Как написать призыв к действию: советы и примеры
Писать эффективный призыв к действию — это искусство, которое требует внимания к деталям и учета потребностей аудитории. Важно, чтобы текст был не только привлекательным, но и четким, лаконичным, а главное — ориентированным на интересы и выгоды пользователя.
В статье узнаете, как написать призыв к действию, что это такое, какой текст у него должен быть и где лучше всего разместить призыв к действию в рекламе. Примеры и подробный чек-лист ждет вас ниже.
- Истории
Содержание
Что такое призыв к действию
CTA — это элемент взаимодействия, который побуждает пользователя совершить конкретное действие. Он может быть представлен в разных форматах: текстом, кнопкой или ссылкой, и направляет пользователя на следующий этап — от клика, до покупки или подписки.
Например, кнопка с текстом «Купить сейчас» или предложение «Зарегистрируйтесь, чтобы получить бонус».
Основные задачи CTA:
- Привлечь внимание. Call to action должен быть заметным и легко воспринимаемым, чтобы пользователь не пропустил его и понял, что нужно делать.
- Мотивировать выполнить целевое действие. CTA должен побуждать пользователя сделать шаг, который принесет ему пользу или удовлетворит его потребности.
- Упростить путь к цели. CTA делает процесс взаимодействия понятным и логичным, не перегружая пользователя лишней информацией.
CTA должен быть:
- Лаконичным. Призыв к действию не должен быть перегружен информацией. Он должен быть коротким и ясным.
- Понятым с первого взгляда. Нужно использовать простые формулировки, чтобы пользователь сразу понял, что от него ожидают.
- Ориентированным на выгоду клиента. Призыв должен акцентировать внимание на том, что клиент получит или какие преимущества получит от выполнения действия (например, скидка, бонус, доступ к эксклюзивному контенту).
Способы эффективных призывов к действию
- Используйте конкретные глаголы. Сформулируйте действия, которые пользователь должен совершить, например: «заказать», «узнать», «посмотреть». Это помогает направить внимание клиента на конкретное действие и исключает двусмысленность.
- Акцентируйте выгоду. Это может быть следующий призыв к действию, примеры: «Скачайте бесплатно», «Получите скидку 20%». Пользователи чаще реагируют, если понимают, какую пользу принесет выполнение действия.
- Создайте срочность. Добавьте ограничение по времени: «Только сегодня», «Скидка действует 24 часа». Эффект срочности вызывает страх упустить выгодное предложение, побуждая действовать быстрее.
- Упростите восприятие. Можно использовать вот такой призыв к действию в рекламе, примеры: «Оставьте заявку», «Скачайте чек-лист». Простота текста снижает барьеры для выполнения действия, делая процесс интуитивно понятным.
- Адаптировать под аудиторию. Настройте язык и стиль под целевую аудиторию: например, используйте официальный стиль для бизнеса или дружелюбный для молодых пользователей. Индивидуальный подход помогает лучше установить связь с клиентом и увеличить вероятность отклика.
Как создать кнопку с призывом к действию?
Кнопка связывает текстовый призыв с реальным действием пользователя. Удачно оформленная кнопка повышает кликабельность и конверсию, поэтому важно продумать ее дизайн и текст.
Как это сделать:
- Выделите цвет. Понадобится использовать контрастные оттенки, которые будут выделять кнопку на фоне остального интерфейса. Например, на белом фоне хорошо работает яркий оранжевый, зеленый или красный цвет. Выбор цвета должен соответствовать общему стилю сайта, но при этом визуально выделяться, чтобы сразу привлекать взгляд. Контраст помогает пользователю быстро определить, куда нажать, что ускоряет выполнение действия.
- Добавьте действие. На кнопке должно быть написано, что пользователь получит после нажатия. То есть должны быть конкретные призывы к действию. Примеры фраз и словосочетаний: «Купить сейчас», «Зарегистрироваться на сайте», «Скачать». Смысл фразы должен быть однозначным и кратким. Конкретика помогает избежать путаницы и мотивирует к действию.
- Сделайте размер удобным. Оптимальный размер для мобильных — 40-48 пикселей в высоту, чтобы кнопка легко нажималась. Недостаточно крупная кнопка может остаться незамеченной или неудобной, что снижает конверсию.
- Дополните текстом. Рядом с кнопкой можно указать дополнительные выгоды, чтобы усилить мотивацию. Пример: «Бесплатная доставка при заказе» или «Гарантия возврата в течение 30 дней». Такое уточнение снижает сомнения пользователя и подталкивает его к клику, подчеркивая ценность предложения.
Текст призыва к действию
Содержательная часть CTA помогает привлечь внимание и вызвать интерес.
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От вас понадобится:
- Использовать цифры и факты: «Скидка 15%». Конкретные данные воспринимаются пользователями как доказательство надежности. Цифры легко заметить, и они вызывают доверие, так как дают четкое представление о выгоде. Например, предложение: «Скидка 15% на все джинсы» выглядит более убедительно, чем «Большая скидка».
- Добавлять вопросы: «Хотите сэкономить?». Вопросы помогают установить связь с аудиторией, пробуждают интерес и вовлекают в процесс. Психологически человек инстинктивно ищет ответ на вопрос, особенно если он касается его желаний или потребностей, таких как экономия, удобство или выгода.
- Исключать сложные и длинные фразы. Простые и короткие фразы легче воспринимаются и запоминаются. Если текст сложный, пользователь может не понять его смысл или потерять интерес, что снизит вероятность выполнения действия.
- Обращаться к личной выгоде. Сделайте акцент на том, как именно предложение улучшит жизнь пользователя. Призыв к действию в продажах, примеры: «Экономьте до 30% на каждом заказе» или «Освойте новую профессию за 3 месяца». Такой подход заставляет клиента почувствовать личную заинтересованность.
- Сегментировать обращение. Персонализировать текст в зависимости от аудитории. Например, для предпринимателей: «Сэкономьте время и найдите больше клиентов». Для студентов: «Начните обучение бесплатно уже сегодня». Это помогает говорить с пользователем на его языке.
- Использовать простые призывы. Избегать сложных конструкций вроде «Вы могли бы зарегистрироваться, чтобы получить выгоду». Заменить на: «Зарегистрируйтесь и получите выгоду». Чем проще текст, тем быстрее пользователь принимает решение.
- Добавлять эмоциональные триггеры. Использовать слова, которые вызывают эмоции: «Уникально», «Бесплатно», «Ограниченное предложение». Эмоции мотивируют людей действовать быстрее.
- Ориентироваться на конечный результат. Сфокусироваться на том, что получит пользователь после действия. Пример: «Оставьте заявку и узнайте стоимость за 5 минут» или «Скачайте инструкцию и начните работать сразу».
- Избегать неоправданных обещаний. Обещания должны быть достижимыми. Например, вместо «Удвоим ваши продажи за неделю» лучше написать: «Поможем увеличить продажи уже в первую неделю». Завышенные ожидания вызывают недоверие.
- Тестировать разные формулировки. Не стоит ограничиваться одним вариантом текста. Попробовать несколько фраз с разной подачей: акцент на выгоде, срочности, эмоциях или конкретике. Анализировать, какой из них работает лучше.
- Избегать пассивных форм. Формулировать призывы в активной форме: вместо «Регистрация доступна для всех» — «Зарегистрируйтесь сейчас». Активная форма побуждает действовать быстрее.
- Использовать примеры или рекомендации. Включать фразы вроде: «1000+ клиентов уже воспользовались предложением, вы — 1001-й, и у нас для вас есть…» или «Присоединяйтесь к сообществу профессионалов». Это создает эффект социального доказательства.
Рассмотрим, каким должен быть призыв к действию в «Инстаграм»*.
Примеры:
- Используйте прямой глагол действия. Четко укажите, что должен сделать пользователь: «Подпишитесь», «Перейдите», «Напишите».
Пример: «Нажмите на ссылку в шапке профиля и получите скидку!».
- Предложите конкретную выгоду. Люди охотнее выполняют действие, если сразу понимают, что они получат. «Сохраните пост, чтобы не потерять советы по созданию контента».
- Адаптируйте под стиль Instagram*. Сделайте текст легким и дружелюбным, чтобы он органично вписывался в платформу.
Пример: «Хотите красивую ленту? Перейдите по ссылке в профиле и скачайте наш бесплатный гайд!».
- Призовите к немедленным действиям. Используйте срочность, чтобы мотивировать: «Скачайте прямо сейчас», «Успейте сегодня».
Пример: «Добавьте в закладки — завтра скидка закончится!».
- Сделайте акцент на визуале. В Instagram* визуал играет большую роль, поэтому CTA должен быть поддержан привлекательной графикой или анимацией. Например: на Stories — кнопка «Написать сообщение» с фразой «Спрашивайте нас обо всем!».
Как создать гипотезу для призыва к действию
Перед тем как приступить к тестированию, важно сформулировать гипотезу, которая направит эксперименты в нужное русло.
Нужно:
- Определить цель. Решите, какого результата хотите добиться: больше кликов, подписок или продаж. Например, для увеличения кликов создавайте простые и заметные CTA, а для подписок акцентируйте выгоду, которую получит пользователь.
- Сегментировать аудиторию. Учтите особенности пользователей. Например, новые посетители больше реагируют на бесплатные пробные версии, а постоянные клиенты — на скидки или бонусы. Используйте разный стиль общения для разных сегментов: неформальный для молодой аудитории, строгий и профессиональный — для бизнеса.
- Протестировать варианты. Создайте несколько версий CTA с разным текстом, дизайном и предложением. Попробуйте изменить фразу («Скачать чек-лист бесплатно» вместо «Получите чек-лист») или дизайн кнопки (яркие цвета, контрастный фон). Разместите CTA в разных частях страницы, чтобы понять, где пользователи реагируют лучше.
- Измерить результаты. Анализируйте показатели эффективности каждого варианта. Сравните кликабельность (CTR), конверсии и поведение пользователей на странице. Оцените, какая версия CTA привела к наибольшему количеству целевых действий.
- Оптимизировать и повторить. Внедрите лучшее решение, основываясь на результатах тестирования. Продолжайте экспериментировать, чтобы улучшать CTA и адаптировать его под изменения в поведении аудитории.
Вот как написать призыв к действию, пример: «Оставьте заявку сегодня и получите бесплатную консультацию!».
Где разместить призыв к действию?
На сайте
Добавляйте призыв к действию на ключевых участках страницы:
- В начале. Это помогает захватить внимание сразу при входе на сайт. Например, кнопка с предложением «Скачать бесплатно» или «Узнать больше».
- В середине. Размещайте CTA рядом с важным контентом, который объясняет ценность предложения. Это поможет пользователю принять решение, не прокручивая страницу до конца.
- В конце. На этом этапе пользователь уже ознакомился с информацией и готов к действию. Например, кнопка «Зарегистрироваться» или «Купить сейчас».
- В боковых панелях. Удобно для привлечения внимания, особенно на страницах с длинным контентом или на мобильных устройствах.
В рекламе
Призыв к действию должен быть заметным и легко воспринимаемым. Размещайте CTA:
- На баннерах. В центре изображения, чтобы привлечь внимание сразу. Используйте яркие контрастные цвета и четкие фразы (например, «Получите скидку 50%»).
- На постерах. Помещайте текст в верхней или нижней части, но не в углу, чтобы привлечь взгляд. Простой и четкий CTA помогает сконцентрироваться на действии.
- В видео. CTA можно интегрировать в видео, появляясь в момент, когда пользователь готов принять решение. Например, в конце видео с предложением перейти по ссылке «Купить сейчас».
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В социальных сетях
Используйте кнопки и текстовые ссылки, чтобы побудить пользователей к действию:
- Кнопки «Подробнее». Размещайте их под постами или в историях, чтобы пользователи могли узнать больше о продукте или услуге.
- Кнопки «Написать сообщение». Особенно эффективны для общения с клиентами через мессенджеры или чат-боты.
- Призывы в комментариях и описаниях. Включайте короткие и прямые фразы, такие как «Оставьте заявку» или «Получите консультацию».
Чем рискуют компании, которые не размещают призывы к действию:
- Понижается реальный эффект от рекламы. Множество компаний считают, что важно просто иметь CTA, но если его размещение не продумано, это может быть такой же ошибкой, как отсутствие CTA вообще.
- Отсутствие гибкости в стратегии. Некоторые компании не тестируют различные варианты размещения CTA, полагаясь на старые шаблоны.
- Излишняя зависимость от визуальных эффектов. Иногда компании чрезмерно сосредотачиваются на яркости и дизайне кнопки, забывая, что важнее — контекст и ее логичность в рамках пользовательского пути.
- Игнорирование мобильного опыта. Многие компании все еще не адаптируют CTA для мобильных устройств должным образом, что приводит к неудобствам для пользователей и снижает конверсии.
- Забывают о том, что CTA должен быть частью истории. Неправильное размещение CTA в контексте всего контента ведет к тому, что оно выглядит как случайное вмешательство, а не естественная часть взаимодействия с пользователем.
Итог
Призыв к действию — это инструмент, который направляет пользователей к целевому действию. Успешный CTA сочетает конкретику, выгоду и простоту. Чтобы добиться наилучшего результата, важно тестировать гипотезы, учитывать особенности аудитории и размещать призывы в правильных местах.
* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
Фото на обложке: Freepik
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