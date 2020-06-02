«В Москве одно сообщение могло решить почти любой вопрос, а в США меня никто не знал»

Девочка Женя из Саяногорска мечтала работать журналистом в издательском доме «КоммерсантЪ». Но жизнь распорядилась иначе. Женя стала продавать рекламу в изданиях ИД «КоммерсантЪ», затем занялась продуктовым маркетингом в Yota, стала сооснователем сервиса Bookmate, попробовала построить бизнес в Сингапуре.

Rusbase продолжает рассказывать о женщинах из Кремниевой долины.

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О карьерном пути

Если у вас нет страсти к какому-то определенному делу, просто начните делать хоть что-то. Вы станете больше понимать, что у вас получается и при этом не раздражает. В школе я начала активно заниматься журналистикой и писала для местных газет. У меня это здорово получалось, и я мечтала когда-нибудь попасть на работу в ИД «Коммерсантъ», что для девочки из Хакасии казалось нереальным.

После окончания школы я поступила в Академию Государственной Службы в Новосибирске. Началась взрослая жизнь в чужом городе. С первого курса стала писать статьи для местных газет. Однажды мой друг спросил, могу ли я договориться о рекламе юридической конторы его приятеля в газетах.

Я набрала в библиотеке все книги по рекламе, которые там были, потому что ничего об этом не знала. Почитала, как продавать рекламу и узнала, что в Новосибирске есть всего одно рекламное агентство. Тогда я решила, что смогу на этом зарабатывать.

В 17 лет я начала ходить по улицам Новосибирска, заглядывать по пути в магазины и говорить: «Я эксперт по маркетингу. Вам надо разместить рекламу вот в такой газете. Вот столько клиентов у вас прибавится. Давайте я все устрою и договорюсь про скидку в газете». Они, наверное, были в шоке от такой наглости, но у меня стало получаться, а издательские дома давали хорошую скидку.



Однажды меня попросили организовать рекламу в «Коммерсанте». Шла туда с трясущимися руками. В итоге меня наняли туда продавать рекламу. Я стала ездить в командировки по Сибири – мечта стала реальностью. Но когда меня пригласили работать в Москву, я отказалась, так как очень хотела переехать в Петербург. Это было безответственное решение, никогда так не делайте. Если бы кто-то в «питерский» период сказал, что я буду владелицей компании в Кремниевой долине, я бы посмеялась. Потому что тогда я год жила на перловой каше с тушенкой, причем тушенки в ней было не очень много.

В Питере я доучивалась на заочном отделении и ходила по всем редакциям в поисках работы. Меня взяли в отдел продаж издательского дома «Top-Manager», где я доросла до PR-директора. Я стала интересоваться IT-сферой и заниматься маркетингом в компании «Корус-Консалтинг», владельцем которой был Денис Свердлов, который основал Yota.

В Yota нужен был продакт музыкальных и видео сервисов. Я пришла на собеседование к Денису и он поверил в меня, несмотря на отсутствие релевантного опыта. Работа в Yota стала для меня решающим моментом. В жизни важны моменты, когда вы выталкиваете себя из зоны комфорта и делаете все возможное, чтобы быстро учиться и становиться лучше.

Затем я переехала в Москву. Мне хотелось участвовать в создании самостоятельного продукта и я стала опрашивать всех вокруг делает ли кто-нибудь что-то. Меня познакомили с ребятами из компании Dream Industries. Тогда Андрей Зайцев-Зотов делал сервис Bookmate, Алексей Остроухов – Zvooq, и я присоединилась к ним.

Это было, наверное, лет 10 назад. Пиратство в России тогда было очень большой проблемой. В издательствах настолько не понимали новые возможности, что некоторые вызывали полицию, приняв нас за пиратов, которые набрались наглости прийти в офис. Договариваться о правах на книги было невероятно сложно, но у нас получалось.





О Stork Club и переезде в Кремниевую долину

Подруга рассказала мне о типе визы, с которой можно работать в США и создавать свой бизнес. Я посчитала это сумасшедшей идеей, но попробовала. Получила визу и приехала в Америку. Сначала работала на российскую компанию, помогала им с американскими клиентами. В какой-то момент созрела идея, и я начала делать Stork Club. Это самый сложный бизнес, который я делала когда-либо.

Идея появилась примерно семь лет назад, когда я жила в Сингапуре. У меня тогда обнаружили расстройство репродуктивного здоровья. Доктор сказала, что я должна все бросить, срочно найти бойфренда и родить, потому что есть риск, что не получится это сделать в будущем. Мне кажется, только русские доктора могут такое сказать, потому что, когда я рассказываю эту историю американцам, они удивляются. Так я стала искать больше информации о бесплодии и выход из ситуации.







Два с половиной года назад я начала свою компанию, Stork Club. Мы рассказываем людям о разных возможностях иметь детей и клиниках, которые могут помочь. Это не только ЭКО или заморозка яйцеклетки, но также диагностика репродуктивного здоровья для мужчин и женщин, поддержка в течение беременности, помощь с новорожденным малышом и сохранение здоровья молодой мамы. Мы договариваемся с работодателями о том, чтобы они включали наш сервис в медицинскую страховку для своих сотрудников. Фактически мы строим страховую компанию, специализирующуюся на деторождении.

Исследования показывают, что более половины американок, планирующих беременность, принимают решение не просить о повышении, не переходить на новую должность, не предпринимать серьезных карьерных инициатив. Поэтому мужчины занимают больше лидерских позиций.

Одна из главных причин, почему женщины не играют большую роль в бизнесе, состоит в том, что мы еще должны родить ребенка и заботиться о семье. Во время декрета карьера ставится на паузу, и большинство женщин теряют как минимум несколько лет.





О жизни в долине

В долину я переехала пять лет назад. В Москве у меня было много знакомых: одно сообщение в Facebook могло решить почти любой вопрос. А в США меня никто не знал. Конечно, переезд дался нелегко.

Чтобы кто-то здесь помогал, тебе тоже нужно быть чем-то полезным. Я бы сказала, что здесь есть негласная «социальная валюта»: ты зарабатываешь credits, которые затем можешь обменять на просьбу.

Звучит ужасно, но на самом деле в России тоже так происходит, только более завуалировано. Если вдруг вы решите переезжать, фактором успеха будет ваша интеграция в местную культуру. Мне стали помогать, когда узнали как человека. Полтора года назад я вышла замуж за американца. Он помогает мне советами, поскольку является фаундером компании-юникорна.

Сценарий «вот моя жена, вложитесь в нее» здесь не работает. Я верю, что можно всего добиться, если много работать, независимо от того женщина вы или мужчина. Конечно, женщинам здесь сложно. Поэтому, если вы мужчина и читаете этот текст, начните сегодня помогать женщинам вокруг вас.

Отдельное спасибо за помощь в создании проекта PlayMe и Multiways.