. Когда они это делают, то снижают покупательную способность заработанных вами денег.

Покупательная способность — это количество товаров и услуг, которое можно купить за определенную сумму. Чем больше правительство печатает денег — тем меньше товаров вы можете приобрести за одну и ту же сумму. Чтобы защитить свои деньги, стоит узнать, как работает экономика и какие инструменты финансового рынка можно использовать для сохранения капитала.

Потеряйте все деньги

Заработать много денег, а потом все потерять может быть полезным уроком. Важно не только зарабатывать, но и уметь обращаться с деньгами, а также сохранять психологическую устойчивость.

На фоне развития интернет-технологий предприниматели могут быстро разбогатеть с помощью онлайн-магазинов и сервисов. Но большие и быстрые деньги способны негативно сказаться на моральном и эмоциональном состоянии человека. Он может перестать общаться с семьей, бездумно тратить деньги, грубить окружающим, неуважительно относиться к большинству людей.

Однако иногда бизнес можно потерять из-за одного неверного решения. Тогда придется отказаться от дорогих машин и ресторанов, устроиться на работу по объявлению и научиться экономить на всем. Это травмирующий, но ценный опыт, который можно использовать для дальнейшего развития.

Какие уроки можно вынести из потери больших денег:

изучайте способы инвестирования, чтобы не зависеть от одного источника дохода. Применяйте знания на практике;

сформируйте финансовую подушку безопасности на год вперед — так вы не останетесь без средств к существованию, даже если уволитесь или потеряете бизнес;

работайте над собой и учитесь выстраивать отношения с людьми — тогда вы сможете рассчитывать на поддержку в трудной ситуации;

научитесь ценить простые вещи: семейные встречи, общение с партнером, отдых на природе;

почувствуйте, как это — не бегать за деньгами. Сосредоточьтесь не на деньгах, а на пользе для других людей, в том числе потенциальных клиентов.

Станьте творцом

Сегодня каждый человек может зарабатывать с помощью своих навыков. Начните производить собственный контент, рассказывайте людям истории, показывайте им мир с разных сторон. Это могут быть тексты, фотографии, подкасты, видео, иллюстрации. Определите, что вы можете делать и предложите свой продукт аудитории. Так вы получите источник дохода, даже если у вас не будет постоянной работы.

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