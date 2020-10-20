Как два разработчика из Индии создали аналог Amazon стоимостью в $24,9 млрд

Сачин Бансал и Бинни Бансал работали в индийском подразделении Amazon. Когда компания приняла решение уйти из страны, разработчики решили, что не хотят работать по найму, и основали Flipkart. Сейчас это главный конкурент Amazon в Индии, который стоит $24,9 млрд

Однофамильцы Сачин и Бинни Бансал были обычными программистами, которые познакомились во время учебы в технологическом институте Дели.

Когда в 2004 году Amazon открыл офис в индийском Бангалоре, в нем было 60 программистов. Некоторые из них ранее работали в Amazon в Сиэтле и успели проникнуться клиентоориентированной культурой компании. Других программистов Amazon нанял в Индии — в том числе Сачина и Бинни.

Сачин Бансал и Бинни Бансал, основатели Flipkart. Фото: Flipkart

Офис Amazon в Бангалоре не был похож на те, что Индия видела раньше. Люди здесь не носили костюмов — на них были шорты и шлепанцы.

Amazon быстро стал местом притяжения всех выпускников направления компьютерных наук — сотрудники получали бесплатный проезд на такси, им оплачивали еду от дорогих поставщиков, новейшие компьютеры, быстрый интернет и они получали огромные зарплаты.

В отличие от других технологических компаний в Индии того времени, Amazon ставил инициативу и обсуждения выше иерархии. Junior-разработчиков поощряли спорить с американскими начальниками.

Каждый, кто находил недостатки в индийских продуктах Amazon, получал внутреннюю награду «А король-то голый!» По сути, это был хорошо финансируемый стартап, предоставленный самому себе.

Три десятка человек из первых сотрудников Amazon, вместе с индийцами, которые присоединились позже, стали предпринимателями, влиятельными технологическими лидерами и инвесторами в мире стартапов Индии. Впоследствии они основали множество стартапов — Infibeam, TutorVista и Chakpak.

Работа Amazon в Индии продлилась недолго. Из-за проблем в Китае в 2007 году Amazon решила уйти из Индии, которая тоже была для компании сложным рынком. Большая часть высшего руководства покинула компанию. Бангалорское подразделение Amazon стало напоминать обычный офис, и Сачину и Бинни стало скучно. Они решили, что работа по найму им не подходит. Они решили создать собственный проект.

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Тогда создание интернет-компании считалось радикальной идеей. В Индии не существовало культуры предпринимательства, и разработчики работали по найму, а не создавали свои компании.

Первоначальная идея заключалась в создании сайта для обзоров товаров. Сачин и Бинни хотели оптимизировать SEO сайта так, чтобы он появлялся среди первых результатов выдачи Google, и заработать комиссионные, отсылая пользователей к продуктам, на которые они писали отзывы.

Они быстро поняли недостаток своего плана: большинство продуктов, доступных в индийских онлайн-магазинах, были плохого качества.

«Когда качество всех поставщиков ниже среднего, нет смысла их сравнивать. Индийские онлайн-магазины были изначально плохими почти по всем параметрам — удобству использования, качеству продукции, доставке».

Ни Сачин, ни Бинни не хотели возиться с поставщиками, поставками продуктов и логистикой. Однако оба знали об успехе Amazon и решили повторить его. Они потратили 500 рупий и несколько ночей, чтобы создать книжный онлайн-магазин, зарегистрированный под доменом Flipkart.com.

Их первый клиент пришел по ссылке, которую Сачин разместил в его блоге. Бинни и Сачин буквально спамили своими ссылками книжные сайты и форумы. Еще они создали учетную запись на eBay и продавали там книги с наклейками Flipkart. На наклейках была указана более низкая цена, чем на eBay. Так клиент получал стимул искать следующую книгу на Flipkart.

Несмотря на то, что бизнес Сачин и Бинни начал развиваться, никто не верил, что их интернет-магазин может добиться серьезных результатов.

Три причины, которые сделали Flipkart компанией стоимостью в $25 млрд

Для большинства знакомых Сачина и Бинни успех Flipkart был неожиданным. Однако она преуспела именно потому, что следовала определенным деловым принципам.

1. Они взяли рабочую бизнес-модель и применили ее на индийском рынке

Для того, чтобы начать бизнес, не нужна оригинальная идея. Не обязательно что-то изобретать или менять мир.

Сачин и Бинни не пытались быть новаторами — они взяли бизнес-идею своего бывшего работодателя, Amazon.

Как выразился французский писатель Андре Жид: «Все, что нужно сказать, уже сказано. Но так как никто не слушал, все нужно повторить».

2. Они руководствовались логикой, а не мнением окружающих

В поисках инвестиций они обратились к каждому крупному инвестору Индии. Никто не видел потенциала в идее двух разработчиков.

Один инвестор предложил Сачину и Бинни устроиться на постоянную работу, а другой — выкупить предпринимателей за часть их прежней зарплаты в Amazon. Родители Сачина, которые сами управляли бизнесом, поддерживали Flipkart, но почти все остальные думали, что друзья губят свои жизни.

Они не позволили внешнему давлению остановить их. Вместо этого они задали себе следующие вопросы.

Получит ли больше жителей Индии доступ к интернету в ближайшие годы?

Будет ли все больше людей совершать онлайн-покупки?

Есть ли проблемы у других игроков электронной коммерции?

Смогут ли они решить эту проблему?

Поскольку ответы были положительными, они продолжили работу. Сегодня Сачина и Бинни называют визионерами. Тогда их называли сумасшедшими.

3. Они начали с самого простого

Часто, когда предприниматели планируют свои предприятия, они одержимы грандиозным планом. Если это сайт электронной коммерции, на нем будут представлены все продукты в мире.

Имея опыт работы на Amazon, Сачин и Бинни знали, что так не получится. Они знали, что Amazon выбрал в качестве товара книги не просто так. Книги легко классифицировать и отображать в интернете. У книг нет срока годности — значит, их можно хранить долго. Их также легко получить (большинство из них).

Многие были бы обескуражены низкой маржой на книги — как стать миллионером, зарабатывая 1% от продажи книги за $1?

Сачин и Бинни понимали, что им предстояло решить проблему с доверием. Большинство людей в Индии не доверяли интернет-магазинам из-за низкого качества поддержки клиентов и плохого пользовательского опыта.

Решив проблему, Flipkart смог продавать другие, более выгодные продукты.

Чем все закончилось

Сегодня Flipkart — это мини-Amazon с акцентом на электронику, одежду и мебель. В 2019 году он продал в Индии товаров на $6 млрд.

Amazon, однако, быстро догоняет конкурента. В 2012 году Amazon перезапустил работу в Индии, и на данный момент завоевал треть рынка онлайн-продаж, почти сравнявшись с Flipkart.

В 2018 году Сачин и Бинни продали контрольный пакет акций Walmart за $16 млрд, а в 2019 году продолжили избавляться от акций. Им не хотелось конкурировать с Amazon. Главная причина, по которой они смогли добиться успеха с Flipkart, заключалась в том, что Amazon долго не хотел выходить на этот рынок.

Вместо этого друзья взяли деньги, оставили битву гигантам рынка и теперь инвестируют в другие перспективные стартапы в Индии.

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Фото на обложке: Unthiamsom / Shutterstock