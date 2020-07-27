Конкурент Uber, сервис доставки еды и башня в «Москва-сити»: инвестиции Гаврила Юшваева

Бывший совладелец «Вимм-Билль-Данна» Гаврил Юшваев занимает 51 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $1,9 млрд . Юшваев редко появляется в новостях и почти не дает интервью. При этом он — успешный технологический инвестор. Rusbase рассказывает о вложениях миллиардера.

В 1980 году году уроженец Махачкалы Гаврил Юшваев был осужден на девять лет за разбой. После освобождения он познакомился с российским предпринимателем Давидом Якобашвили, вместе с которым основал автосалон «Тринити». В 1993 году партнеры вложились в проект Сергея Пластинина и Михаила Дубинина по разливу соков на Лианозовском молочном комбинате в Москве. Так началась история компании «Вимм-Билль-Данн».

Гаврил Юшваев. Фото: ТАСС

В 2002 году «Вимм-Билль-Данн» вышла на IPO на нью-йоркской фондовой бирже NYSE. В проспекте эмиссии компания в том числе указала, что один из основных акционеров — Гаврил Юшваев — сидел в тюрьме. Честность привлекла инвесторов: желающих купить акции компании оказалось в пять раз больше, чем планировали организаторы.

В 2011 году американская корпорация PepsiCo купила «Вимм-Билль-Данн». Крупнейшие акционеры российской компании — Юшваев и Якобашвили — получили $1,1 млрд и $600 млн соответственно. После этого Юшваев вложил как минимум $500 млн в иностранные технологические стартапы — об этом он сообщил газете «Ведомости».

Рассказываем, в какие проекты инвестировал бывший совладелец «Вимм-Билль-Данн».

Lyft

Калифорнийский сервис такси, который считается главным конкурентом Uber. Юшваев рассказывал «Ведомостям», что вложил в Lyft $100 млн в конце 2015 года. Оценка компании в тот момент составляла $4 млрд.

Фото: Roman Tiraspolsky / Shutterstock

В марте 2019 года Lyft провел IPO, однако не добился успеха. В первый день торгов акции компании упали почти на 8% ниже первоначальной цены — с $45 до $41,57. Капитализация компании по итогам первого дня упала до $69 млрд. Однако это не помешало Юшваеву заработать как раннему инвестору проекта. В 2019 году The Bell отмечал, что доля бизнесмена в Lyft выросла в шесть раз с момента инвестиций.

Delivery Hero

По словам Юшваева, в 2012-2013 годах он инвестировал €122 млн в немецкий сервис заказа еды из ресторанов Delivery Hero. На момент вложений оценка стартапа составляла €90 млн. Затем Юшваев дважды продавал часть своего пакета, максимальный размер которого составлял 24%.

В 2017 году Delivery Hero вышел на IPO. Инвесторы оценили компанию почти в €4,4 млрд. Как отмечал Юшваев, к моменту IPO его инвестиции уже окупились.

Humacyte

В 2015 году американская биотехнологическая компания Humacyte сообщила о привлечении $150 млн в ходе размещения привилегированных акций. В число акционеров вошел Гаврил Юшваев.

Основной продукт Humacyte —средство сосудистого доступа для гемодиализа пациентов с почечной недостаточностью Humacyl. В совет директоров компании входит экс-министр здравоохранения США Кэтлин Сибелиус. В 2017 году Humacyte заключила контракт с министерством обороны США на $3,4 млн.

DOMO

Два года назад сооснователь компании SUP и сети коворкингов Knotel Эдуард Шендерович в интервью проекту The Bell «Русские норм» сообщил, что Гаврил Юшваев инвестировал в стартап DOMO. Это разработчик облачного программного обеспечения из американской Юты, который собирает, анализирует и визуализирует данные для бизнеса.

В 2018 году DOMO вышел на IPO и привлек $193 млн. Сумма вложений Юшваева в проект не раскрывается.

Фото: Facebook

Башня в «Москва-Сити»

Юшваев — совладелец башни «ОКО» в деловом центре «Москва-Сити». У башни 85 этажей, ее высота — 354 м. Forbes оценивал рыночную стоимость башни в 114,5 млрд рублей. Еще один совладелец башни — департамент городского имущества Москвы.

Polyus Gold

Гаврил Юшваев через офшорные компании владел 19,99% акций российской золотодобывающей компании Polyus Gold. В 2015 году Юшваев продал акции компании структурам Саида Керимова — сына бизнесмена Сулеймана Керимова. Сумма сделки составила $1,8 млрд.

Фото на обложке: cppzone.mail.ru / Фотодженика