Как Hyundai планирует зарабатывать на подписках и ПО

Hyundai — одна из компаний, которые хотят стать первыми в этой области. Южнокорейский гигант собирается разрабатывать и запускать новые продукты и услуги, например, загружаемые функции для владельцев собак или любителей спорта.

Автопром переживает самую масштабную трансформацию с тех пор, как с конвейера сошел первый Ford Model T. И речь не о переходе на электротранспорт. Производители считают, что будут зарабатывать не на машинах или запчастях, а на программных продуктах.

Как сообщил один из топ-менеджеров компании во время Нью-Йоркского международного автосалона, автопроизводитель из Южной Кореи поставил амбициозную цель: получать 30% прибыли от программных продуктов.

До сих пор Hyundai пыталась обойти конкурентов с помощью аппаратных средств, разрабатывая электромобили с запасом хода более 300 миль (около 483 км) и возможностью заряжать бытовые устройства.

Теперь южнокорейский гигант переключает свои ресурсы и внимание на разработку ПО и персонализацию интерьера автомобилей, заявила в недавнем интервью Олабиси Бойл, вице-президент Hyundai Motor North America по планированию продуктов и стратегии мобильности.

«Именно здесь будет часть будущей прибыли, возможно, до 30%», — отметила она, уточнив, что речь идет именно об увеличении прибыли, а не замене одного из ее источников другим. Многие наблюдатели предполагают, что новые модели электромобилей могут прослужить на дорогах дольше, чем обычные, и принести меньший доход от продажи запчастей.

В прошлом году выручка Hyundai Motor Group составила $107 млрд, а годовая чистая прибыль составила рекордные $6 млрд.

Фото в тексте: Hyundai

Сложнее всего будет определить, какие именно функции на самом деле нужны или придутся по вкусу клиентам. Очевидно, потребности и предпочтения молодого водителя будут отличаться от пожеланий его дедушки, который пользуется тем же автомобилем. Автопроизводителям придется испробовать множество опций, чтобы понять, какие из них сработают.

Но заставить покупателей задуматься об этом может оказаться сложнее, чем ожидает Hyundai. Автовладельцы уже привыкли к тому опыту, который был доступен на протяжении многих десятилетий. А сейчас, когда по бюджету домохозяйств бьют инфляция и растущее число подписок, потенциальные покупатели не готовы ежемесячно платить за функции, которые когда-то были доступны по умолчанию.

Недавний опрос потенциальных покупателей новых автомобилей, проведенный аналитической компанией AutoPacific выявил довольно низкий интерес к таким функциям, как дистанционное управление автомобилем, потоковое видео, просмотр интернета и игры в автомобиле, если они будут стоить $15 в месяц.

Интерес к таким функциям, как правило, выше среди покупателей электромобилей и подключаемых гибридных устройств, которым нужно чем-то заняться во время зарядки, а также среди молодых потребителей, более привыкших к функциям подписки.

Только нужные функции

Бойл 20 лет проработала в автопроме, имеет опыт в сфере технологий подключенной коммерции в Visa и, кажется, осознает проблему.

По ее словам, целью подписок Hyundai станет «не то, что у вас уже было, например, подогрев сидений, а реальные функции, которые позволят продуктивнее использовать внутреннее пространство автомобиля».

Это не столь завуалированная отсылка к печально известным «Функциям по требованию» BMW. Они были запущены в нескольких странах и вызвали массовую негативную реакцию водителей, когда им предложили доплатить за подогрев сидений.

Бойл отмечает, что Hyundai придется предложить действительно нужные опции.

«Все это новые функции, и они не идеальны с точки зрения потребительского опыта, но все они будут улучшаться, — говорит Бойл. — И тогда они станут отправной точкой, когда появится вариант использования того или иного продукта».

Она добавляет, что основное внимание будет уделено «неожиданным вещам», например включить климат-контроль для тех, кто возит в автомобиле собаку, загрузить звук двигателя для электромобиля или установить тематический дисплей, посвященный любимой спортивной команде. Несколько производителей, в том числе Dodge, уже работают над способами имитировать звуки двигателя внутреннего сгорания.

«Нужен технический стек, доступный для этих сценариев использования, — объясняет она. — Допустим, вы болеете за "Бостон Ред Сокс", или любую другую команду. Не всем это нужно, но можно будет скачать опцию для своего EV».

Hyundai стремится стать одним из первых крупных автопроизводителей, который перейдет к выпуску автомобилей с возможностью обновить программы через беспроводное соединение и загрузить функции, выходящие за рамки информационно-развлекательной системы.

Компания обещает, что к 2025 году все ее автомобили будут иметь возможность получить по сети обновления, в том числе исправления ошибок, управление аккумулятором и, в конечном итоге, более совершенную автоматическую систему помощи при вождении.

Готовность к будущему

В эпоху программного обеспечения почти каждый автопроизводитель будет стремиться к «гиперперсонализации». В ближайшие несколько лет они будут соревноваться не только в дальности хода электромобилей, скорости зарядки и пользовательском опыте вождения, но и в том, кто сможет предложить больше нужных функций и лучший UI.

Автопроизводители уже идут по этому пути. Возможно, самый яркий пример — так называемая бета-версия Tesla с полным автономным вождением, которая может стоить до $199 в месяц, или в общей сложности $15 тысяч. Взамен владелец получит набор продвинутых функций автоматизированного вождения, которые можно использовать для навигации по городским улицам.

Hyundai тоже вышла в эту область, запустив систему Bluelink, а теперь и Bluelink+ по подписке. Эти сервисы предлагают такие функции, как удаленный запуск, экстренная помощь на дороге и диагностические проверки автомобиля за ежемесячную плату, что отичается от давно запущенного сервиса OnStar от General Motors.

Новый сервис Bluelink+ предлагает многие из этих функций, но бесплатно в течение всего срока владения, без пробного периода или абонентской платы для новых владельцев автомобилей. Владельцам подержанных автомобилей придется заплатить после окончания пробной версии.

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«Всемирным автомобилем года» признали электрокар Hyundai

Следующая волна подписок для автопрома может стать гораздо масштабнее. Volkswagen Group, например, запускает автомобильный магазин приложений, который предоставит нативные возможности для Spotify, TikTok, Zoom и других приложений. Ожидается, что фильмы и игры в автомобиле также станут основными источниками дохода, поскольку электромобилям предстоит тратить время на зарядных станциях.

И поскольку в будущем они теоретически станут более автоматизированными, пассажирам нужно будет во что-то поиграть или с чем-то поработать во время поездки.

Эксперты говорят, что до этого еще далеко, если это вообще когда-нибудь произойдет. Автомобильные компании по-прежнему специализируются на автоматизированном вождении. Тем не менее, многие, в первую очередь Ford, выделяют больше ресурсов на функции активной помощи водителю, а Hyundai выводит автономные опции на коммерческий уровень, например, запуская сервис роботакси в Лас-Вегасе.

Работа Бойл, по сути, заключается в том, чтобы подготовить Hyundai к будущему. Для этого компания инвестирует в электромобили, роботехнику, городскую аэромобильность и водородную энергетику.

«Пятнадцать лет назад люди бы сказали, что инфраструктуры для электромобилей нет, и возиться с этой ерундой бессмысленно, — рассуждает она. — Но это те вещи, в которые нужно инвестировать как можно раньше».

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