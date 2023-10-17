Эксцентричные привычки основателя Twitter: голодание, путешествия и дружба с Маском

О чем сожалеет Джек Дорси, его интересах и работе — читайте в материале.

Джек Дорси стал соучредителем Twitter в 2006 году, и благодаря компании стал миллиардером. Сегодня он руководит компанией Block. Дорси известен не только благодаря успешной карьере, но и своему необычному образу жизни.

У Дорси была бурная карьера в Кремниевой долине. 21 марта 2006 года он стал соучредителем Twitter, и спустя два года его уволили с поста CEO. В 2015 году Дорси вернулся, основав свою вторую компанию Square, которую в 2021 году переименовал в Block.

Он провел Twitter через технологический кризис, охвативший компании социальных сетей, несколько раз давал показания перед Конгрессом и ушел из Twitter в 2021 году, а также в конечном итоге способствовал тому, что социальную сеть приобрел Илон Маск. Персона предпринимателя долгое время был окружена спорами и критикой.

Вот что известно о карьере Дорси и его жизни вне работы.

Дорси начал заниматься программированием еще в школе

Тогда он учился в средней школе Бишопа Дюбурга в Сент-Луисе.

В возрасте 15 лет Дорси написал диспетчерскую программу, которая, как пишут в биографии Дорси, до сих пор используется некоторыми службами такси.

Бросил колледж

Он некоторое время учился в Миссурийском университете науки и техники и перевелся в Нью-Йоркский университет, прежде чем бросить его в 1999 году, за один семестр до окончания учебы, чтобы сосредоточиться на своей идее — Twitter.

Создал прототип Twitter еще в 2000 году

Простая программа позволяла ему сообщать друзьям о своей жизни через BlackBerry и email.

Похоже, что больше эта идея никого не заинтересовала, поэтому он на некоторое время отложил ее.

Имеет лицензию массажиста

Дорси получил лицензию примерно в 2002 году, прежде чем вернуться к карьере в технологической сфере.

Стал миллиардером всего за несколько часов

Благодаря IPO Twitter в ноябре 2013 года.

В 2014 году Forbes оценивал чистый капитал Дорси в $2,2 млрд, а в 2021 году он вырос до $12,5 млрд.

Заработок CEO Twitter в 2019 году составил всего $1,4

И это было больше, чем в предыдущие годы: ранее он вообще отказывался от каких-либо выплат.

Дорси — не единственный магнат Кремниевой долины, получающий мизерную зарплату — Марк Цукерберг зарабатывает $1 в год в качестве CEO Facebook*.

У него есть BMW 3-й серии, но практически не ездит на нем

«Теперь он может сказать, например, "BMW — единственная машина, на которой я езжу, потому что это лучшая автомобильная техника на планете", или что-то в этом роде», — прокомментировал соучредитель Twitter Биз Стоун в 2013 году.

Илон Маск — его любимый пользователь Twitter

В 2018 году Дорси отметил, что публикации Маска были «сосредоточены на решении экзистенциальных проблем и открытом обмене своими мыслями».

Он добавил, что ему нравились все «взлеты и падения», связанные с порой непредсказуемыми твитами миллиардера.

И Маск, и Дорси — криптоэнтузиасты, и, похоже, их связывает дружба.

Марк Цукерберг пригласил его на необычный ужин

В 2011 году основатель Facebook* угостил его козой собственного забоя.

Дорси вспоминал, что мясо подали холодным, и что лично он предпочел салат.

Привычки Дорси в еде сравнивают с РПП

В 2019 году предприниматель рассказал, что ест один раз в день и постится все выходные. Он вспоминает, что первое голодание сопровождалось галлюцинациями.

«Это было странное состояние. Но когда я проделал это в следующие два раза, мне просто стало настолько очевидно, насколько большая часть наших дней сосредоточена вокруг приема пищи и как... Опыт, который у меня был, когда я голодал гораздо дольше, показал, что время действительно замедлилось», — сказал он.

Его слова вызвали шквал критики: многие заявляли, что Дорси нормализует расстройства пищевого поведения.

Позже в интервью Wired Дорси сказал, что он ел семь раз в неделю, ограничиваясь ужином.

На заре существования Twitter Дорси стремился стать модельером.

Он регулярно носил кожаные куртки и приталенные костюмы от Prada и Hermès, а также рубашки Dior Homme с обратным воротником.

Позже он начал отдавать предпочтение более строгим нарядам, включая классическую черную водолазку с высоким воротом, вроде тех, которые носил Стив Джобс.

Азалия Бэнкс заявила, что Джек Дорси прислал ей волосы из своей бороды

В 2016 году Бэнкс написала в Twitter (сейчас ее аккаунт удален), что Дорси прислал ей свои волосы в конверте, чтобы сделать из них защитный амулет. Предприниматель это отрицает.

Дорси — поклонник ледяных ванн и саун

С 2016 года каждый вечер он проводит в сауне 15 минут, 3 минуты — в ледяной ванне, и так три раза. Процедура завершается одноминутной ледяной ванной.

Он также любит окунаться в ледяную воду по утрам, чтобы проснуться.

Собирался переехать в Африку

Дорси сообщил об этом после турне по Эфиопии, Гане, Нигерии и Южной Африке. «Африка будет определять будущее (особенно будущее биткоина!). Пока не уверен, где именно, но я проживу здесь 3-6 месяцев в середине 2020 года», — написал он в Twitter.

Новость обеспокоила инвесторов, и в конце февраля 2020 года СМИ сообщили, что Дорси ищут замену. Это объясняли планами по переезду, а также тем, что Дорси делил свое время между двумя компании, исполняя обязанности CEO не только Twitter, но и своей финтех-компании Square.

Но Дорси удалось добиться соглашения с Elliott Management и сохранить пост.

Сделка включала инвестиции в размере $1 млрд от частной инвесткомпании Silver Lake, а в правление Twitter вошли партнеры как из Elliott Management, так и из Silver Lake.

В апреле 2022 года Дорси сменил свое официальное звание в Block с CEO на Block Head

Это было официально зафиксировано в нормативной документации, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам 20 апреля 2022 года.

В марте 2021 года Илон Маск последовал его примеру, сменив свою должность в Tesla на Technoking (технокороль).

Глава Block — ярый поклонник криптовалют

В частности, он продвигает биткоин, который в начале 2019 года описал как «устойчивый» и «основанный на принципах». В марте того же года он рассказал подкасту "Tales of the Crypt", что превысил лимит еженедельных расходов в $10 тысяч в приложении для покупки биткоинов Square Cash.

В октябре 2020 года он раскритиковал CEO Coinbase Брайана Армстронга за то, что сотрудникам компании запрещено заниматься активизмом. По мнению Дорси, криптовалюта — сама по себе форма активизма.

В июле 2021 года во время панельной дискуссии The B Word с Маском и CEO Ark Invest Кэти Вуд он озвучил надежду, что биткоин поможет установить «мир во всем мире». Он сказал, что любит сообщество вокруг биткоина, потому что оно «чертовски странное».

«Это единственная причина, по которой у меня есть карьера — потому что я многому научился у таких людей, как те, кто сегодня создает биткоин», — отметил Дорси.

Закрытие Vine — «самое большое его сожаление»

В 2012 году Twitter приобрел приложение для коротких видеороликов Vine, но закрыл его в 2016 году.

Позже Дорси написал в Twitter, что сожалеет об этом.

Запустил социальную сеть Bluesky Social во время завершения сделки по продаже Twitter Маску

За два дня бета-версия Bluesky Social собрала 30 тысяч человек. Согласно сайту, в планах — поддержать «новую основу для социальных сетей, которая дает создателям независимость от платформ, разработчикам свободу создания, а пользователям — выбор в их опыте».

По состоянию на июль 2023 года у сайта было более 1 млн пользователей.

Дорси извинялся за то, что происходит в Twitter под управлением Маска

После массовых увольнений в ноябре 2022 года Дорси написал в Twitter извинения: «Я несу ответственность за то, почему все оказались в такой ситуации: я слишком быстро увеличил размер компании. Я приношу свои извинения за это.

Те, кто работал или работает в Twitter, сильные и жизнерадостные люди. Они всегда найдут выход, каким бы трудным ни был момент. Я понимаю, что многие на меня сердятся».

Он добавил: «Я благодарен всем и люблю всех, кто когда-либо работал в Twitter. Я не ожидаю, что это будет взаимно в данный момент... или когда-либо еще... и я это понимаю».

Дорси поддерживал покупку соцсети Маском, но не всегда с ним соглашался

В прошлом году Дорси раскритиковал решение Маска провести ребрендинг функции Birdwatch и переименовать ее в Community Notes, назвав это «скучнейшим названием в духе Facebook*».

В апреле сооснователь Twitter открыто раскритиковал управление Маска, написав, что «все пошло наперекосяк» и ему «следовало отказаться» от приобретения.

Но в июле Дорси сказал, что «управлять Twitter сложно» после того, как Маск вызвал негодование пользователей, введя ограничения по просмотру твитов.

«Я никому не желаю такого стресса, — написал Дорси. — Я верю, что команда делает все возможное в условиях невероятных ограничений, которые испытывает. Легко критиковать решения издалека... в чем я виноват... но я знаю, что цель состоит в том, чтобы увидеть процветание Twitter. И так оно и будет».

Дорси также призвал к «спокойствию», когда Маск переименовал Twitter в X.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock